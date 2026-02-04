Gamal Harb kehrt zum TSV Wallhöfen zurück

– Foto: Rocco Bartsch

Der Kreisligist TSV Wallhöfen konnte kurz vor Toreschluss nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Wie der Kreisliga-Zweite via Instagram mitteilte, wird Gamal Harb zurück ins Waldstadion kehren..

Gamal Harb wurde in der Jugend beim Blumenthaler SV ausgebildet und spielte seitdem für mehrere Vereine in und um Bremen herum. 2024 kam er aus der Kreisliga B in Bremen, wo er für Türkspor Bremen auf Torejagd ging.

In der abgelaufenen Saison stand der Offensivmann 19 Mal für Wallhöfen auf dem Feld, 17 Mal von Beginn an und traf dabei drei Mal. Nun also die Rückkehr ins Waldstadion. Mit dem TSV wird Gamal dann in der Rückrunde um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpfen.

Aktuell steht man auf dem zweiten Platz der Kreisliga, drei Punkte hinter der Tabellenspitze.