„Gallig in den Zweikämpfen“ – Ehmen mit Auswärtssieg in Hehlingen

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Der TSV Ehmen hat am 26. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 ein klares Zeichen gesetzt und sich mit einem souveränen 4:1 (2:0)-Auswärtssieg beim TSV Hehlingen gefestigt auf Rang vier der Tabelle behauptet. Während die Gäste mit nun 42 Punkten auf Tuchfühlung zu den Top Drei bleiben, stagniert Hehlingen im Tabellenmittelfeld mit 34 Zählern auf Platz neun.

„Ein absolut verdienter Sieg“, resümierte Ehmens Trainer Toni Renelli nach dem Spiel. „Wir sind ein hohes Tempo gegangen, haben gut gegen den Ball gearbeitet – genau das, was ich sehen wollte.“

Dabei begann das Spiel auf dem Hehlinger Sportplatz zunächst ausgeglichen. In der ersten halben Stunde kamen die Gastgeber zu zwei Halbchancen, doch Ehmen blieb geduldig und fand zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Kurz vor der Pause sorgten Marco Raue (43.) und Orhan Shala (45.) mit einem Doppelschlag für die beruhigende 2:0-Führung der Gäste.

Nach dem Seitenwechsel setzte der TSV Ehmen weiter konsequent nach. Kevin Kluk (53.) erhöhte früh auf 3:0, erneut Shala (79.) machte mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie. Hehlingens Ehrentreffer durch Bjarne-Fynn Klingfurt (81.) kam zu spät und blieb ohne Einfluss auf den Ausgang.

„Wir waren gallig in den Zweikämpfen und hungrig auf die drei Punkte“, betonte Renelli. Tatsächlich überzeugte Ehmen nicht nur spielerisch, sondern auch in der Arbeit gegen den Ball. Dennoch sah der Coach auch Verbesserungspotenzial: „Die Tore waren gut herausgespielt, aber an der Chancenverwertung müssen wir arbeiten. Wir haben zu viel liegen gelassen.“

Mit dem Blick bereits nach vorne ergänzte Renelli: „So werden wir weiter arbeiten und uns jetzt auf Hankensbüttel vorbereiten.“

Tore:

0:1 Raue (43.), 0:2 Shala (45.), 0:3 Kluk (53.), 0:4 Shala (79.), 1:4 Klingfurt (81.)

Schiedsrichter: Tim Eric Felipe Schwechheimer