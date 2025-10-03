Gallier im Höhenflug: »Wollen weiter auf dieser Welle reiten«

Am Sonntag steht für den TSV Großbardorf das nächste Heimspiel auf dem Programm. Mit der DJK Hain gastiert ein Team aus dem Tabellenkeller, das zuletzt jedoch mit einem Achtungserfolg gegen Spitzenreiter Abtswind überraschte. Für die Gallier bietet sich die Chance, ihre beeindruckende Serie auszubauen und den Druck auf den Ligaprimus hochzuhalten.
Elf Spiele in Folge ohne Niederlage – Großbardorf hat sich in der Spitzengruppe festgebissen. Das jüngste 2:0 in Frammersbach unterstrich die Stabilität der Mannschaft. Früh trafen Joe Etzel und Luis Wäcke zur komfortablen Führung, danach verwaltete die Elf von Robin Keiner den Vorsprung.
Mit der Art und Weise war der Coach jedoch nur teilweise zufrieden. „Mit der ersten Halbzeit bin ich absolut zufrieden, da haben wir defensiv wie offensiv überzeugt“, blickte Keiner zurück. „In der zweiten Hälfte war das nicht immer so diszipliniert, da gibt es Dinge, die wir besser machen müssen.“ Dennoch zog er ein positives Fazit: „Aufgrund der starken ersten Halbzeit war der Sieg aber völlig verdient.“
Die Tabellenkonstellation sorgt zusätzlich für Motivation. „Wenn du 11 Spiele in Folge ungeschlagen bist, ist das schon ein Statement“, betont Keiner. „Wir sind sehr zufrieden mit der Situation, wollen aber weiter auf dieser Welle reiten und regelmäßig punkten.“
Für die DJK Hain war das torlose Remis gegen Abtswind ein echter Befreiungsschlag. Trotz einer Gelb-Roten Karte hielt die Defensive stand und nahm dem Spitzenreiter die erste Nullnummer der Saison ab. Trainer Alexander Waimert zeigte sich nach dem Spiel durchaus zufrieden: „Die erste Halbzeit gegen Abtswind war total ausgeglichen und in der zweiten Halbzeit hatte der TSV zwar ein bisschen mehr Ballbesitz, aber die besseren Torchancen hatten wir.“
Letztlich kostete die Unterzahl wertvolle Kräfte. „Dadurch, dass wir aktuell sehr wenige Spieler haben, haben uns die Kräfte ein bisschen verlassen. Mit der Gelb-Roten Karte waren wir über 35 Minuten in Unterzahl und am Ende sogar zwei Spieler weniger aufgrund der 10-Minuten Zeitstrafe“, so Waimert. „Aber wir sind auch in der zweiten Halbzeit vorne draufgegangen und Abtswind hatte damit ihre Probleme.“
Daran wollen die Gäste nun in Großbardorf anknüpfen. „Dasselbe wollen wir natürlich auch Großbardorf, obwohl wir wissen das Großbardorf daheim ungeschlagen ist“, blickt Waimert voraus.
Dennoch will Hain mutig auftreten. „Bei uns gibt es leider des Öfteren urlaubsbedingte Veränderungen in der Mannschaft, auch für Samstag müssen wir wieder umbauen. Wir probieren dennoch Paroli zu bieten – und vielleicht mit ein bisschen Glück ein Pünktchen zu klauen.“
Großbardorf geht als klarer Favorit in die Partie – Zweiter gegen Fünfzehnter, dazu eine Heimserie, die bislang makellos ist. Doch das Beispiel Abtswind hat gezeigt, dass Hain gerade gegen große Gegner zu besonderen Leistungen fähig ist. Für die Gallier gilt es daher, von Beginn an dominant aufzutreten und ihre spielerische Qualität durchzusetzen.
„Wir müssen es immer wieder schaffen, das Spiel in unsere Richtung zu entwickeln“, sagt Keiner. „Wenn wir agieren statt reagieren, sind wir gut dran – und genauso wollen wir auch gegen Hain auftreten.“
