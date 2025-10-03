Robin Keiner (Bildmitte, in schwarz) will mit seinem TSV auch gegen die zuletzt aufmüpfige DJK Hain drei Punkte einfahren und seine Serie auf 12 Siege in Folge ausbauen. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Gallier im Höhenflug: »Wollen weiter auf dieser Welle reiten« Zweiter empfängt Fünfzehnten +++ Gallier sind seit elf Spielen ungeschlagen

Am Sonntag steht für den TSV Großbardorf das nächste Heimspiel auf dem Programm. Mit der DJK Hain gastiert ein Team aus dem Tabellenkeller, das zuletzt jedoch mit einem Achtungserfolg gegen Spitzenreiter Abtswind überraschte. Für die Gallier bietet sich die Chance, ihre beeindruckende Serie auszubauen und den Druck auf den Ligaprimus hochzuhalten.

Gallier im Flow Elf Spiele in Folge ohne Niederlage – Großbardorf hat sich in der Spitzengruppe festgebissen. Das jüngste 2:0 in Frammersbach unterstrich die Stabilität der Mannschaft. Früh trafen Joe Etzel und Luis Wäcke zur komfortablen Führung, danach verwaltete die Elf von Robin Keiner den Vorsprung.

Mit der Art und Weise war der Coach jedoch nur teilweise zufrieden. „Mit der ersten Halbzeit bin ich absolut zufrieden, da haben wir defensiv wie offensiv überzeugt“, blickte Keiner zurück. „In der zweiten Hälfte war das nicht immer so diszipliniert, da gibt es Dinge, die wir besser machen müssen.“ Dennoch zog er ein positives Fazit: „Aufgrund der starken ersten Halbzeit war der Sieg aber völlig verdient.“ Die Tabellenkonstellation sorgt zusätzlich für Motivation. „Wenn du 11 Spiele in Folge ungeschlagen bist, ist das schon ein Statement“, betont Keiner. „Wir sind sehr zufrieden mit der Situation, wollen aber weiter auf dieser Welle reiten und regelmäßig punkten.“

Hain mit Lebenszeichen Für die DJK Hain war das torlose Remis gegen Abtswind ein echter Befreiungsschlag. Trotz einer Gelb-Roten Karte hielt die Defensive stand und nahm dem Spitzenreiter die erste Nullnummer der Saison ab. Trainer Alexander Waimert zeigte sich nach dem Spiel durchaus zufrieden: „Die erste Halbzeit gegen Abtswind war total ausgeglichen und in der zweiten Halbzeit hatte der TSV zwar ein bisschen mehr Ballbesitz, aber die besseren Torchancen hatten wir.“



