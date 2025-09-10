Gallmaier: »Bin überzeugt, dass es etwas Gutes werden wird«

Seit 2013 schnürt Markus Gallmaier mittlerweile schon seine Fußballschuhe für den SV Schalding-Heining. In dieser langen Zeit hat der Ausnahmestürmer am Reuthinger Weg viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Seit 2024 gehörte der Vollblutfußballer auch dem Trainerstab der Grün-Weißen an und fungiert als spielender Assistenzcoach.

Markus, neun Spiele, zehn Punkte, Tabellenplatz zehn. Wie beurteilst du die Zwischenbilanz des SV Schalding-Heining? Markus Gallmaier (32): Ausbaufähig. Richtig weh tun uns die beiden völlig unnötigen Auswärtsniederlagen in Nördlingen und Heimstetten, in denen wir uns definitiv Punkte verdient gehabt hätten. Im Gegenzug haben wir gegen Ismaning ein schmeichelhaftes Unentschieden und gegen Gundelfingen einen Last-Minute-Zähler geholt. Unterm Strich könnte sicherlich etwas mehr auf der Habenseite stehen.

Ich würde schon behaupten, dass wir im Umbruch sind und immer noch in der Findungsphase stecken. Spieler wie Rocco Vicol und Vincent Ketzer sind erst vor Kurzem zu uns gestoßen, zudem wurde der Kader deutlich verjüngt. Wir brauchen daher noch etwas Zeit. Ich bin überzeugt, dass es etwas Gutes werden wird, denn wir haben richtig tolle Jungs im Kader. Ein Simon Dorfner hat zum Beispiel ein riesiges Potenzial und vor allem die richtige Einstellung. Auch Fabian Stahl macht sich immer besser und an ihm werden wir noch viel Freude haben.













Kritisch beäugt wurden die jüngsten Transfers. Es wurden Spieler nachverpflichtet, die keinerlei Bezug zur Region haben. Deine Meinung zu diesen Personalien?

Ich sehe das nicht kritisch, denn wir haben auch in früheren Jahren Spieler nach Passau geholt, die nicht aus der Region waren. In unserer letzten Regionalliga-Saison waren das beispielsweise Max Böhnke, Jonas Goß und Nico Ott. Ganz früher waren Akteure wie Andreas Jünger oder Nico Dantscher bei uns, die aus dem Regensburger Raum gekommen sind. Oder Philipp Knochner, der ein Oberbayer ist. Unsere Neuzugänge wohnen mittlerweile allesamt in Passau und können sich so immer besser integrieren. Grundsätzlich würde es in der Region schon einige Spieler geben, die Bayernliga drauf haben. Viele scheuen aber den Aufwand oder geben sich nicht die notwendige Zeit. Aus der Bezirksliga zwei Klassen nach oben zu gehen und auf Anhieb spielen, das funktioniert nur in den allerwenigsten Fällen. Da muss man als Spieler auch mal ein halbes Jahr oder vielleicht noch länger Geduld haben, die leider nur mehr wenige Fußballer mitbringen. Zudem haben wir gegenüber der Vielzahl unserer Konkurrenten einen Standortnachteil. Im Raum München und Augsburg können sich die Bayernliga-Vereine immer wieder mit Spielern aus den Bundesliga-Nachwuchsleistungzentren bedienen. Solche Möglichkeiten haben wir nicht.







Also kann der SV Schalding-Heining auf Sicht gar nicht mehr an die erfolgreiche Regionalliga-Zeit aus der Vergangenheit anknüpfen?

Das würde ich so nicht sagen. Wir haben gute junge Spieler, aber es muss sich wieder eine Generation bilden, die über einen längeren Zeitraum zusammenbleibt. Wenn das gelingt, ist vieles möglich. Der Verein ist top aufgestellt, entwickelt sich stetig weiter. Der SVS hat ein großes Potenzial.





Bleiben wir in der Gegenwart. Was ist in der laufenden Saison für euch möglich? Ist der Zug nach vorne bereits abgefahren?

Das ist eine schwierige Frage. Wenn wir einen Lauf bekommen, traue ich uns einiges zu. Die Saison ist noch lang und wir werden zulegen.









Obligatorische Abschlussfrage. Du bist 2013 an den Reuthinger Weg gewechselt. Wird das 13. Jahr dein letztes sein?

In der Winterpause ist genug Zeit, um sich mit diesen Thema zu beschäftigen. Stand heute ist das komplett offen. Ich werde nicht jünger und mittlerweile machen mir Englische Wochen körperlich richtig zu schaffen. Ich hänge aber extrem an diesem Verein, ansonsten hätte ich schon längst was anderes gemacht. Mein Fokus liegt aber derzeit ohnehin voll und ganz auf der laufenden Saison, in der für uns noch viel drin ist - da bin ich mir ziemlich sicher.