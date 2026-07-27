Gangkofen feiert verdienten 3:0 -Heimsieg gegen Arnstorf

Nach einer ereignisarmen Anfangsphase brachte Tobias Asam Gangkofen in der 10. Minute in Führung. Nach einer Unsicherheit in der Arnstorfer Defensive köpfte er den Ball über den herauskommenden Torhüter zum 1:0 ins Netz.

Der TSV Gangkofen hat das erste Spiel der Saison gegen den TSV Arnstorf verdient mit 3:0 gewonnen. Die Hausherren waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, störten den Gegner früh im Spielaufbau und ließen defensiv kaum etwas zu.

Gangkofen blieb auch danach spielbestimmend, während Arnstorf offensiv nur selten gefährlich wurde. Kurz vor der Pause erhöhte Tobias Huber per Foulelfmeter auf 2:0, nachdem ein Gangkofener Angreifer im Strafraum regelwidrig gestoppt worden war.

Nach dem Seitenwechsel spielte sich die Partie überwiegend im Mittelfeld ab. Die Gastgeber hatten durch Manuel Huber die Chance auf das dritte Tor, während Arnstorf seine beste Gelegenheit in einem Eins-gegen-eins mit Torhüter Berg vergab.

In der Schlussphase erhöhten die Gäste zwar den Druck, konnten die gut organisierte Gangkofener Defensive jedoch nicht überwinden. Stattdessen sorgte Luca Unverdorben in der 88. Minute nach einem schönen Zuspiel mit dem 3:0 für die Entscheidung. Kurz vor Schluss rettete Peter Berg nach einer Ecke auf der Torlinie und hielt die Null fest.

Am Ende stand ein auch in dieser Höhe verdienter Heimsieg für Gangkofen, das vor allem in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg legte.