Galgenmüller lässte die SSV Glött weiter hoffen Kreisligist gewinnt Kellerduell gegen den TSV Balzhausen +++ Für Neumünster geht nichts mehr +++ Showdown an der Spitze von red · Heute, 19:11 Uhr · 0 Leser

Glötts Pius Galgenmüller (Mitte) war im Kellerduell vom TSV Balzhausen nicht zu stoppen. – Foto: Benjamin Rößle

Mit dem SSV Neumünster-Unterschöneberg steht in der Kreisliga West zwar der erste Absteiger fest, ansonsten sind vor dem letzten Spieltag aber noch fast alle Fragen offen. So winkt der SSV Glött nach dem 4:0-Erfolg im Kellerduell gegen den TSV Balzhausen weiterhin der direkte Klassenerhalt, allerdings müssen die Lilien dann im Saisonfinale beim Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen punkten. Der hat weiter einen Zähler Vorsprung auf den Verfolger TSV Offingen und kann mit einem Sieg seinerseits den Bezirksliga-Aufstieg eintüten.

Die SSV Glött feierte im Lilienstadion einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den TSV Balzhausen. Mann des Spiels war Pius Galgenmüller, der mit einem Hattrick glänzte. In der 20. Minute eröffnete er per Kopfball nach einer Flanke von Mehmet Taner den Torreigen. Zehn Minuten später erhöhte Galgenmüller nach Vorarbeit von Raffaele Albano auf 2:0. Kurz vor der Pause schnürte er seinen Dreierpack und verwandelte einen Elfmeter sicher zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Jonas Stutzmüller in der Schlussminute nach Zuspiel von Menderes Simsek.

Schiedsrichterin: Sarah Wörle (Lamerdingen) - Zuschauer: 140







Schiedsrichter: Christof Paulus (Augsburg) - Zuschauer: 60 Türkiyemspor Krumbach setzte sich gegen den SC Bubesheim mit 2:0 durch und feierte anschließend den Klassenerhalt. Meric Capar brachte die Krumbacher kurz vor der Pause per Kopfball nach einer Flanke von Enes Aydin in Führung. In der 77. Minute bereitete Capar dann selbst den zweiten Treffer vor: Ahmet Ali Hasanca vollendete zum entscheidenden 2:0.Schiedsrichter: Christof Paulus (Augsburg) - Zuschauer: 60

Der SV Neuburg/Kammel drehte sein Spiel gegen den SC Altenmünster in einer furiosen Schlussphase und gewann am Ende mit 3:1. Zunächst profitierten die Altenmünsterer in der 25. Minute von einem folgenschweren Rückpassfehler, den Baton Morina zur Führung nutzte. Nach der Pause gelang Daniel Bobitiu der Ausgleich für Neuburg. In der Nachspielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse: Bobitiu traf in der 94. Minute erneut zur Führung, ehe Jonas Jehle nur eine Minute später den umjubelten Endstand markierte.

Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 60 Zwischen dem SV Scheppach und dem TSV Ziemetshausen gab es im Erlenbachstadion keine Tore. Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen und viel Einsatz im Mittelfeld, echte Torchancen blieben jedoch Mangelware. Für Aufregung sorgten vor allem die Platzverweise: Julian Rott vom SV Scheppach sah in der 78. Minute die Gelb-Rote Karte, während Lorik Mataj vom TSV Ziemetshausen in der Nachspielzeit wegen Meckerns für zehn Minuten vom Feld musste.Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 60



Schiedsrichter: Jason Kloster (Dillingen) - Zuschauer: 70 Für den SSV Neumünster-Unterschöneberg geht es nach der 2:3-Niederlage gegen die SpVgg Wiesenbach in die Kreisklasse runter Daniel Steck brachte die SpVgg bereits in der 13. Minute nach Vorlage von Enes Sariman in Führung. Neumünster hatte anschließend mehrfach Pech, als Fabian Schrodi und Christian Wink jeweils nur den Pfosten trafen. Direkt nach der Pause gelang Dominik Füßmann per Kopf nach einer Ecke von Wink der verdiente Ausgleich. In der 65. Minute brachte Fabian Schrodi den SSV mit einem sehenswerten Freistoßtreffer in Führung, doch praktisch im Gegenzug stellte Sariman den Spielstand wieder auf Gleichstand. Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute: David Berger erzielte den Siegtreffer für Wiesenbach. Für zusätzlichen Ärger bei den Gastgebern sorgte die Rote Karte gegen Stiljano Moracaj in der Schlussphase.Schiedsrichter: Jason Kloster (Dillingen) - Zuschauer: 70



Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 50 Der TSV Offingen dominierte das Auswärtsspiel bei der TSG Thannhausen und gewann auch in der Höhe verdient mit 5:0. Bereits in der 3. Minute brachte Lukas Fischer die Gäste früh auf Kurs. Danach übernahm David Süß mit einem Doppelpack die Hauptrolle: Erst traf er in der 16. Minute nach einem Abstauber, anschließend verwandelte er in der 22. Minute einen Elfmeter sicher zum 3:0. In der zweiten Halbzeit schraubte Vincent Bucher das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern in der 60. und 78. Minute in die Höhe. Kurz vor Schluss sah Offingens Ismail Bülbül zudem noch die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 50

Türk Gücü Lauingen darf nach dem 2:0-Sieg beim FC Günzburg weiter vom Titel träumen. Lange Zeit entwickelte sich im Auwaldstadion eine intensive und ausgeglichene Partie, ehe Furkan Akaydin in der 77. Minute mit einem sehenswerten Freistoß die Führung für die Gäste erzielte. Zuvor hatte Günzburg bereits einen Rückschlag hinnehmen müssen: Barbaro Casamayor-Bell sah in der 75. Minute die Rote Karte. In der Schlussphase wurde es noch hektischer, als Günzburgs Philipp Fuchs zusätzlich mit Gelb-Rot vom Platz musste. Tief in der Nachspielzeit machte Venhar Neziri nach Vorlage von Timur Cukur schließlich alles klar und besiegelte den 2:0-Erfolg für Türk Gücü Lauingen.

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 180