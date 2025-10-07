Gambarogno gewinnt klar - Blue Stars mit zweitem Züri-Derby-Sieg

Die Blue Stars gewinnen das zweite Züri-Derby ensuite. Nach dem 1:0 gegen Zürisee United gewinnen die Stadtzürcherinnen gegen den FC Effretikon mit 3:0 und bleiben somit bestes Zürcher Team in der 1. Liga. Jedoch sind alle blau-weissen Teams noch immer am Tabellenende. An der Tabellenspitze gewinnen Gambarogno und der FC Baar klar und unterstreichen Ihren Platz an der Sonne. Zu den restlichen Spielen:

Im Duell zwischen Zürisee United und FC Baar begann das Spiel fulminant. Joya Tognoni brachte die Gastgeber bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung. Ein Gefühl, das man an der Goldküste nicht mehr oft erlebt. Doch die Freude währte nur kurz: Drei Minuten später glich Antje Notter für Baar aus. Saskia Langenegger übernahm darauf das Kommando und erzielte in der 23. und 31. Minute zwei weitere Treffer für die Gästinnen. Nach der Halbzeit erhöhte Angelina Brun Zona auf 4:1, bevor Notter in der 56. Minute den Schlusspunkt setzte und das Endergebnis auf 5:1 für Baar stellte. Der FC Staad forderte den Tabellenführer aus Gambarogno heraus und musste feststellen, dass der Hammer im Tessin dieses Jahr höher hängt als auch schon. Die Gastgeberinnen dominierten das Spiel und gingen in der 50. Minute durch Clara Lucchini in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Scilla Grossi auf 2:0, bevor sie in der 55. Minute mit ihrem zweiten Treffer nachlegte. Doppelpack! Ludovica Molinari setzte in der 69. Minute den Schlusspunkt zum 4:0. Ein klarer Sieg für Gambarogno!

Der FC Eschenbach brauchte einen Sieg beim FC Sempach um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. In der 33. Minute brachte Carla Wey die Aussenseiterinnen aus Sempach in Führung. Mit dieser Führung gingen die Gastgeberinnen auch in die Pause. Doch Eschenbach antwortete stark: Seraina Diethelm glich in der 77. Minute aus und erzielte kurz vor Schluss das entscheidende 1:2. Ein wichtiger Sieg für den FC Eschenbach - sie halten Anschluss an das Spitzenduo Gambarogno und Baar. Weitere Niederlage für den FF Toggenburg. Nach drei Siegen in den Zürcher Festspielen zum Saisonstart setzte es gegen den SC Schwyz die vierte Niederlage in Serie ab. Schon in der 2. Minute brachte Sarina Maissen Schwyz in Front. Nur acht Minuten später erhöhte Corinne Ulrich auf 2:0. Von diesem Schock zum Start erholte sich der FF Toggenburg nicht mehr und blieb somit im dritten Spiel in Folge auch ohne Torerfolg.