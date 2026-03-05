Gallier vs. Don Bosco: »Der Gewinner steht dann an der Tabellenspitze«

Am Samstag geht es ums Ganze! Der Sieger des Duells Großbardorf gegen Bamberg behält bzw. übernimmt die Spitze der Landesliga Nordwest. – Foto: Sven Trautwein

In der Landesliga Nordwest steht das absolute Topspiel des 24. Spieltags an: Tabellenführer TSV Großbardorf empfängt mit der DJK Don Bosco Bamberg den direkten Verfolger. Zwischen beiden Teams liegen nur zwei Punkte – der Sieger des Duells übernimmt damit die Tabellenführung.

Das Hinspiel im Bamberger Fuchs-Park-Stadion endete mit einem 1:1. Damals brachte Patrick Görtler die Gastgeber früh in Führung (13.), ehe Mika Manninger noch vor der Pause ausglich (36.). Am Ende trennten sich beide Teams leistungsgerecht mit einer Punkteteilung.

Wenn der TSV Großbardorf am Wochenende die DJK Don Bosco Bamberg empfängt, kommt es zum wohl brisantesten Duell der bisherigen Saison. Der Spitzenreiter trifft auf den Tabellenzweiten – und mit nur zwei Punkten Abstand ist die Ausgangslage klar: Der Gewinner der Partie wird die Tabelle anführen.

Für Großbardorf war der Start nach der Winterpause zunächst unspektakulär. Gegen den Tabellendritten TSV Abtswind kam die Mannschaft von Trainer Robin Keiner nicht über ein 1:1 hinaus.Der 35-Jährige wollte das Ergebnis jedoch nicht zu negativ bewertet wissen: „Also ich glaube, wenn du gegen den Tabellendritten spielst, der aus der Bayern-Liga abgestiegen ist und noch dieses Jahr wieder Ambitionen hat aufzusteigen, ist grundsätzlich ein Punkt keine Schande.“

Der Coach sah allerdings auch Verbesserungsbedarf im eigenen Spiel. „Was in dem Spiel aber absolut gelitten hat, war unser eigenes Spiel mit Ball. Da müssen wir uns einfach jetzt von Woche zu Woche verbessern, müssen wir wieder in den Rhythmus kommen.“ Defensiv habe seine Mannschaft stabil gestanden, im Spielaufbau aber noch Luft nach oben gehabt.

Nun wartet allerdings direkt der nächste Härtetest. „Mit Bamberg kommt natürlich jetzt gleich nochmal ein richtiges Brett“, so Keiner. Für ihn ist klar, welchen Stellenwert das Duell hat: „Wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, ist das ein absolutes Spitzenspiel, wo es dann auch um die Tabellenführung geht.“

Trotz einiger Ausfälle will der Tabellenführer seine Heimstärke ausspielen. „Wir spielen weiter zu Hause, wir sind ungeschlagen zu Hause, wir sind Tabellenerster. Demzufolge richten wir auch unser Spiel und unsere ganze Struktur darauf hinaus, dass wir natürlich auch das Spiel gewinnen wollen.“

Auch auf Bamberger Seite ist die Bedeutung des Spiels angekommen. Trainer Carsten Nüßlein blickte zunächst kritisch auf die Wintervorbereitung zurück: „Die Vorbereitung war eine absolute Katastrophe. Schlechteste Vorbereitung ever.“ Zudem musste der Verein einen schweren Rückschlag verkraften: „Das Schlimmste ist letztendlich, dass wir jetzt die Gewissheit haben, dass Timo Slawik leider keinen Fußball mehr spielen wird.“

Trotz der schwierigen Vorbereitung startete Bamberg erfolgreich ins Pflichtspieljahr. Nach einem Pokalsieg gegen Eintracht Münchberg gewann die DJK auch ihr erstes Ligaspiel gegen Dampfach mit 2:0. „Patrick Görtler hat dann letztendlich den Dosenöffner gemacht. Kurz nach der zweiten Halbzeit haben wir das 2:0 nachgelegt“, so Nüßlein, der mit dem Auftakt zufrieden war: „Das erste Spiel ist immer wichtig. Überhaupt mit einem Sieg reinzustarten – scheißegal wie es läuft.“

Mit diesem Rückenwind reist Bamberg nun zum Tabellenführer. Die Zielsetzung formuliert Nüßlein klar: „Wir fahren da hin, um das Ding zu gewinnen, das ist Fakt.“ Auch personell sieht es ordentlich aus: „Wir haben alle Spieler gut durch die Vorbereitung bekommen, richtig gut. Alle Mann sind an Bord und wir freuen uns riesig auf das Spiel.“

Damit ist alles angerichtet für ein weiteres, echtes Spitzenspiel in der Landesliga Nordwest. Tabellenführer gegen Verfolger, Heimserie gegen Auswärtsambitionen – und die Aussicht, dass der Sieger am Ende ganz oben steht. Für beide Teams ist klar: Genau für solche Spiele spielt man Fußball.

