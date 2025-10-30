Gambarogno siegt klar - Punkte für Blue Stars und Effretikon

Die AS Gambarogno findet nach dem Ausrutscher beim SC Schwyz vor einer Woche wieder zurück auf die Erfolgsspur. Gegen den FC Sempach setzten sich die Tessinerinnen nach 1:2 Pausenrückstand noch klar mit 5:2 durch und ist nun wieder mit vier Punkten Abstand klar an der Spitze. Das breite Mittelfeld startet bereits ab Platz 2. Dort steht der FC Baar und hat nur vier Punkte mehr als der auf Platz 8 rangierte FC Staad. Gute News gibt es aus Zürcher Sicht aus dem Tabellenkeller. Die Blue Stars feiern ihren dritten Saisonsieg gegen den FC Baar und auch der FC Effretikon gewinnt zu Hause einen Punkt gegen den FC Mels. Zu den Spielen:

Knapp am ersten Punktgewinn vorbei schrammt Zürisee United gegen den FC Staad. Elis Eiler brachte Staad in der 25. Minute in Führung. Nach der Pause glich Andrea Färber in der 63. Minute für Zürisee aus, nachdem Maya Schmiedel eine perfekte Vorlage lieferte. Doch das Spiel dauert genau drei Minuten zu lange. In der Schlussphase sorgte Felicia Linder mit ihrem Tor in der 88. Minute für den entscheidenden Treffer und grosse Ernüchterung an der Goldküschte. Im spannenden Duell zwischen AS Gambarogno und FC Sempach fiel das erste Tor bereits in der 5. Minute durch einen Elfmeter von Clara Lucchini. Doch Sempach antwortete schnell: Melanie Bühler glich in der 15. Minute aus, gefolgt von Julia Wolfisberg, die in der 44. Minute die Gäste in Führung brachte. Nach der Pause drehte Gambarogno auf: Nicoletta Prandi erzielte in der 54. Minute den Ausgleich, gefolgt von Scilla Grossi (62.), Swani Giada Maderna (77.) und Chiara Rocca (84.), die den klaren 5:2-Sieg sicherten.

Weitere Niederlage für den FF Toggenburg. Gegen den FC Eschenbach setzte sich der Gast klar mit 2:0 durch. Saskia Holwerda eröffnete in der 9. Minute das Skore. Nur zehn Minuten später erhöhte Debora Piceci auf 2:0 - was bereits eine kleine Vorentscheidung darstellte. Toggenburg hatte keine Antwort mehr bereit und musste das Feld mit der sechsten Niederlage in Folge verlassen. Keinen Sieger gab es im Spiel zwischen dem FC Erlinsbach und dem SC Schwyz. Annika Thalmann brachte die Gäste in der 20. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch kurz vor der Halbzeit verwandelte Moriel Pfister einen Elfmeter und sicherte dem Heimteam den Ausgleich.