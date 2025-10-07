Gambarogno gewinnt klar - Blue Stars mit zweitem Züri-Derby-Sieg

Die Blue Stars gewinnen das zweite Züri-Derby ensuite. Nach dem 1:0 gegen Zürisee United gewinnen die Stadtzürcherinnen gegen den FC Effretikon mit 3:0 und bleiben somit bestes Zürcher Team in der 1. Liga. Jedoch sind alle blau-weissen Teams noch immer am Tabellenende.
An der Tabellenspitze gewinnen Gambarogno und der FC Baar klar und unterstreichen Ihren Platz an der Sonne. Zu den restlichen Spielen:
Im Duell zwischen Zürisee United und FC Baar begann das Spiel fulminant. Joya Tognoni brachte die Gastgeber bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung. Ein Gefühl, das man an der Goldküste nicht mehr oft erlebt. Doch die Freude währte nur kurz: Drei Minuten später glich Antje Notter für Baar aus. Saskia Langenegger übernahm darauf das Kommando und erzielte in der 23. und 31. Minute zwei weitere Treffer für die Gästinnen. Nach der Halbzeit erhöhte Angelina Brun Zona auf 4:1, bevor Notter in der 56. Minute den Schlusspunkt setzte und das Endergebnis auf 5:1 für Baar stellte.
Der FC Staad forderte den Tabellenführer aus Gambarogno heraus und musste feststellen, dass der Hammer im Tessin dieses Jahr höher hängt als auch schon. Die Gastgeberinnen dominierten das Spiel und gingen in der 50. Minute durch Clara Lucchini in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Scilla Grossi auf 2:0, bevor sie in der 55. Minute mit ihrem zweiten Treffer nachlegte. Doppelpack! Ludovica Molinari setzte in der 69. Minute den Schlusspunkt zum 4:0. Ein klarer Sieg für Gambarogno!
Der FC Eschenbach brauchte einen Sieg beim FC Sempach um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. In der 33. Minute brachte Carla Wey die Aussenseiterinnen aus Sempach in Führung. Mit dieser Führung gingen die Gastgeberinnen auch in die Pause. Doch Eschenbach antwortete stark: Seraina Diethelm glich in der 77. Minute aus und erzielte kurz vor Schluss das entscheidende 1:2. Ein wichtiger Sieg für den FC Eschenbach - sie halten Anschluss an das Spitzenduo Gambarogno und Baar.
Weitere Niederlage für den FF Toggenburg. Nach drei Siegen in den Zürcher Festspielen zum Saisonstart setzte es gegen den SC Schwyz die vierte Niederlage in Serie ab. Schon in der 2. Minute brachte Sarina Maissen Schwyz in Front. Nur acht Minuten später erhöhte Corinne Ulrich auf 2:0. Von diesem Schock zum Start erholte sich der FF Toggenburg nicht mehr und blieb somit im dritten Spiel in Folge auch ohne Torerfolg.
Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem FC Erlinsbach und dem FC Mels. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. In der 18. Minute brachte Adriana Zeravica die Gastgeber in Führung. Doch nur 16 Minuten später glich Flavia Scherrer für die Gäste aus. Beide Teams zeigten einen engagierten Auftritt, doch gab es keinen weiteren Treffer.
Im Züri-Derby zwischen dem FC Effretikon und den FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 setzten sich die Gäste klar mit 3:0 durch und sicherten sich den zweiten Derby Sieg in Folge. Sylwia Joffcheff eröffnete in der 21. Minute das Skore, gefolgt von Alessia Schaaf, die in der 38. Minute auf 2:0 erhöhte. Claudia Carvalho Paula besiegelte in der 76. Minute den deutlichen Sieg.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
Zürisee United – FC Baar 1:5
Zürisee United: Joëlle Nyffenegger (67. Lilly Hauser), Maya Schmiedel, Halisa Jusmani, Hana Maurer, Sandrina Guatelli, Olivia Meier, Mirja Püntger, Michelle Gähler, Aline Henchoz, Joya Tognoni (9. Rahel Heinss), Lilly Hauser (46. Jil Zaugg) - Trainer: Ahmet Vatansever - Trainer: Sergio Agostinho Sousa
FC Baar: Aischa Zoé Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Ivana Dossenbach (70. Lara Seitz), Saskia Langenegger (70. Martina Ngina), Anna Aurora Baumann, Antje Notter, Ryana Moos, Lena Grässli (46. Angelina Brun Zona), Maribel Fürrer (70. Leila Tushi), Alessia Tushi (46. Leandra Henggeler) - Trainer: Andreas Diethelm - Trainer: Ryley Slater
Tore: 1:0 Joya Tognoni (1.), 1:1 Antje Notter (4.), 1:2 Saskia Langenegger (23.), 1:3 Saskia Langenegger (31.), 1:4 Angelina Brun Zona (47.), 1:5 Antje Notter (56.)
AS Gambarogno – FC Staad 4:0
AS Gambarogno: Sara De Marco, Arianna Ostini (72. Lisa Panzeri), Clara Lucchini (84. Swani Giada Maderna), Scilla Grossi (84. Martina Leonardi), Giorgia Pestoni, Vanessa Alves Mesquita, Giulia Acar, Swani Giada Maderna (45. Isabella Osterwalder), Nicole Gaggetta (79. Emy Golay), Emy Golay (45. Ludovica Molinari) (75. Anna Horlacher), Anna Horlacher (72. Neva Patocchi) - Trainer: Alan Gaggetta - Trainer: Sebastiano Giametta
FC Staad: Leire Rodriguez Lizarralde, Debora Egli, Rahel Imlig, Sophia Blumenthal (73. Anna Lanter), Jessica Jayne Schwarzl, Anna Lanter (60. Melanie Wäger), Elis Eiler (75. Enya Böhrer), Selina Frischknecht, Viktoria Gerner (84. Celine Bradke), Vera Isik, Jasmin Germann - Trainer: Justyna Trzaskowski - Trainer: Natalia Vujnic
Tore: 1:0 Clara Lucchini (50.), 2:0 Scilla Grossi (53.), 3:0 Scilla Grossi (55.), 4:0 Ludovica Molinari (69.)
FF Toggenburg – SC Schwyz 0:2
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Mara Hagmann, Lara Gabathuler, Flavia Schaufelberger, Laura Keller, Diana Brändle, Amira Baumgartner, Fabienne Brändle, Marina Oberholzer, Maurine Schnyder, Siri Bucherini - Trainer: Vitor Domgjoni
SC Schwyz: Julia Gehrig, Melanie Heinzer, Mirjam Rohrbacher, Annika Thalmann, Yvonne Bürgler, Tanja Hengartner, Nadine Heinzer, Stefanie Betschart, Corinne Ulrich, Shanice Toggenburger, Sarina Maissen - Trainer: Daniel Bucher - Trainer: Peter Stadelmann
Tore: 0:1 Sarina Maissen (2.), 0:2 Corinne Ulrich (10.)
FC Erlinsbach – FC Mels 1:1
FC Erlinsbach: Alina Bucher, Carola Notter, Lea Hofer, Alina Sticher, Lorena Maria Hauri, Alisha Haller, Lina Fischlin, Moriel Pfister, Aline Schwaller, Adriana Zeravica, Emma Müller - Trainer: Thomas Müller - Trainer: Rolf Freyenmuth
FC Mels: Lisa Schmidt, Flavia Scherrer, Gabi Ackermann, Noemi Gliott, Jara Gantner, Laura Gliott, Leanne Gyr, Annaleah Kressig, Leonie Wildhaber, Milena Kühnis, Sina Kalberer - Trainer: Stefan Schlegel - Trainer: Roger Gubser
Tore: 1:0 Adriana Zeravica (18.), 1:1 Flavia Scherrer (34.)
FC Sempach – FC Eschenbach 1:2
FC Sempach: Vanessa Berisha, Martina Käppeli, Aline Güttinger, Fabienne Marti, Leonie Amberg, Elena Raimann, Sabrina Huber, Michelle Kunz, Tanja Schmid, Samantha Bucher, Julia Wolfisberg - Trainer: Pascal Amrein
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Anina Rudolf, Angela Schmucki, Alexandra Schaub, Jennifer Widmer, Naomi Fitsum, Selina Della Rossa, Debora Piceci, Amélie Oertig, Pascale Camenisch, Seraina Diethelm - Trainer: Antonio Scarano - Trainer: Adrian Helbling
Tore: 1:0 Carla Wey (33.), 1:1 Seraina Diethelm (77.), 1:2 Seraina Diethelm (90.)
FC Effretikon – FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 0:3
FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Chantal Enzler, Sabrina Bodenmann, Vipavee Meyer (30. Ladina Poltronieri) (72. Alessia Bolliger), Nayelli Pfister, Mira Bauder (30. Andrea Spörri), Natascha Frieden (77. Abidemi Tolulope Akeju), Anna Buff, Flurina Poltronieri (77. Selina Zipper), Leonie Kobel (30. Talisha Siriu), Lara Victoria Bienz - Trainer: Patrik Meier - Trainer: Bruno Lanciano
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Sonia Giulia Donati, Mara Locati (83. Mia Egli), Simona Gatto, Diana Kirschner, Morenike Melanie Kuku (46. Leonie Ferrara), Simona Püntener (77. Liv Holzer), Anja Thürig, Sylwia Joffcheff (46. Hannah Purainer), Janina Görg (70. Leonie Von Moos), Alessia Katie Schaaf (59. Sabrina Looser), Anouk Pfammatter (66. Claudia Carvalho Paula) - Trainer: Anja Thürig - Trainer: Sibylle Grob - Trainer: Patrick Reymond
Tore: 0:1 Sylwia Joffcheff (21.), 0:2 Alessia Katie Schaaf (38.), 0:3 Claudia Carvalho Paula (76.)