Galjen verlässt den Jahn: Der Stürmer geht in die 4. Liga

Dejan Galjen geht in der Regionalliga West eine neue Herausforderung an. – Foto: IMAGO / Zink

Jahn-Sportdirektor Alexander Schmalhofer erklärt in einer Pressemeldung: „Dejan kam vor einigen Tagen mit einem Wechselwunsch auf uns zu, um sich sportlich neu zu orientieren. Diesem Wunsch sind wir unter Bewertung seiner sportlichen Situation beim SSV Jahn nachgekommen.“ Und weiter: „Wir danken Dejan für seinen Einsatz im Jahn Trikot und wünschen ihm für seine neue Herausforderung in Köln sowie für seine weitere Zukunft persönlich alles Gute und viel Erfolg.“



Dejan Galjen sagt folgendes zu seiner neuen Aufgabe: „Die Fortuna ist ein Traditionsverein. Ich bin hierher gewechselt, um wieder regelmäßig Spielpraxis zu bekommen. Ich will der Mannschaft helfen, mit meinen Qualitäten die gesteckten Ziele zu erreichen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin schon richtig heiß auf mein erstes Spiel“, lässt sich der Stürmer auf der Homepage von Fortuna Köln zitieren. Zu seinem Abschied aus Regensburg sagt er: „Ich möchte mich beim gesamten Verein, meinen Teamkollegen und den Fans für die Zeit beim SSV Jahn bedanken. Auch wenn ich mir sportlich natürlich mehr Einsätze gewünscht hätte, nehme ich wertvolle Erfahrungen aus Regensburg mit.“



Überraschend kommt es nicht, dass Galjen den SSV Jahn Regensburg in diesem Winter verlässt. Sowohl letzte Saison in der 2. Bundesliga (elf Einsätze, ein Tor) als auch in der laufenden Runde in der 3. Liga (sieben Einsätze, kein Tor) kam er nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus. Der erhoffte Durchbruch blieb dem 23-Jährigen in der Domstadt verwehrt. In den vergangenen beiden Spielen gegen Duisburg und Schweinfurt stand er nicht einmal mehr im Spieltagskader von Coach Michael Wimmer.



