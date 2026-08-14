»Ganz andere Liga«: Karger und Lappe gastieren beim "V"

Nico Karger gehörte dem Team des TSV 1860 München an, das 2018 die Rückkehr in die 3. Liga realisieren konnte. Für die "Löwen" absolvierte der Offensivmann 12 Einsätze in der 2. Bundesliga und 39 Partien in der 3. Liga. Karl-Heinz Lappe hat 44 Zweitliga-Partien für den FC Ingolstadt in seiner Vita stehen und ist den Fußballfans zudem als Torjäger des FC Bayern II, für den er zwischen 2015 und 2017 in der Regionalliga Bayern 28 Treffer erzielte, ein Begriff. Mittlerweile stürmen die beiden erfahrenen Angreifer - Karger ist 33 Jahre alt, Lappe inzwischen sogar 38 - für den SV Nord München-Lerchenau, der heute Abend (Anstoß: 19:15 Uhr) beim SSV Eggenfelden gastiert.
Der Neuling steht nach fünf Spieltagen auf Tabellenplatz vier, konnte schon drei Siege verbuchen und 18 Treffer erzielen. Während sich Karger bislang dreimal in die Torschützenliste eintragen konnte, war "Oldie" Lappe schon achtmal erfolgreich.
Solche Torjäger könnte auch der SSV Eggenfelden gut gebrauchen. Mit mageren zwei Einschüssen sind die Rottaler das mit bis dato harmloseste Team der Liga. Zuletzt blieb die Truppe von Neu-Coach Daniel Blindhuber viermal in Folge sieg- und torlos. "Wir spielen ordentlich und trotz der Negativserie ist wahrlich nicht alles schlecht. Unser Problem ist, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Bei der jüngsten 0:1-Niederlage in Moosinning hätten wir uns definitiv etwas Zählbares verdient gehabt", berichtet "V"-Fußballchef Joe Stinglhammer, der nach zwei Jahren in der Landesliga Mitte auch einen erkennbaren Niveauunterschied ausgemacht hat: "Die Südost ist eine ganz andere Liga."
Zu allem Überfluss ist die Personalsituation alles andere als rosig. Neben den Dauerpatienten müssen Laurin Hansbauer und Alessandro Marrazzo, die beide im Urlaub weilen, ersetzt werden. Yehor Kosiachenko ist krank und daher keine Option. Manasse Francisco ist nach wie vor angeschlagen und sein Einsatz ist eher unwahrscheinlich. Hoffnung besteht, dass der Ex-Erlbacher Sebastian Hager wieder auflaufen kann. "Wir werden alles probieren, um gegen einen starken Gegner zu punkten", verspricht Stinglhammer. Mit einem Blick auf die Tabelle wäre Zählbares auch enorm wichtig....