Gambarogno strauchelt beim SC Schwyz - Baar schliesst auf

Die zweite Saisonniederlage der AS Gambarogno öffnet das Rennen an der Spitze. Der SC Schwyz konnte den Tabellenführer überraschend mit 2:1 bezwingen. Der FC Baar kann mit einem 4:0-Sieg gegen den FC Effretikon bis auf einem Punkt aufschliessen.

Das Tabellenende schmücken noch immer die drei Zürcher Teams. Zürisee United verliert gegen die Aufsteigerinnen aus Mels mit 4:1. Dem FC Blue Stars Frauen gelingt der erste Zürcher ausserkantonale Punkt. Beim Gastspiel in Eschenbach gelang ein 1:1.

Zu den Zahlen und Fakten des Spieltags: