Gallmaier: »Befinde mich monentan in einem Zwischenraum«

Eine Watsche für Gallmaier? "Nein, das sehe ich nicht so. Der Umbruch im Kader war groß und bestimmte Dinge brauchen Zeit. Die Leistungen der Mannschaft waren in der Saisonanfangsphase oft ordentlich - leider hat der Ertrag in Form von Punkten jedoch nicht gepasst. Dafür habe ich nach nur einem Sieg aus zwölf Spielen die Verantwortung übernommen und meinen Rücktritt erklärt. Von der Qualität der Mannschaft war ich immer überzeugt und mich freut es, dass der Knoten nun endlich geplatzt ist", sagt Peter Gallmaier, der sich seither überwiegend privaten Dinge gewidmet hat. "Ich habe zweimal bei meinem Ex-Verein Auerbach zugesehen. Ansonsten war ich nirgends, dafür zweimal mit meiner Frau im Kurzurlaub. Sowas ist auch mal nicht verkehrt", schmunzelt der Natternberger, dem es aber langsam schon wieder etwas juckt: "Ganz ohne Fußball ist es für mich auf Dauer schwer vorstellbar. Ich befinde mich momentan in einem Zwischenraum. Irgendwie würde ich schon gerne wieder etwas machen, anderseits genieße ich es, mal nicht diesen Stress und die zeitlichen Verpflichtungen, die ein Trainerjob mit sich bringt, zu haben."







Anfragen hatte Gallmaier schon die eine oder andere: "Es war aber nichts dabei, das mich wirklich interessiert hätte. Ich werde nichts mehr machen, von dem ich nicht hundertprozentig überzeugt bin. Die Spielklasse ist nicht das ausschlaggebende Argument, mich muss eine Aufgabe einfach reizen." Eine Zusammenarbeit mit seinem Sohn Markus, seit vielen Jahren Kultspieler des SV Schalding-Heining, wäre eine Konstellation, die sich der Trainerfuchs durchaus vorstellen könnte: "Er Spielertrainer, ich als sein Co an der Linie. An mir würde es nicht scheitern", scherzt Peter Gallmaier, der einen entspannten Eindruck macht: "Sollte sich in nächster Zeit wieder etwas ergeben, hätte ich nichts dagegen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm."







