Gambarogno weiter vorne - Effretikon gewinnt Zürcher Kellerduell

Die Tabellenführerinnen aus Gambarogno gewinnen auch Spiel Nr. 5. Gegen Baar trifft Emini doppelt und ist die Matchwinnerin. Weiter zurückgebunden wird der hervorragend gestartete FF Toggenburg. Nach der Niederlage gegen Baar verlieren die Toggenburgerinnen gegen den FC Mels erneut. Auch der FC Eschenbach verliert den Kontakt zur Tabellenspitze. Gegen den SC Schwyz kann auf den 1:0 Führungstreffer von Sarina Maissen nicht reagiert werden und das Tor in der 35. Minute stellt auch gleich das Endresultat dar. Aus Zürcher Sicht - die Blue Stars müssen sich wieder knapp geschlagen geben - 2:1 in Erlinsbach. Einzige Zürcher Punkte werden somit im Derby zwischen Zürisee United und dem FC Effretikon vergeben. Hier behält der Aufsteiger aus Effretikon mit 3:2 die Oberhand. Natascha Frieden trifft doppelt und ist somit die umjubelte Person. Zahlen und Fakten zum 5. Spieltag:

Im spannenden Duell zwischen Zürisee United und FC Effretikon setzten sich die Gäste mit 3:2 durch. Anika Wittwer brachte die Heimelf früh per Elfmeter in Führung (10.). Kurz vor der Halbzeit glich Abidemi Tolulope Akeju aus (45.), gefolgt von Natascha Frieden, die mit zwei Toren (49., 69.) die Gäste auf 3:1 stellte. Joya Tognoni sorgte in der 84. Minute für den Anschluss, doch der Ausgleich blieb aus.

Im Duell der Frauen 1. Liga zwischen AS Gambarogno und FC Baar setzten sich die Gastgeberinnen souverän mit 2:0 durch. Veronika Emini brachte Gambarogno bereits in der 9. Minute in Führung, als sie einen präzisen Schuss ins Netz beförderte. In der zweiten Halbzeit, konkret in der 54. Minute, erhöhte Emini mit ihrem zweiten Treffer auf 2:0.

Im Duell der Frauen 1. Liga zwischen dem FC Erlinsbach und den FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 setzten sich die Gastgeberinnen mit 2:1 durch. Aline Schwaller eröffnete die Partie in der 48. Minute mit einem präzisen Schuss und traf erneut nur zwei Minuten später. In der Nachspielzeit sorgte Leonie Ferrara für den Anschlusstreffer, doch es blieb beim Sieg für Erlinsbach.

Im Duell zwischen FF Toggenburg und FC Mels setzte sich die Gastmannschaft mit 2:0 durch. Fiona Moser brachte Mels in der 33. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Ylenia Caputo in der 81. Minute auf 2:0, nachdem sie eine feine Vorlage verwertete. Toggenburg konnte trotz einiger Chancen nicht antworten.

Sa., 15.11.2025, 18:00 Uhr FC Sempach FC Sempach FC Staad FC Staad 18:00 PUSH

Das Duell zwischen dem FC Sempach und dem FC Staad endete torlos. In einem spannenden Spiel hatte Sempach mehrere Torchancen, doch die Abwehr der Gäste hielt stand. Beide Teams kämpften leidenschaftlich, doch keines konnte die entscheidende Offensive finden, was zu einem gerechten Unentschieden führte.