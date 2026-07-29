Gallische Dörfer, Örum-Effekt und ein vorgezogenes Finale Heidelberger Kreispokal +++ Zweiter Durchgang des Pokalwettbewerbs steht an von red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Handschuhsheim (gelb) ist regelrecht in Runde zwei gerast. – Foto: Basti Zeltwanger

Mit einigen Überraschungen, vielen Toren und spannenden Spielen machte die erste Runde des Heidelberger Kreispokals direkt Lust auf die anstehende Saison. Nun steht am Wochenende der zweite Durchgang an. Dieser verspricht ebenfalls einiges. Besonders spannend: Wer sich hier durchsetzt, kann bereits die ab dem Viertelfinale mögliche Qualifikation für den Landespokal in den Blick nehmen.

Freunde des TSV Handschuhsheim rieben sich am Wochenende verwundert die Augen. Der B-Ligist fegte den Kreisligisten Waldhilsbach mit 5:1 vom Feld. "Wir sind mit einer klaren Idee ins Spiel gegangen und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen", sah Trainer Dirk Stieger ein starkes erstes Spiel seiner Mannschaft. Das Losglück ist den "Löwen" allerdings nicht hold. Mit dem TB Rohrbach-Boxberg, der 3:2 gegen Kirchheim II gewann, wartet in Runde zwei schon die nächste Mammutaufgabe. Im Heidelberger Kreispokal ist "Hendesse" damit aber in guter Gesellschaft. Noch weitere Teams, die sich als Außenseiter durchgekämpft haben, stehen erneut vor hohen Hürden. Die SpG Hirschhorn/Moosbrunn schlug vergangenes Wochenende die zwei Klassen höhere SG Horrenberg mit 2:1 n.V. Nun müssen die Odenwälder aber gegen das Kreisligatopteam SG Dielheim ran, das sich beim 4:0 gegen Gauangelloch bereits in starker Frühform präsentierte.

Der HSC II hat sich als "gallisches Dorf" ebenfalls in die zweite Runde gekämpft. Nun trifft man aber auf den FC Rot. Zwar sagt FCR-Sportvorstand Achim Jung: "Der Pokal gibt uns die Möglichkeit unter Wettkampfbedingungen zu testen. Unser Fokus liegt aber auf der Liga." Dennoch zeigt das Auftaktergebnis, 2:1 gegen den Ligarivalen Aramäer Leimen, dass der Kreisligist eine ganz harte Nuss für die HSC-Reserve wird. Ähnlich schwer hat es C-Ligist Leimen II, der auf Frauenweiler trifft. Der FCF zeigte in der ersten Runde weitere Auswirkungen des schon vergangene Runde beobachtbaren "Örum-Effektes". Während man vor der Amtszeit des Ex-Profis regelmäßig zweistellige Niederlagen einstecken musste, haben sich die Ergebnisse mittlerweile ganz einfach gedreht. Vergangenes Wochenende gewann man mit 13:0 gegen St Ilgen II und erzielte das höchste Ergebnis aller in Heidelberg ausgetragenen Spiele. "Wir wollen soweit kommen, wie es geht", hält der Coach mit seinen Ambitionen nicht hinterm Berg.