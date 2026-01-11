 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines

Galatasaray bezwingt Fenerbahce 2:0 im Supercup-Duell

Fenerbahçe hat das Finale des türkischen Supercups im Atatürk‑Olympiastadion verdient mit 2:0 gegen Galatasaray gewonnen. In einem intensiven, aber chancenarmen Derby setzte sich das Team von Domenico Tedesco dank zweier Treffer zu Beginn beider Halbzeiten durch.

Neuzugang Mattéo Guendouzi erzielte bei seinem Debüt direkt das Führungstor. Nach einem Ballgewinn am Strafraum schloss der Franzose trocken flach ab. urz nach Wiederanpfiff erhöhte Jayden Oosterwolde per technisch anspruchsvoller Direktabnahme nach einer Ecke von Marco Asensio. Ein Wirkungstreffer, von dem sich Galatasaray nicht mehr erholte.

Für Domenico Tedesco ist der Titel ein wichtiger Meilenstein. Nach anfänglicher Kritik hat er Fenerbahçe stabilisiert und führt den Klub nun zum ersten Pokal seiner Amtszeit – ein Erfolg, den er ausdrücklich seinen Spielern zuschrieb

Gerd JungAutor