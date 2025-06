Gallmann: "Der Impuls, eine Pause einzulegen, hat sich gefestigt"

Als Tabellenvorletzter geht die DJK Donaueschingen in den letzten Landesligaspieltag, dennoch ist die Ausgangslage alles andere als schlecht. Im direkten (Heim-)Duell kann die Mannschaft von Benjamin Gallmann am Samstag (16 Uhr) die SG Dettingen/Dingelsdorf überholen und sich so den direkten Klassenerhalt sichern. Im Falle einer Niederlage oder bei einer Punkteteilung ist die SG Dettingen/Dingelsdorf gerettet und die DJK Donaueschingen muss hoffen, dass der Zweite aus der Landesliga, Staffel III, den Sprung über die Aufstiegsrunde in die Verbandsliga schafft.