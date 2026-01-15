Galatasaray, Leeds und 1860 München kommen zu Hallenmasters an die Alz

Highlight an der Alz: Der SV Gendorf Burgkirchen lädt zum TAS Finanz Cup und zieht namhafte Teams an. Neben Galatasaray Istanbul, Leeds United oder 1860 München kommt auch der Nachwuchs eines Bundesliga-Klubs.

Am 24. und 25. Januar wird das Alzstadion Burgkirchen zur Bühne für internationalen Nachwuchsfußball. Veranstalter des Turniers ist der SV Gendorf Burgkirchen, der mit dem TAS Finanz Cup eines der sportlichen Highlights des Jahres ausrichtet. Zuschauerinnen und Zuschauer sind an beiden Tagen herzlich eingeladen.

Nachdem das letztjährige HALLENMASTERS sehr erfolgreich war, können die Veranstalter mit einem weiteren Highlight aufwarten, denn Namensgeber und Hauptsponsor ist TAS Finanz, ein unabhängiger Finanzdienstleister mit Sitz in Mühldorf. Die Organisation und Durchführung des Turniers liegen aber weiterhin vollständig beim SV Gendorf Burgkirchen.

Starkes Netzwerk bringt Top-Teams nach Burgkirchen

Ein wesentlicher Faktor für das außergewöhnliche Teilnehmerfeld ist das persönliche Netzwerk von Ömer Tas, Geschäftsführer von TAS Finanz. Tas ist in Gendorf aufgewachsen, war selbst jahrelang Trainer beim SV Gendorf Burgkirchen und blickt auf eine lange Laufbahn im leistungsorientierten Nachwuchsfußball zurück – unter anderem beim SV Wacker Burghausen, beim Deutschen Fußball-Bund sowie zuletzt beim TSV 1860 München. Dieses über Jahre gewachsene Netzwerk macht es möglich, dass hochkarätige Teams aus dem In- und Ausland den Weg nach Burgkirchen finden.

Einmaliges Teilnehmerfeld

Beim TAS Finanz Cup treten unter anderem Galatasaray Istanbul und Leeds United an – beide Mannschaften reisen eigens für das Turnier an. Darüber hinaus sind namhafte Vereine wie Viktoria Pilsen, Sturm Graz, Rapid Wien, Red Bull Salzburg, der FC Augsburg, der TSV 1860 München, SSV Jahn Regensburg, die SpVgg Unterhaching sowie weitere renommierte Nachwuchsmannschaften vertreten.

Großes Interesse bereits in der Qualifikation

Bereits am ersten Wochenende des neuen Jahres nahmen 24 Mannschaften aus ganz Deutschland und Österreich an den Qualifikationsturnieren teil. Die Teams reisten aus allen Regionen an – mit dem Ziel, sich einen der begehrten Startplätze für das Finalturnier zu sichern. Das große Interesse und das sportlich hohe Niveau unterstreichen die Bedeutung des TAS Finanz Cup im Nachwuchsfußball.

Starkes Zeichen für Verein und Region

Der TAS Finanz Cup zeigt eindrucksvoll, wie engagierte Vereinsarbeit, regionale Verbundenheit und starke Partnerschaften ein Turnier mit internationaler Ausstrahlung ermöglichen. Für den SV Gendorf Burgkirchen ist das Turnier ein sportliches Aushängeschild – für die Region ein Fußballfest, bei dem die Stars von morgen bereits heute zu sehen sind.