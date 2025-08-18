Galler-Hattrick: FCVE verliert 3:4 gegen Bonbruck-Bodenkirchen

Eine äußerst ärgerliche Heimniederlage musste der FCVE an Mariä Himmelfahrt am vergangenen Freitag hinnehmen. Trotz 1:0 Führung schenkte man die drei Punkte binnen zehn Minuten nach der Pause her. Die Tore von Andreas Frank und Tim Langmeier danach reichten nicht mehr für einen Punktgewinn.
Das Vilstalderby startete sehr verhalten: Der FCVE agierte aus der Defensive mit viel Ballbesitz und gutem Kurzpassspiel ohne aber dem Bobo-Tor zunächst nahezukommen. Die Gäste selbst spekulierten auf einen Fehlpass der Gastgeber im Aufbauspiel, um durch ein schnelles Umschalten Torchancen zu kreieren. Nach einer halben Stunde traf der FCVE dann mit seiner ersten Torchance: Andreas Frank zirkelte von der Strafraumkante den Ball sehenswert ins lange Eck (32. Minute). "Bobo" nutzte auf der Gegenseite auch seine erste Torchance durch Michael Brams, welcher nach einem Fehlpass trocken zum 1:1 vollstreckte (34. Minute). Lukas Kaufmann verpasste per Pfostentreffer sogar den Führungstreffer wenige Minuten später.
Nach dem Seitenwechsel nutze "Bobo" zehn schwache Minuten der Vilstallöwen bei der die Tore nach dem gleichen Muster fielen: Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel der Löwen im Mittelfeld nutzte Stefan Galler seine Schnelligkeit und enteilte der FCVE-Abwehr gleich mehrfach. So erzielte der Bobo-Stürmer einen Hattrick innerhalb weniger Minuten (49 Min, 54 Min, 57 Min.) und entschied das Derby vorzeitig. Der FCVE steckte aber nicht auf und kam durch einen weiteren Freistoß durch Andreas Frank zum Anschlusstreffer (64. Minute). Bis in die Schlussphase blieb der FCVE aktiv, konnte aber gute Einschussmöglichkeiten nicht nutzen. Kurz vor dem Abpfiff verkürzte Tim Langmeier mit einem Fernschuss noch zum 3:4 (92. Min.) doch schon kurz danach war Schluss.
FCVE-Coach Kirschner nach der Partie: "Wir machen ein tolles Spiel sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Unsere verdiente Führung geben wir leider im Anschluss sofort wieder her. Und dann verpennen wir nach der Halbzeit 10 Minuten und geben den Offensivspielern des Gegners den Raum, den wir ihnen tunlichst nicht geben wollten! Auf der anderen Seite vergeben wir klare Torchancen kläglich und belohnen uns nicht für eine starke Leistung. Heute weiß der Gegner nicht, wie er dieses Spiel gewinnen konnte, weil ihnen 10 Minuten des Spiels und drei individuelle, isolierte Aktionen reichten, um die drei Punkte zu entführen."