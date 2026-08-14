»Ganz andere Liga«: Karger und Lappe gastieren beim "V" Der SSV Eggenfelden steht heute Abend gegen den SV Nord München-Lerchenau vor einer hohen Heimhürde von Thomas Seidl · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Die Ex-Profis Nico Karger (li.) und Karl-Heinz Lappe gastieren heute Abend mit dem SV Nord München-Lerchenau in Eggenfelden – Foto: Isabelle Wallbrunn

Nico Karger gehörte dem Team des TSV 1860 München an, das 2018 die Rückkehr in die 3. Liga realisieren konnte. Für die "Löwen" absolvierte der Offensivmann 12 Einsätze in der 2. Bundesliga und 39 Partien in der 3. Liga. Karl-Heinz Lappe hat 44 Zweitliga-Partien für den FC Ingolstadt in seiner Vita stehen und ist den Fußballfans zudem als Torjäger des FC Bayern II, für den er zwischen 2015 und 2017 in der Regionalliga Bayern 28 Treffer erzielte, ein Begriff. Mittlerweile stürmen die beiden erfahrenen Angreifer - Karger ist 33 Jahre alt, Lappe inzwischen sogar 38 - für den SV Nord München-Lerchenau, der heute Abend (Anstoß: 19:15 Uhr) beim SSV Eggenfelden gastiert.

Der Neuling steht nach fünf Spieltagen auf Tabellenplatz vier, konnte schon drei Siege verbuchen und 18 Treffer erzielen. Während sich Karger bislang dreimal in die Torschützenliste eintragen konnte, war "Oldie" Lappe schon achtmal erfolgreich.



Solche Torjäger könnte auch der SSV Eggenfelden gut gebrauchen. Mit mageren zwei Einschüssen sind die Rottaler das mit bis dato harmloseste Team der Liga. Zuletzt blieb die Truppe von Neu-Coach Daniel Blindhuber viermal in Folge sieg- und torlos. "Wir spielen ordentlich und trotz der Negativserie ist wahrlich nicht alles schlecht. Unser Problem ist, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Bei der jüngsten 0:1-Niederlage in Moosinning hätten wir uns definitiv etwas Zählbares verdient gehabt", berichtet "V"-Fußballchef Joe Stinglhammer, der nach zwei Jahren in der Landesliga Mitte auch einen erkennbaren Niveauunterschied ausgemacht hat: "Die Südost ist eine ganz andere Liga."



