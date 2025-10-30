Gambarogno siegt klar - Punkte für Blue Stars und Effretikon

Die AS Gambarogno findet nach dem Ausrutscher beim SC Schwyz vor einer Woche wieder zurück auf die Erfolgsspur. Gegen den FC Sempach setzten sich die Tessinerinnen nach 1:2 Pausenrückstand noch klar mit 5:2 durch und ist nun wieder mit vier Punkten Abstand klar an der Spitze. Das breite Mittelfeld startet bereits ab Platz 2. Dort steht der FC Baar und hat nur vier Punkte mehr als der auf Platz 8 rangierte FC Staad.
Gute News gibt es aus Zürcher Sicht aus dem Tabellenkeller. Die Blue Stars feiern ihren dritten Saisonsieg gegen den FC Baar und auch der FC Effretikon gewinnt zu Hause einen Punkt gegen den FC Mels. Zu den Spielen:
Knapp am ersten Punktgewinn vorbei schrammt Zürisee United gegen den FC Staad. Elis Eiler brachte Staad in der 25. Minute in Führung. Nach der Pause glich Andrea Färber in der 63. Minute für Zürisee aus, nachdem Maya Schmiedel eine perfekte Vorlage lieferte. Doch das Spiel dauert genau drei Minuten zu lange. In der Schlussphase sorgte Felicia Linder mit ihrem Tor in der 88. Minute für den entscheidenden Treffer und grosse Ernüchterung an der Goldküschte.
Im spannenden Duell zwischen AS Gambarogno und FC Sempach fiel das erste Tor bereits in der 5. Minute durch einen Elfmeter von Clara Lucchini. Doch Sempach antwortete schnell: Melanie Bühler glich in der 15. Minute aus, gefolgt von Julia Wolfisberg, die in der 44. Minute die Gäste in Führung brachte. Nach der Pause drehte Gambarogno auf: Nicoletta Prandi erzielte in der 54. Minute den Ausgleich, gefolgt von Scilla Grossi (62.), Swani Giada Maderna (77.) und Chiara Rocca (84.), die den klaren 5:2-Sieg sicherten.
Weitere Niederlage für den FF Toggenburg. Gegen den FC Eschenbach setzte sich der Gast klar mit 2:0 durch. Saskia Holwerda eröffnete in der 9. Minute das Skore. Nur zehn Minuten später erhöhte Debora Piceci auf 2:0 - was bereits eine kleine Vorentscheidung darstellte. Toggenburg hatte keine Antwort mehr bereit und musste das Feld mit der sechsten Niederlage in Folge verlassen.
Keinen Sieger gab es im Spiel zwischen dem FC Erlinsbach und dem SC Schwyz. Annika Thalmann brachte die Gäste in der 20. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch kurz vor der Halbzeit verwandelte Moriel Pfister einen Elfmeter und sicherte dem Heimteam den Ausgleich.
Erster Sieg für den FC Blue Stars Zürich gegen ein Team, das nicht im Kanton Zürich beheimatet ist. Gegen den FC Baar setzten sich die Gastgeberinnen mit 2:0 durch. Morenike Melanie Kuku brachte die Blue Stars in der 43. Minute in Führung. Nur eine Minute später verwandelte Mara Locati einen Elfmeter und stellte den Endstand her.
Im spannenden Duell zweier Aufsteiger zwischen dem FC Effretikon und dem FC Mels konnte das Heimteam die Führung leider nicht über die Zeit retten. In der 26. Minute brachte Anna Buff die Gastgeber in Führung. Doch in der Nachspielzeit, genau in der 90. Minute plus 3, glich Laura Gliott für die Gäste doch noch aus und sicherte den Ostschweizerinnen noch einen Punkt.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
Zürisee United – FC Staad 1:2
Zürisee United: Joëlle Nyffenegger, Selma Stirnemann (30. Nora Arpagaus), Maya Schmiedel, Halisa Jusmani, Sandrina Guatelli, Hannah Tresch, Olivia Meier (65. Charlotte Duval), Alyssa Michelle König, Michelle Gähler (35. Kyra Blust), Andrea Färber, Jolka Bentele - Trainer: Ahmet Vatansever
FC Staad: Enya Böhrer, Rahel Imlig, Jessica Jayne Schwarzl, Anna Lanter (60. Debora Egli), Elis Eiler, Selina Frischknecht (70. Shania Vogt), Viktoria Gerner (60. Sophia Blumenthal), Vera Isik, Jasmin Germann, Felicia Linder, Vivian Broggini - Trainer: Justyna Trzaskowski - Trainer: Natalia Vujnic
Tore: 0:1 Elis Eiler (25.), 1:1 Andrea Färber (63.), 1:2 Felicia Linder (88.)
FC Erlinsbach – SC Schwyz 1:1
FC Erlinsbach: Carola Notter (30. Olivia Rötheli), Lea Hofer (91. Adriana Zeravica), Alina Sticher, Jamina Mercatali (30. Adriana Zeravica) (90. Larissa Stampfli), Saskia Meier, Lorena Maria Hauri (46. Tamara De Abreu Alves), Alisha Haller (46. Gabriela Dos Santos Mendes) (74. Alisha Haller), Moriel Pfister, Larissa Stampfli (66. Emma Müller), Noemi Nussbaum, Joleen Lana Sticher - Trainer: Thomas Müller - Co-Trainer: Rolf Freyenmuth
SC Schwyz: Julia Gehrig, Melanie Heinzer, Mirjam Rohrbacher, Annika Thalmann, Yvonne Bürgler, Michèle Schnider, Nadine Heinzer, Stefanie Betschart, Alina Truttmann (65. Silja Rohrbacher), Corinne Ulrich (60. Martina Steiner), Shanice Toggenburger (72. Valentina Camenzind) - Trainer: Daniel Bucher - Trainer: Peter Stadelmann
Tore: 0:1 Annika Thalmann (20.), 1:1 Moriel Pfister (38. Foulelfmeter)
AS Gambarogno – FC Sempach 5:2
AS Gambarogno: Chiara Baselgia, Nicoletta Prandi, Veronika Emini, Sara De Marco, Ludovica Molinari, Neva Patocchi, Clara Lucchini, Scilla Grossi, Giorgia Pestoni, Vanessa Alves Mesquita, Giada Amato - Trainer: Alan Gaggetta - Trainer: Sebastiano Giametta
FC Sempach: Vanessa Berisha, Deborah Müller, Elena Raimann, Michelle Marfurt, Sabrina Huber, Franziska Haas, Nora Zuber, Tanja Schmid, Julia Wolfisberg, Melanie Bühler, Emma Petersen - Trainer: Pascal Amrein
Tore: 1:0 Clara Lucchini (5. Foulelfmeter), 1:1 Melanie Bühler (15.), 1:2 Julia Wolfisberg (44.), 2:2 Nicoletta Prandi (54.), 3:2 Scilla Grossi (62.), 4:2 Swani Giada Maderna (77.), 5:2 Chiara Rocca (84.)
FF Toggenburg – FC Eschenbach 0:2
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Mara Hagmann, Valerie Kern, Lara Gabathuler, Diana Brändle, Amira Baumgartner, Fabienne Brändle, Marina Oberholzer, Maurine Schnyder, Siri Bucherini, Stephanie Buschta - Trainer: Vitor Domgjoni
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Dania Diem, Anina Rudolf, Alexandra Schaub, Jennifer Widmer, Irene Rüegg, Selina Della Rossa, Debora Piceci, Pascale Camenisch, Saskia Holwerda, Anna Mirjam Häberli - Trainer: Antonio Scarano - Trainer: Adrian Helbling
Tore: 0:1 Saskia Holwerda (9.), 0:2 Debora Piceci (19.)
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 – FC Baar 2:0
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Sonia Giulia Donati, Mara Locati, Diana Kirschner, Lisa Carotenuto, Morenike Melanie Kuku, Liv Holzer, Simona Püntener, Anja Thürig, Janina Görg, Hanna Preuss, Anouk Pfammatter - Co-Trainer: Sibylle Grob - Trainer: Patrick Reymond
FC Baar: Aischa Zoé Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Ivana Dossenbach, Esther Andermatt, Anna Aurora Baumann, Antje Notter, Ryana Moos, Angelina Brun Zona, Lara Seitz, Martina Ngina - Trainer: Andreas Diethelm - Co-Trainer: Ryley Slater
Tore: 1:0 Morenike Melanie Kuku (43.), 2:0 Mara Locati (44. Foulelfmeter)
FC Effretikon – FC Mels 1:1
FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Chantal Enzler, Andrea Spörri, Sabrina Bodenmann, Vipavee Meyer, Mira Bauder (65. Alessia Bolliger), Ladina Poltronieri (89. Selina Zipper), Anna Buff, Flurina Poltronieri, Leonie Kobel (74. Talisha Siriu), Lara Victoria Bienz (43. Yasmine Bucher) - Trainer: Patrik Meier - Co-Trainer: Bruno Lanciano
FC Mels: Lisa Schmidt, Jara Gantner (30. Sarah Baydar) (56. Noemi Gliott), Laura Gliott, Jana Schwarzenbach, Ylenia Caputo, Fiona Moser, Lea Kalberer, Milena Kühnis (30. Mia Madleina Kalberer) (56. Jara Gantner), Sina Kalberer, Sarah D'Agostino-Willi (82. Milena Kühnis), Lisa Buschauer - Trainer: Stefan Schlegel - Trainer: Roger Gubser
Tore: 1:0 Anna Buff (26.), 1:1 Laura Gliott (90.+3)