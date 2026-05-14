Gambetta sichert Unentschieden in Lohfelden

– Foto: Stefan Konklowsky

VfL Wanfried spielt 2:2-Remis beim Spitzenteam FSC Lohfelden

Mit dem gestrigen 2:2 (1:1)-Unentschieden beim klar favorisierten FSC Lohfelden konnte der VfL Wanfried einen wichtigen und auch verdienten Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der Gruppenliga mit nach Hause nehmen. Der spielstarke Gastgeber war auf dem Kunstrasenplatz in Lohfelden in der ersten Halbzeit das spielbestimmende Team und ging dann auch folgerichtig nach einer tollen Kombination verdient mit 0:1 in Führung (25.). Sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff gelang den Brombeermännern der 1:1-Ausgleichstreffer, als Mathias Tadeis Gambetta einen Handelfmeter sicher in die Maschen des FSC-Tores setzte. Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich die Partie ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Mannschaft um VfL-Kapitän Jan Just. Nach einer erneuten guten Kombination gelang dem FSC in der 83. Minute mit dem Treffer zum 1:2 die erneute Führung. Trotz des Rückstandes gab der VfL aber nicht auf, kämpfte mit Leidenschaft in den Schlussminuten weiter und hatte in der Nachspielzeit dann auch Erfolg. Nachdem der Torwart der Heimelf nach einem Foul die Rote Karte erhielt, verwandelte Mathias Tadeis Gambetta seinen zweiten Elfmeter zum viel umjubelten 2:2-Endstand. Da die TSG Wilhelmshöhe, der TSV Holzhausen und auch der SV Espenau jeweils Niederlagen kassierten, ist die Abstiegsregion im Tabellenkeller nach dem Punktgewinn des VfL noch dichter zusammengerückt und die Brombeermänner können damit weiter von einem "Wanfrieder Wunder" träumen. Die Blicke im VfL-Lager richten sich nun auf den kommenden Sonntag, wenn der ebenfalls abstiegsbedrohte TSV Holzhausen im Werrastadion zu Gast ist.