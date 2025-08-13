Gallmaier: »Uns ist ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen«

"Uns ist ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen. Die Erleichterung und Freude nach dem späten Siegtreffer war riesig", berichtet Bogens Coach Peter Gallmaier , dessen Mannen erst in den zweiten 45 Minuten zu überzeugen wussten: "Im ersten Durchgang waren wir viel zu passiv. Fußballerisch war ein Klassenunterschied zu sehen - Kosova hat uns richtig laufen lassen. Allerdings waren die Gäste überhaupt nicht zielstrebig und haben einige vielversprechende Situationen nicht zu Ende gespielt. In der Pause haben wir eine Anpassung vorgenommen und sind dann wesentlich besser reingekommen. Wir waren griffiger und sind zu drei Top-Chancen gekommen. Am Ende musste dann ein berechtigter Elfmeter für den ersten Dreier herhalten."







Der 58-Jährige räumt allerdings ein, dass die Auftritte der Rautenstädter derzeit nicht wirklich ansehnlich sind: "Mit wichtigen Spielern wie Winter, Karl und Kraskov fehlt uns momentan unsere komplette Mittelfeld-Zentrale. Spielerisch läuft deshalb wenig zusammen, wir müssen es anderweitig richtig. Es geht momentan nur über eine gute Kompaktheit, bedingungslosen Kampf und Umschaltmomente. Aber das machen wir phasenweise richtig gut und wachsen immer besser zusammen. Daher bin ich optimistisch gestimmt, zumal im Verein trotz des dürftigen Starts absolute Ruhe herrscht und wir mit Ausnahme des Spiels in Bad Kötzting bislang immer mindestens auf Augenhöhe mit unseren jeweiligen Gegner waren."







Das Saisonziel der Blau-Gelben ist der Klassenerhalt. "Wir haben vor der Saison wichtige Stützen wie Käufl, Gayring und Sigl verloren. Solche Eckpfeiler sind nicht so einfach zu ersetzen und wir sind immer noch in einem Findungsprozess. Inzwischen haben wir aber einen vernünftigen Kader beisammen, der in der Lage ist, die Liga zu halten. Davon bin ich fest überzeugt", betont der fußballverrückte Peter Gallmaier, der am Freitag sogar selbst nochmal die Fußballschuhe schnüren wird: "Mein Sohn Stefan, der die SG Grattersdorf trainiert, hat einen Personalnotstand beim Reserveteam. Daher helfe ich ihm selbstverständlich aus."



