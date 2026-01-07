Differdingen versucht den Futsal mit Galaspielen zu promoten – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Galaspiel zur Förderung des Futsals in Luxemburg Am Sonntag beginnt ebenfalls die Rückrunde in der Futsal-Liga der Männer Verlinkte Inhalte Futsal 1.Liga Indoor Damen Düdelingen Sanem Racing + 35 weitere

Viel Futsal steht an diesem Wochenende auf dem Programm. Während in der Männer-Liga aus bekannten Gründen nur zwei von fünf Ligaspielen stattfinden werden, nutzt der FC Differdingen 03 die Gelegenheit, um anstatt das Ligaspiel gegen Halo Junace zu bestreiten, das mit 3:0 Forfait an den FCD geht, die Werbetrommel für den Futsal hierzulande zu rühren.