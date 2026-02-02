Gangkofen baut Trainerteam um: Schmidhuber kommt als spielender Co Beim Kreisligisten tritt Klassefußballer Andreas Vilsmaier ab Sommer kürzer, bleibt aber als Spieler +++ Chefanweiser Tobias Huber macht weiter von PM · Heute, 07:40 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Vorstand Eberle Michael, Betreuer 1.Mannschaft Naderer Stephan, Trainer 1.Mannschaft Vilsmaier Andreas, Trainer 1.Mannschaft Huber Tobias, zukünftiger Co-Trainer 1. Mannschaft Schmidhuber Raphael, zukünftiger Trainer 2.Mannschaft Fisinger Michael, Trainer 2.Mannschaft Stein Anton, Betreuer 2. Mannschaft Englbrecht Kilian, 1.Vorstand Hochholzer Thomas – Foto: Verein

Der TSV Gangkofen hat frühzeitig wichtige personelle Entscheidungen für die kommende Saison getroffen und damit klare Weichen für die Zukunft gestellt. Spielertrainer Tobias Huber wird auch in der Saison 2026/27 Trainer sein. Unterstützt wird er künftig vom langjährigen Landesliga-Fußballer Raphael Schmidhuber, der als Co-Spielertrainer vom SSV Eggenfelden zum Kreisligisten wechselt. Ex-Bayernligakicker Andreas Vilsmaier, der derzeit noch ein gleichberechtigtes Duo mit Huber bildet, bleibt den Lila-Weißen weiterhin als Spieler erhalten.

Nach ersten persönlichen Gesprächen herrschte auf beiden Seiten schnell Einigkeit über eine weitere Zusammenarbeit mit dem Gangkofener Eigengewächs Huber. Die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt vom eingeschlagenen Weg. Huber habe in der laufenden Saison gemeinsam mit Vilsmaier Höhen und Tiefen gemeistert. Der Verein traut dem Duo zu, den aktuellen Saisonverlauf wieder ins positive Licht zu rücken. Die von der Konkurrenz als Mitfavorit gehandelten TSVler belegen zur Winterpause den zehnten Rang und haben nur zwei Punkte Vorsprung zur Relegationszone.







Auch die Zusage von Vilsmaier freut die Verantwortlichen sehr. Der erfahrene Stratege, der mit dem Wunsch nach einer Veränderung an die Abteilungsleitung herangetreten war, bleibt dem TSV über die Saison 2025/2026 hinaus erhalten. "Andreas ist seit mittlerweile sieben Jahren ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins und handelt stets im Sinne des TSV", lässt der Verein verlauten. Mit Raphael Schmidhuber konnte der TSV zudem eine weitere Schlüsselposition besetzen. Der Neuzugang kommt vom SSV Eggenfelden und bringt viel höherklassige Erfahrung mit. Gemeinsam mit Tobias Huber bildet er ab der kommenden Saison das Trainerteam der ersten Mannschaft und verstärkt das Team auch auf dem Spielfeld.



