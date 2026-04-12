Galatag der Orlastädter im Eichsfeld

Neun Spieler aus dem Kader der „Ersten“, ergänzt durch einen A-Junior und vier Spielern der „Zweiten“, die sich am Ende tatsächlich als Verstärkung entpuppten, ohne Anführungszeichen.
BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla
Blau-Weiß ´90 wollte aus einer kompakten Defensive mit schnellen Gegenstößen das Spiel führen. Die ersten Möglichkeiten lagen dann auch auf Seiten der Gäste. Erst verpasst Luca Schumann am zweiten Pfosten die Freistosseingabe aus von Elia Walther nur knapp (3.), dann kommt erneut Elia Walther in Position, aber sein Lupfer über Torhüter Wohlfeld geht ebenfalls über die Querlatte (9.). Im Gegenzug hat dann der Gastgeber mit Chosnyka die Riesenmöglichkeit, aber auch sein Heber geht über Torhüter und Querlatte hinweg ins Toraus (9.). Elia Walther erkämpft sich in der Eichsfelder Defensive den Ball, der aus dem Gewühl zu Josia Walther kommt, der dann clever die Neustädter Führung herausschießt (0:1, 15.). Kurz darauf ist Franz Wietasch der Ausgangspunkt der nächsten grossen Neustädter Gelegenheit, dribbelt an der Mittellinie los durch die Eichsfelder Reihen, schließt ab, Wohlfeld kann noch parieren aber der Ball kommt zu Josia Walther, der im Strafraum von Jakobi gelegt wird, Strafstoß. Zum fälligen Strafstoß tritt Elia Walther an, Wohlfeld hält, aber den Abpraller schiebt er dann zum Ausbau der Führung über die Linie (0:2, 15.). Eichsfeld ging direkt nach dem zweiten Gegentreffer zunächst einmal in den „Huddle“, zur schnellen Strategiebesprechung, um sich für eine bessere Leistung zu pushen. Erneut hat Chosnyka die Riesenmöglichkeit zu verkürzen, als er allein vor Maximilian Paul auftaucht, aber sein Versuch geht über den Querbalken (25.). Neustadt blieb weiter am Drücker und drängt die Hausherren in die eigene Hälfte, war zwar nicht der Plan aber funktionierte gut. Eichsfeld versuchte mit langen Bällen hinter die Kette zu kommen, blieb dabei aber zumeist harmlos. Blau-Weiß ´90 mit der nächsten Möglichkeit, als nach einer Ecke der Ball zu Ben Brossmann kommt, dessen Schuss aus der zweiten Reihe knapp am linken Pfosten vorbeizieht (28.). So war es dann erneut den Orlastädtern vergönnt, Gefahr auszustrahlen. Fabien Seidel flankt von der rechten Seite in die Gefahrenzone, wo Maximilian Raue goldrichtig steht und im zweiten Versuch das Ergebnis auf 3:0 für Neustadt hochschraubt (32.). Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es dann in die Kabinen. Trainer Jürgen Walther warnt seine Schützlinge, daß trotz der klaren Führung noch gar nichts gewonnen ist und fordert weiter äußerste Konzentration.
Nach Wiederbeginn hatten die Orlastädter dann mehr Gegenwind. Eichsfeld kam jetzt bissiger aus der Kabine presst in der Anfangsphase der 2. Hälfte die Blau- Weißen in die Defensive. Oberthür fällt im Strafraum, Schiedsrichter Runknagel zeigt zuerst auf Weiterspielen entscheidet aber dann auf den ominösen Punkt. Jakobi lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen und verkürzt per Strafstoß (1:3, 50.). Dieser Treffer zu einem frühen Zeitpunkt der 2. Hälfte weckte die Hoffnung der Hausherren auf Besserung des Resultates. Die Intensität des Spiels nahm zu, aber die Blau-Weißen behielten den Kopf oben und verteidigen die Angriffsbemühungen der Hausherren souverän weg. Eichsfeld mit der Riesenmöglichkeit zur Resultatsverbesserung, aber Peter Wittwer rettet den Ball für seinen geschlagenen Keeper beim Versuch von Sachs vor der Linie (62.). Die Hoffnung der Hausherren schwand mit dem Ablaufen der Spielzeit. Als Meißner dann Josia Walther von hinten von den Beinen holt, agieren die Hausherren die letzten 20 Minuten in Unterzahl. Den fälligen Freistoß zentral aus 18 Metern setzt Elia Walther an den Querbalken (72.). Kapitän Tobias Grau stellt, nach einem Foul von Wiese an Josia Walther im Eichsfelder Strafraum, den alten Abstand wieder her und verwandelt den fälligen Strafstoß sicher (1:4, 84.). Da half auch der erneute Anschlusstreffer der Hausherren nach einem schmeichelhaften Strafstosspfiff nicht. Chosnyka hält bei Tobias Grau drüber, bekommt aber das Foul. Erneut tritt Jakobi an und verwandelt sicher zum Endstand (2:4, 86.).
Fazit: Am Ende steht die Überraschung, wie einfach es den Orlastädtern gemacht wurde im Spiel gegen den Tabellendritten. Mit einer überragende ersten Hälfte war der Grundstein für drei überraschende Auswärtspunkte gelegt und auch die mannschaftliche Geschlossenheit hat diesen Auswärtserfolg verdient. Eichsfeld kam nach der verschlafenen ersten Hälfte in Hälfte zwei besser ins Spiel, konnte aber den nächsten Auswärtserfolg nicht gefährden.
Jürgen Walther nach dem Spiel: „In der ersten Hälfte haben wir ein überragendes Spiel gemacht, Es war mega, wie wir da die Tore machen, wie wir die 2. Bälle geholt haben, gekontert haben und die langen Bälle genutzt haben. In Hälfte 2 haben wir dann das alles wegverteidigt, die langen Bälle ins Aus laufen lassen, das war Leiden miteinander, da hatten wir die Köpfe oben. Das war einfach grandios.“