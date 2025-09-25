 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligabericht

Gambarogno weiter vorne - Effretikon gewinnt Zürcher Kellerduell

Frauen 1. Liga, Gruppe 2 - 5 Spieltag

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
Frauen 1. Liga, Gr. 2
Effretikon
Zürisee United
FC Staad
Gambarogno

Die Tabellenführerinnen aus Gambarogno gewinnen auch Spiel Nr. 5. Gegen Baar trifft Emini doppelt und ist die Matchwinnerin. Weiter zurückgebunden wird der hervorragend gestartete FF Toggenburg. Nach der Niederlage gegen Baar verlieren die Toggenburgerinnen gegen den FC Mels erneut. Auch der FC Eschenbach verliert den Kontakt zur Tabellenspitze. Gegen den SC Schwyz kann auf den 1:0 Führungstreffer von Sarina Maissen nicht reagiert werden und das Tor in der 35. Minute stellt auch gleich das Endresultat dar. Aus Zürcher Sicht - die Blue Stars müssen sich wieder knapp geschlagen geben - 2:1 in Erlinsbach. Einzige Zürcher Punkte werden somit im Derby zwischen Zürisee United und dem FC Effretikon vergeben. Hier behält der Aufsteiger aus Effretikon mit 3:2 die Oberhand. Natascha Frieden trifft doppelt und ist somit die umjubelte Person. Zahlen und Fakten zum 5. Spieltag:

Sa., 20.09.2025, 18:00 Uhr
Zürisee United
Zürisee UnitedZürisee United
FC Effretikon
FC EffretikonEffretikon
2
3
Abpfiff
Im spannenden Duell zwischen Zürisee United und FC Effretikon setzten sich die Gäste mit 3:2 durch. Anika Wittwer brachte die Heimelf früh per Elfmeter in Führung (10.). Kurz vor der Halbzeit glich Abidemi Tolulope Akeju aus (45.), gefolgt von Natascha Frieden, die mit zwei Toren (49., 69.) die Gäste auf 3:1 stellte. Joya Tognoni sorgte in der 84. Minute für den Anschluss, doch der Ausgleich blieb aus.

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
AS Gambarogno
AS GambarognoGambarogno
FC Baar
FC BaarFC Baar
2
0
Abpfiff
Im Duell der Frauen 1. Liga zwischen AS Gambarogno und FC Baar setzten sich die Gastgeberinnen souverän mit 2:0 durch. Veronika Emini brachte Gambarogno bereits in der 9. Minute in Führung, als sie einen präzisen Schuss ins Netz beförderte. In der zweiten Halbzeit, konkret in der 54. Minute, erhöhte Emini mit ihrem zweiten Treffer auf 2:0.

Sa., 20.09.2025, 20:00 Uhr
FC Erlinsbach
FC ErlinsbachErlinsbach
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968Blue Stars F
2
1
Abpfiff
Im Duell der Frauen 1. Liga zwischen dem FC Erlinsbach und den FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 setzten sich die Gastgeberinnen mit 2:1 durch. Aline Schwaller eröffnete die Partie in der 48. Minute mit einem präzisen Schuss und traf erneut nur zwei Minuten später. In der Nachspielzeit sorgte Leonie Ferrara für den Anschlusstreffer, doch es blieb beim Sieg für Erlinsbach.

Sa., 20.09.2025, 18:00 Uhr
FF Toggenburg
FF ToggenburgFF Toggenburg
FC Mels
FC MelsFC Mels
0
2
Abpfiff
Im Duell zwischen FF Toggenburg und FC Mels setzte sich die Gastmannschaft mit 2:0 durch. Fiona Moser brachte Mels in der 33. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Ylenia Caputo in der 81. Minute auf 2:0, nachdem sie eine feine Vorlage verwertete. Toggenburg konnte trotz einiger Chancen nicht antworten.

Sa., 15.11.2025, 18:00 Uhr
FC Sempach
FC SempachFC Sempach
FC Staad
FC StaadFC Staad
18:00
Das Duell zwischen dem FC Sempach und dem FC Staad endete torlos. In einem spannenden Spiel hatte Sempach mehrere Torchancen, doch die Abwehr der Gäste hielt stand. Beide Teams kämpften leidenschaftlich, doch keines konnte die entscheidende Offensive finden, was zu einem gerechten Unentschieden führte.

Sa., 20.09.2025, 20:00 Uhr
SC Schwyz
SC SchwyzSC Schwyz
FC Eschenbach
FC EschenbachEschenbach
1
0
Abpfiff
Am Samstagabend trafen im Rahmen der Frauen 1. Liga der SC Schwyz und der FC Eschenbach aufeinander. In der 35. Minute erzielte Sarina Maissen das einzige Tor des Spiels und sicherte damit den 1:0-Sieg für die Gastgeberinnen. Trotz intensiver Bemühungen gelang es Eschenbach nicht, den Rückstand auszugleichen.

Zürisee United – FC Effretikon 2:3

Zürisee United: Kyra Blust (58. Lina Braunschweig), Selma Stirnemann, Maya Schmiedel, Halisa Jusmani, Anika Wittwer, Hannah Tresch, Olivia Meier, Alyssa Michelle König (58. Jil Zaugg), Aline Henchoz, Joya Tognoni, Lilly Hauser (40. Mirja Püntger) - Trainer: Ahmet Vatansever - Trainer: Sergio Agostinho Sousa

FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Yasmine Bucher, Andrea Spörri, Selina Zipper (31. Abidemi Tolulope Akeju), Mira Bauder, Natascha Frieden, Ladina Poltronieri, Flurina Poltronieri, Leonie Kobel (60. Talisha Siriu), Alessia Bolliger (31. Anna Buff), Lara Victoria Bienz - Trainer: Patrik Meier - Trainer: Bruno Lanciano

Tore: 1:0 Anika Wittwer (10. Foulelfmeter), 1:1 Abidemi Tolulope Akeju (45.), 1:2 Natascha Frieden (49.), 1:3 Natascha Frieden (69.), 2:3 Joya Tognoni (84.)


FF Toggenburg – FC Mels 0:2

FF Toggenburg: Michaela Clerc, Valerie Kern, Lara Gabathuler, Anuschka Salzmann, Flavia Schaufelberger, Laura Keller, Diana Brändle, Fabienne Brändle, Marina Oberholzer, Norin Walt, Stephanie Buschta - Trainer: Vitor Domgjoni

FC Mels: Lisa Schmidt, Gabi Ackermann, Jara Gantner, Leanne Gyr, Annaleah Kressig, Ylenia Caputo, Fiona Moser, Lea Kalberer, Sina Kalberer, Lia Imhof, Lisa Buschauer - Trainer: Stefan Schlegel - Trainer: Roger Gubser

Tore: 0:1 Fiona Moser (33.), 0:2 Ylenia Caputo (81.)


FC Erlinsbach – FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 2:1

FC Erlinsbach: Alina Bucher, Carola Notter, Jamina Mercatali (71. Adriana Zeravica), Saskia Meier, Lorena Maria Hauri (59. Tamara De Abreu Alves), Lina Fischlin (34. Noëlle Fröhli), Aline Schwaller (65. Larissa Stampfli) (90. Aline Schwaller), Larissa Stampfli (34. Alisha Haller) (90. Aline Schwaller), Adriana Zeravica (22. Lea Hofer), Noemi Nussbaum, Olivia Rötheli - Trainer: Thomas Müller - Trainer: Rolf Freyenmuth

FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Sonia Giulia Donati, Mara Locati, Simona Gatto, Diana Kirschner, Hannah Purainer (65. Lisa Carotenuto), Morenike Melanie Kuku, Simona Püntener, Janina Görg (76. Leonie Von Moos), Mia Egli (54. Liv Holzer), Sabrina Looser (54. Leonie Ferrara), Alessia Katie Schaaf (76. Claudia Carvalho Paula) - Trainer: Anja Thürig - Trainer: Sibylle Grob - Trainer: Patrick Reymond

Tore: 1:0 Aline Schwaller (48.), 2:0 Aline Schwaller (50.), 2:1 Leonie Ferrara (90.)


SC Schwyz – FC Eschenbach 1:0

SC Schwyz: Julia Gehrig, Melanie Heinzer, Mirjam Rohrbacher, Annika Thalmann, Yvonne Bürgler, Tanja Hengartner, Michèle Schnider, Nadine Heinzer, Julia Rohrbacher, Corinne Ulrich, Sarina Maissen - Trainer: Daniel Bucher - Trainer: Peter Stadelmann

FC Eschenbach: Fiona Flühler, Dania Diem, Anina Rudolf, Angela Schmucki, Alexandra Schaub, Jennifer Widmer, Naomi Fitsum, Selina Della Rossa, Amélie Oertig, Pascale Camenisch, Seraina Diethelm - Trainer: Antonio Scarano - Trainer: Adrian Helbling

Tore: 1:0 Sarina Maissen (35.)


AS Gambarogno – FC Baar 2:0

AS Gambarogno: Chiara Baselgia, Nicoletta Prandi, Veronika Emini, Sara De Marco, Ludovica Molinari, Arianna Ostini, Neva Patocchi, Clara Lucchini, Scilla Grossi, Chiara Rocca, Emy Golay - Trainer: Alan Gaggetta - Trainer: Sebastiano Giametta

FC Baar: Aischa Zoé Kohler, Gina Rast, Ivana Dossenbach, Esther Andermatt, Saskia Langenegger, Anna Aurora Baumann, Ryana Moos, Alexandra Füchslin, Amélie Ackermann, Maribel Fürrer, Angelina Brun Zona - Trainer: Andreas Diethelm - Trainer: Ryley Slater - Trainer: Christian Vögtli

Tore: 1:0 Veronika Emini (9.), 2:0 Veronika Emini (54.)

Aufrufe: 025.9.2025, 11:14 Uhr
Redaktion FrauenfussballAutor