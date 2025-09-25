Gambarogno weiter vorne - Effretikon gewinnt Zürcher Kellerduell

Die Tabellenführerinnen aus Gambarogno gewinnen auch Spiel Nr. 5. Gegen Baar trifft Emini doppelt und ist die Matchwinnerin. Weiter zurückgebunden wird der hervorragend gestartete FF Toggenburg. Nach der Niederlage gegen Baar verlieren die Toggenburgerinnen gegen den FC Mels erneut. Auch der FC Eschenbach verliert den Kontakt zur Tabellenspitze. Gegen den SC Schwyz kann auf den 1:0 Führungstreffer von Sarina Maissen nicht reagiert werden und das Tor in der 35. Minute stellt auch gleich das Endresultat dar. Aus Zürcher Sicht - die Blue Stars müssen sich wieder knapp geschlagen geben - 2:1 in Erlinsbach. Einzige Zürcher Punkte werden somit im Derby zwischen Zürisee United und dem FC Effretikon vergeben. Hier behält der Aufsteiger aus Effretikon mit 3:2 die Oberhand. Natascha Frieden trifft doppelt und ist somit die umjubelte Person. Zahlen und Fakten zum 5. Spieltag:
Zürisee United – FC Effretikon 2:3
Zürisee United: Kyra Blust (58. Lina Braunschweig), Selma Stirnemann, Maya Schmiedel, Halisa Jusmani, Anika Wittwer, Hannah Tresch, Olivia Meier, Alyssa Michelle König (58. Jil Zaugg), Aline Henchoz, Joya Tognoni, Lilly Hauser (40. Mirja Püntger) - Trainer: Ahmet Vatansever - Trainer: Sergio Agostinho Sousa
FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Yasmine Bucher, Andrea Spörri, Selina Zipper (31. Abidemi Tolulope Akeju), Mira Bauder, Natascha Frieden, Ladina Poltronieri, Flurina Poltronieri, Leonie Kobel (60. Talisha Siriu), Alessia Bolliger (31. Anna Buff), Lara Victoria Bienz - Trainer: Patrik Meier - Trainer: Bruno Lanciano
Tore: 1:0 Anika Wittwer (10. Foulelfmeter), 1:1 Abidemi Tolulope Akeju (45.), 1:2 Natascha Frieden (49.), 1:3 Natascha Frieden (69.), 2:3 Joya Tognoni (84.)
FF Toggenburg – FC Mels 0:2
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Valerie Kern, Lara Gabathuler, Anuschka Salzmann, Flavia Schaufelberger, Laura Keller, Diana Brändle, Fabienne Brändle, Marina Oberholzer, Norin Walt, Stephanie Buschta - Trainer: Vitor Domgjoni
FC Mels: Lisa Schmidt, Gabi Ackermann, Jara Gantner, Leanne Gyr, Annaleah Kressig, Ylenia Caputo, Fiona Moser, Lea Kalberer, Sina Kalberer, Lia Imhof, Lisa Buschauer - Trainer: Stefan Schlegel - Trainer: Roger Gubser
Tore: 0:1 Fiona Moser (33.), 0:2 Ylenia Caputo (81.)
FC Erlinsbach – FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 2:1
FC Erlinsbach: Alina Bucher, Carola Notter, Jamina Mercatali (71. Adriana Zeravica), Saskia Meier, Lorena Maria Hauri (59. Tamara De Abreu Alves), Lina Fischlin (34. Noëlle Fröhli), Aline Schwaller (65. Larissa Stampfli) (90. Aline Schwaller), Larissa Stampfli (34. Alisha Haller) (90. Aline Schwaller), Adriana Zeravica (22. Lea Hofer), Noemi Nussbaum, Olivia Rötheli - Trainer: Thomas Müller - Trainer: Rolf Freyenmuth
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Sonia Giulia Donati, Mara Locati, Simona Gatto, Diana Kirschner, Hannah Purainer (65. Lisa Carotenuto), Morenike Melanie Kuku, Simona Püntener, Janina Görg (76. Leonie Von Moos), Mia Egli (54. Liv Holzer), Sabrina Looser (54. Leonie Ferrara), Alessia Katie Schaaf (76. Claudia Carvalho Paula) - Trainer: Anja Thürig - Trainer: Sibylle Grob - Trainer: Patrick Reymond
Tore: 1:0 Aline Schwaller (48.), 2:0 Aline Schwaller (50.), 2:1 Leonie Ferrara (90.)
SC Schwyz – FC Eschenbach 1:0
SC Schwyz: Julia Gehrig, Melanie Heinzer, Mirjam Rohrbacher, Annika Thalmann, Yvonne Bürgler, Tanja Hengartner, Michèle Schnider, Nadine Heinzer, Julia Rohrbacher, Corinne Ulrich, Sarina Maissen - Trainer: Daniel Bucher - Trainer: Peter Stadelmann
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Dania Diem, Anina Rudolf, Angela Schmucki, Alexandra Schaub, Jennifer Widmer, Naomi Fitsum, Selina Della Rossa, Amélie Oertig, Pascale Camenisch, Seraina Diethelm - Trainer: Antonio Scarano - Trainer: Adrian Helbling
Tore: 1:0 Sarina Maissen (35.)
AS Gambarogno – FC Baar 2:0
AS Gambarogno: Chiara Baselgia, Nicoletta Prandi, Veronika Emini, Sara De Marco, Ludovica Molinari, Arianna Ostini, Neva Patocchi, Clara Lucchini, Scilla Grossi, Chiara Rocca, Emy Golay - Trainer: Alan Gaggetta - Trainer: Sebastiano Giametta
FC Baar: Aischa Zoé Kohler, Gina Rast, Ivana Dossenbach, Esther Andermatt, Saskia Langenegger, Anna Aurora Baumann, Ryana Moos, Alexandra Füchslin, Amélie Ackermann, Maribel Fürrer, Angelina Brun Zona - Trainer: Andreas Diethelm - Trainer: Ryley Slater - Trainer: Christian Vögtli
Tore: 1:0 Veronika Emini (9.), 2:0 Veronika Emini (54.)