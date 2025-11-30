Noah Dietze gelang mit dem 2:0 bereits die Vorentscheidung. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Gallige Gonsenheimer gewinnen hoch verdient 3:0-Sieg gegen Wiesbach in einem Karten-Festival Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Gonsenheim Wiesbach

8:5 lautete der Endstand – an Gelben Karten. Nun sind Regelwidrigkeiten per se nichts Lobenswertes, doch die Flut an Verwarnungen zeigt es an: Richtig gallig wollten sie endlich wieder sein, die Oberliga-Fußballer des SV Gonsenheim. Der Lohn: ein 3:0 (2:0) gegen Hertha Wiesbach, der zweite Sieg aus den jüngsten zehn Pflichtspielen. Und hoch verdient, wenn man Chefcoach Luca Vanni fragt.

Abhaken, lautete die betriebsinterne Marschroute mit Blick auf die enttäuschende Hinrunde. Es galt, den langen und zweiten Bällen der Saarländer zu trotzen. „Das haben wir sehr gut gemacht, sehr stark und aggressiv verteidigt“, betont Vanni, „wir haben mit Herz gespielt und hatten durch das frühe 1:0 das Momentum, die Sicherheit.“ Heute, 15:00 Uhr SV Gonsenheim Gonsenheim FC Hertha Wiesbach Wiesbach 3 0 Abpfiff

Tom Luft war in den Strafraum gedribbelt, die Hereingabe legte der Gästekeeper vor die Füße von Yannik Ischdonat. Da war das zweite Saisontor nur noch Formsache (5.). Auch Ischdonats vergebener Elfmeter (23.) war nicht wirklich ein Rückschlag, weil Noah Dietze nach einem Einwurf aus dem Gewühl prompt das 2:0 folgen ließ (28.). „Sinnbildlich“ fand Vanni das Tor, „die Jungs sind in der Aktion geblieben, haben es einen Ticken mehr gewollt als der Gegner.“ Das klare Chancenplus war beim SVG, deutlich mehr Treffer waren drin. Cem Demir setzte per Elfmeter nach Foul an Aidan Neal den Schlusspunkt (66.). „Wir waren sehr kernig, haben eine Vielzahl Zweikämpfe gewonnen“, sagt Vanni nach einem „umkämpften Spiel mit vielen Nickeligkeiten“.