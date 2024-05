Der SC Olching muss nach der Niederlage gegen Aufkirchen wieder in die Spur finden. – Foto: Dieter Metzler

„Ganz andere Mannschaft als noch in der Hinrunde": Olching wird in Aufkirchen doppelt ausgekontert 0:2-Niederlage beim Kellerkind

Der SC Olching muss gegen Kellerkind Aufkirchen eine empfindliche Niederlage einstecken. Der formstarke Aufsteiger konterte den SCO zweimal aus.

Olching – Andreas Zorn hatte es schon geahnt: Die Partie beim Kellerkind SC Aufkirchen würde alles andere als ein Spaziergang werden. „Eine ganz andere Mannschaft als noch in der Hinrunde“, so die Einschätzung des Olchinger Trainers zum formstarken Aufsteiger. Und so unterlagen die Amperstädter im Nachholspiel am Maifeiertag mit 0:2 (0:2). „Völlig unnötig, aber verdient verloren“, war Zorns knappes Fazit.

Dabei begannen die Gäste aus Olching schwungvoll. Gleich zweimal kamen sie aussichtsreich aus etwa fünf Metern zum Kopfball. Doch beide Male wollte das Spielgerät nicht über die Linie – auch weil die Aufkirchner ohne Rücksicht auf eigene Verluste verteidigten. So musste deren Keeper Tim Friedrich bereits in der 15. Minute vom Feld, nachdem er sich bei einer Rettungstat verletzt hatte. Profit konnten die Amperstädter daraus keinen schlagen. „Aufkirchen hat so gespielt, wie wir es erwartet haben. Tief in der eigenen Hälfte gestanden und auf Konter gewartet“, so Zorn. Und die Taktik der Gastgeber ging auf. Mit ihrer ersten Torgelegenheit gingen sie in Führung.