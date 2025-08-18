Mit 3:4 hatten die Vilstallöwen das Nachsehen gegen den FC "Bobo". Vor allem die Anfangsminuten der zweiten Halbzeit verschlief man komplett. – Foto: Thomas Martner

Galler-Hattrick: FCVE verliert 3:4 gegen Bonbruck-Bodenkirchen +++ Drei Tore von Stefan Galler kurz nach dem Seitenwechsel entscheiden Derby für die Gäste +++

Eine äußerst ärgerliche Heimniederlage musste der FCVE an Mariä Himmelfahrt am vergangenen Freitag hinnehmen. Trotz 1:0 Führung schenkte man die drei Punkte binnen zehn Minuten nach der Pause her. Die Tore von Andreas Frank und Tim Langmeier danach reichten nicht mehr für einen Punktgewinn.

Fr., 15.08.2025, 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 FC Bonbruck/Bodenk. Bonbruck/B 3 4 Das Vilstalderby startete sehr verhalten: Der FCVE agierte aus der Defensive mit viel Ballbesitz und gutem Kurzpassspiel ohne aber dem Bobo-Tor zunächst nahezukommen. Die Gäste selbst spekulierten auf einen Fehlpass der Gastgeber im Aufbauspiel, um durch ein schnelles Umschalten Torchancen zu kreieren. Nach einer halben Stunde traf der FCVE dann mit seiner ersten Torchance: Andreas Frank zirkelte von der Strafraumkante den Ball sehenswert ins lange Eck (32. Minute). "Bobo" nutzte auf der Gegenseite auch seine erste Torchance durch Michael Brams, welcher nach einem Fehlpass trocken zum 1:1 vollstreckte (34. Minute). Lukas Kaufmann verpasste per Pfostentreffer sogar den Führungstreffer wenige Minuten später.

Innerhalb von acht Minuten entschied Stefan Galler das Vilstalderby mit einem Hattrick. – Foto: Thomas Martner

Nach dem Seitenwechsel nutze "Bobo" zehn schwache Minuten der Vilstallöwen bei der die Tore nach dem gleichen Muster fielen: Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel der Löwen im Mittelfeld nutzte Stefan Galler seine Schnelligkeit und enteilte der FCVE-Abwehr gleich mehrfach. So erzielte der Bobo-Stürmer einen Hattrick innerhalb weniger Minuten (49 Min, 54 Min, 57 Min.) und entschied das Derby vorzeitig. Der FCVE steckte aber nicht auf und kam durch einen weiteren Freistoß durch Andreas Frank zum Anschlusstreffer (64. Minute). Bis in die Schlussphase blieb der FCVE aktiv, konnte aber gute Einschussmöglichkeiten nicht nutzen. Kurz vor dem Abpfiff verkürzte Tim Langmeier mit einem Fernschuss noch zum 3:4 (92. Min.) doch schon kurz danach war Schluss.