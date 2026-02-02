Galjen kommt: Fortuna Köln legt am "Deadline Day" nach Spitzenreiter verpflichtet torgefährlichen Mittelstürmer kurz vor Transferschluss von red / PM · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser

Dejan Galjen kommt vom Drittligisten SSV Jahn Regensburg in die Südstadt. – Foto: Pohsygraphix

Fortuna Köln hat kurz vor dem Ende des Transferfensters noch einmal auf dem Spielermarkt zugeschlagen und seine Ambitionen im Titelrennen der Regionalliga West untermauert. Mit Dejan Galjen (23) wechselt ein torgefährlicher Mittelstürmer vom SSV Jahn Regensburg in die Kölner Südstadt.

Der gebürtige Pforzheimer bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus dem Profifußball mit. Galjen absolvierte 14 Einsätze in der 2. Bundesliga, sieben Spiele in der 3. Liga sowie 60 Partien in der Regionalliga Nord und Südwest. Besonders eindrucksvoll war seine Saison 2023/24, als er mit 21 Toren und fünf Vorlagen maßgeblich zur Meisterschaft der VfB Stuttgart II in der Regionalliga Südwest beitrug. „Dejan ist ein toller Stürmer, der extrem viele Qualitäten mitbringt. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten. Wir werden versuchen, ihn schnellstmöglich zu integrieren, damit er schon kurzfristig seine Stärken einbringen kann", freut sich Fortuna-Trainer Matthias Mink über den Transfer.

Galjen: "Will helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen" Auch Galjen selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Fortuna ist ein Traditionsverein. Ich bin hierher gewechselt, um wieder regelmäßig Spielpraxis zu bekommen. Ich will der Mannschaft helfen, mit meinen Qualitäten die gesteckten Ziele zu erreichen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin schon richtig heiß auf mein erstes Spiel.“ Mit einer Körpergröße von 1,89 Metern, ausgeprägter Abschlussstärke und seiner physischen Präsenz soll Galjen dem Offensivspiel der Kölner zusätzliche Optionen verleihen. Seine Einsätze in der 2. Bundesliga für den Karlsruher SC, Werder Bremen und Jahn Regensburg sowie die jüngsten Spiele in der 3. Liga unterstreichen sein Potenzial.