„Ganz andere Qualität“: SV Bad Heilbrunn unterliegt starken Garmischern FC-Stürmer Müller sieht Rot

In einem Spitzenspiel sollten zwei annähernd gleichstarke Mannschaften aufeinandertreffen. Und sich einen spannenden Schlagabtausch auf Augenhöhe liefern.

Garmisch-Partenkirchen/Bad Heilbrunn – Das Duell des SV Bad Heilbrunn beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen war davon weit entfernt: Mit 1:5 (1:4) ging der vormalige Spitzenreiter der Bezirksliga beim Tabellenzweiten unter. Nicht, weil die Gäste so schlecht waren. Sondern, weil sie ob der vor allem offensiven Stärke des neuen Spitzenreiters völlig überfordert waren. „Garmisch war viel besser, galliger, variabler“, räumt der Heilbrunner Trainer Walter Lang ein. „Es gibt Spiele, da kriegst du nicht die Hand drauf. Dieses am Samstag war so eines.“