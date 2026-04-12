Galatag der Orlastädter im Eichsfeld

– Foto: Janine Volbert

Neustadt-Trainer Jürgen Walther forderte von seiner Mannschaft einen kollektiven Auftritt beim Tabellendritten der von Laufen, Kämpfen, Grätschen und Leiden geprägt ist, dann könne man Hoffen und Feiern, wenn die Konter sitzen. Aber auch die Gastgeber mussten auf Lenker und Taktgeber Nils Pichinot verzichten. Blau- Weiß ´90 begann die erste Hälfte „bergab“ und mit Rückenwind, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf dem schweren Geläuf des Rasenplatzes trafen im „zweiten“ Spitzenspiel der Liga der Dritte auf den Fünften, diese Konstellation blieb auch nach dem Spiel bestehen.

Blau-Weiß ´90 wollte aus einer kompakten Defensive mit schnellen Gegenstößen das Spiel führen. Die ersten Möglichkeiten lagen dann auch auf Seiten der Gäste. Erst verpasst Luca Schumann am zweiten Pfosten die Freistosseingabe aus von Elia Walther nur knapp (3.), dann kommt erneut Elia Walther in Position, aber sein Lupfer über Torhüter Wohlfeld geht ebenfalls über die Querlatte (9.). Im Gegenzug hat dann der Gastgeber mit Chosnyka die Riesenmöglichkeit, aber auch sein Heber geht über Torhüter und Querlatte hinweg ins Toraus (9.). Elia Walther erkämpft sich in der Eichsfelder Defensive den Ball, der aus dem Gewühl zu Josia Walther kommt, der dann clever die Neustädter Führung herausschießt (0:1, 15.). Kurz darauf ist Franz Wietasch der Ausgangspunkt der nächsten grossen Neustädter Gelegenheit, dribbelt an der Mittellinie los durch die Eichsfelder Reihen, schließt ab, Wohlfeld kann noch parieren aber der Ball kommt zu Josia Walther, der im Strafraum von Jakobi gelegt wird, Strafstoß. Zum fälligen Strafstoß tritt Elia Walther an, Wohlfeld hält, aber den Abpraller schiebt er dann zum Ausbau der Führung über die Linie (0:2, 15.). Eichsfeld ging direkt nach dem zweiten Gegentreffer zunächst einmal in den „Huddle“, zur schnellen Strategiebesprechung, um sich für eine bessere Leistung zu pushen. Erneut hat Chosnyka die Riesenmöglichkeit zu verkürzen, als er allein vor Maximilian Paul auftaucht, aber sein Versuch geht über den Querbalken (25.). Neustadt blieb weiter am Drücker und drängt die Hausherren in die eigene Hälfte, war zwar nicht der Plan aber funktionierte gut. Eichsfeld versuchte mit langen Bällen hinter die Kette zu kommen, blieb dabei aber zumeist harmlos. Blau-Weiß ´90 mit der nächsten Möglichkeit, als nach einer Ecke der Ball zu Ben Brossmann kommt, dessen Schuss aus der zweiten Reihe knapp am linken Pfosten vorbeizieht (28.). So war es dann erneut den Orlastädtern vergönnt, Gefahr auszustrahlen. Fabien Seidel flankt von der rechten Seite in die Gefahrenzone, wo Maximilian Raue goldrichtig steht und im zweiten Versuch das Ergebnis auf 3:0 für Neustadt hochschraubt (32.). Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es dann in die Kabinen. Trainer Jürgen Walther warnt seine Schützlinge, daß trotz der klaren Führung noch gar nichts gewonnen ist und fordert weiter äußerste Konzentration.