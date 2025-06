Ganaus und Viet entscheiden sich gegen den Jahn

Noah Ganaus und Christian Viet werden in der kommenden Drittliga-Saison nicht mehr für den SSV Jahn auflaufen. Beide haben sich gegen einen Verbleib in Regensburg und für einen Wechsel entschieden. Bei welchem Verein die beiden aufschlagen, das wurde am Montag bekannt.

Publikumsliebling Ganaus zog das Interesse mehrerer Klubs wie Braunschweig und Bochum auf sich. Letztendlich machte der dänische Erstliga-Aufsteiger Odense Boldklub das Rennen um den 24-jährigen Angreifer. Er war 2023 vom VfB Stuttgart II zum SSV Jahn gekommen, erzielte in der Aufstiegssaison zehn Treffer. Die abgelaufene Zweitliga-Saison schloss er mit 31 Spielen und 5 Toren ab. „Ich wusste bereits von OB und als ich den Verein und die Stadt zum ersten Mal besucht habe, hatte ich ein gutes Gefühl und konnte spüren, dass es die richtige Entscheidung war, hierher zu kommen“, erklärt Ganaus, der beim dänischen Klub einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. „Ich werde alles tun, um der Mannschaft und meinen Mitspielern zu helfen, indem ich viele Tore schieße.“



Fast zeitgleich wurde bekannt, dass auch Christian Viet in Zukunft nicht mehr für den Jahn auflaufen wird. Der 26-Jährige hat sich dem MSV Duisburg – und damit einem künftigen Liga-Konkurrenten der Oberpfälzer – angeschlossen. Dort wird er weiter mit seinem bisherigen Mitspieler Rasim Bulic zusammenspielen, der ebenfalls zum MSV wechselte. Drei Jahre spielte Viet für den Jahn und bestritt in dieser Zeit 89 Punktspiele. Mit seinen Toren war auch er ein großer Faktor für den Aufstieg vor einem Jahr. „Christian ist mit 26 Jahren ein erfahrener Spieler, hat mehr als 120 Spiele in der 2. und 3. Liga bestritten. Charakterlich wie auch sportlich bekommen wir eine absolute Top-Verstärkung“, so Duisburgs Chefcoach Chris Schmoldt in einer Pressemeldung. „Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen des MSV. Die Entscheidung, hierher zu wechseln, habe ich mit Überzeugung getroffen. Ich freue mich, dass es für mich sofort mit der Mannschaft losgeht. Ich kann es kaum abwarten, die Stadt und die Fans kennenzulernen“, sagt Viet selbst zu seinem Wechsel.



Beim SSV Jahn Regensburg drängt unterdessen die Zeit. Der Kader ist bei Weitem noch nicht vollständig, bislang stehen erst sechs Neuzugänge fest. Weitere werden und müssen folgen. Das erste richtige Testspiel der Vorbereitung absolviert das Team von Cheftrainer Michael Wimmer am kommenden Donnerstag. Da geht's nach Niederbayern zum Bayernligisten SV Schalding-Heining.