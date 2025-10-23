Gambarogno strauchelt beim SC Schwyz - Baar schliesst auf

Die zweite Saisonniederlage der AS Gambarogno öffnet das Rennen an der Spitze. Der SC Schwyz konnte den Tabellenführer überraschend mit 2:1 bezwingen. Der FC Baar kann mit einem 4:0-Sieg gegen den FC Effretikon bis auf einem Punkt aufschliessen.
Das Tabellenende schmücken noch immer die drei Zürcher Teams. Zürisee United verliert gegen die Aufsteigerinnen aus Mels mit 4:1. Dem FC Blue Stars Frauen gelingt der erste Zürcher ausserkantonale Punkt. Beim Gastspiel in Eschenbach gelang ein 1:1.
Zu den Zahlen und Fakten des Spieltags:
FC Staad – FC Erlinsbach 1:2
FC Staad: Leire Rodriguez Lizarralde, Enya Böhrer, Debora Egli, Sophia Blumenthal, Jessica Jayne Schwarzl, Anna Lanter, Elis Eiler, Selina Frischknecht, Viktoria Gerner, Celine Bradke, Vera Isik - Trainer: Justyna Trzaskowski - Trainer: Natalia Vujnic
FC Erlinsbach: Alina Bucher, Carola Notter, Alina Sticher, Jamina Mercatali, Lorena Maria Hauri, Alisha Haller, Lina Fischlin, Moriel Pfister, Aline Schwaller, Larissa Stampfli, Olivia Rötheli - Trainer: Thomas Müller - Co-Trainer: Rolf Freyenmuth
Tore: 0:1 Jamina Mercatali (37.), 0:2 Noemi Nussbaum (54.), 1:2 Viktoria Gerner (77.)
SC Schwyz – AS Gambarogno 2:1
SC Schwyz: Julia Gehrig, Melanie Heinzer, Mirjam Rohrbacher, Yvonne Bürgler, Tanja Hengartner, Nadine Heinzer, Stefanie Betschart, Alina Truttmann, Corinne Ulrich, Shanice Toggenburger, Sarina Maissen - Trainer: Daniel Bucher - Trainer: Peter Stadelmann
AS Gambarogno: Sara De Marco, Ludovica Molinari, Neva Patocchi, Clara Lucchini, Scilla Grossi, Giorgia Pestoni, Vanessa Alves Mesquita, Chiara Rocca, Giulia Acar, Isabella Osterwalder, Nicole Gaggetta - Trainer: Alan Gaggetta - Trainer: Sebastiano Giametta
Tore: 1:0 Sarina Maissen (40.), 1:1 Scilla Grossi (67.), 2:1 Michèle Schnider (82. Foulelfmeter)
FC Sempach – FF Toggenburg 7:0
FC Sempach: Vanessa Berisha, Martina Käppeli, Aline Güttinger, Fabienne Marti, Leonie Amberg, Deborah Müller, Elena Raimann, Sabrina Huber, Michelle Kunz, Tanja Schmid, Julia Wolfisberg - Trainer: Pascal Amrein
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Samira Heeb, Lara Gabathuler, Anuschka Salzmann, Flavia Schaufelberger, Diana Brändle, Fabienne Brändle, Marina Oberholzer, Norin Walt, Siri Bucherini, Luana Specchia - Trainer: Vitor Domgjoni
Tore: 1:0 Tanja Schmid (37.), 2:0 Tanja Schmid (45.), 3:0 Deborah Müller (54.), 4:0 Tanja Schmid (58.), 5:0 Franziska Haas (69.), 6:0 Carla Wey (88.), 7:0 Julia Wolfisberg (90.+2)
FC Mels – Zürisee United 4:1
FC Mels: Lisa Schmidt, Flavia Scherrer, Gabi Ackermann, Noemi Gliott, Nadine Gartmann, Jara Gantner, Laura Gliott, Leanne Gyr, Fiona Moser, Sina Kalberer, Sarah D'Agostino-Willi - Trainer: Stefan Schlegel - Trainer: Roger Gubser
Zürisee United: Joëlle Nyffenegger, Selma Stirnemann, Maya Schmiedel, Halisa Jusmani, Sandrina Guatelli, Hannah Tresch, Olivia Meier, Alyssa Michelle König, Aline Henchoz, Leonie Brotzer, Jolka Bentele - Trainer: Ahmet Vatansever - Co-Trainer: Sergio Agostinho Sousa
Tore: 1:0 Fiona Moser (15.), 2:0 Ylenia Caputo (72.), 2:1 Maya Schmiedel (89.), 3:1 Sarah Baydar (90.+2), 4:1 Sarah Baydar (90.+5)
FC Eschenbach – FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 1:1
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Jennifer Vorfi, Dania Diem, Anina Rudolf, Angela Schmucki, Jennifer Widmer, Selina Della Rossa, Debora Piceci, Pascale Camenisch, Seraina Diethelm, Ragavi Mahendrarajah - Trainer: Antonio Scarano - Trainer: Adrian Helbling
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Sonia Giulia Donati, Mara Locati, Simona Gatto, Diana Kirschner, Hannah Purainer, Lisa Carotenuto, Morenike Melanie Kuku, Liv Holzer, Anja Thürig, Janina Görg, Sabrina Looser - Co-Trainer: Anja Thürig - Trainer: Patrick Reymond
Tore: 0:1 Anja Thürig (5.), 1:1 Seraina Diethelm (50.)
FC Baar – FC Effretikon 4:0
FC Baar: Aischa Zoé Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Ivana Dossenbach, Anna Aurora Baumann, Antje Notter, Ryana Moos, Maribel Fürrer, Lara Seitz, Martina Ngina, Leila Tushi - Trainer: Andreas Diethelm - Co-Trainer: Ryley Slater - Co-Trainer: Christian Vögtli
FC Effretikon: Chantal Enzler, Yasmine Bucher, Andrea Spörri, Sabrina Bodenmann, Selina Zipper, Vipavee Meyer, Nayelli Pfister, Anna Buff, Leonie Kobel, Alessia Bolliger, Lara Victoria Bienz - Trainer: Patrik Meier - Co-Trainer: Bruno Lanciano
Tore: 1:0 Gina Rast (19.), 2:0 Martina Ngina (43.), 3:0 Antje Notter (47.), 4:0 Ivana Dossenbach (70.)