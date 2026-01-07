 2025-12-17T10:26:01.779Z

Halle
Differdingen versucht den Futsal mit Galaspielen zu promoten
Differdingen versucht den Futsal mit Galaspielen zu promoten – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Galaspiel zur Förderung des Futsals in Luxemburg

Am Sonntag beginnt ebenfalls die Rückrunde in der Futsal-Liga der Männer

Viel Futsal steht an diesem Wochenende auf dem Programm. Während in der Männer-Liga aus bekannten Gründen nur zwei von fünf Ligaspielen stattfinden werden, nutzt der FC Differdingen 03 die Gelegenheit, um anstatt das Ligaspiel gegen Halo Junace zu bestreiten, das mit 3:0 Forfait an den FCD geht, die Werbetrommel für den Futsal hierzulande zu rühren.

Gegner ist der ZVV BE79 aus Tilburg. Es handelt sich dabei um den Tabellenvierten der niederländischen Futsal-Liga, die am Wochenende des 18.Januar in die zweite Saisonphase startet. Angepfiffen wird das Galaspiel am Sonntag schon um 14 Uhr in der Oberkorner Sporthalle, der Eintritt kostet 5 Euro.

Wie erwähnt beginnt dann am Sonntag auch die Rückrunde in der Futsal-Liga der Männer und an diesem Wochenende wird auch die erste Runde der Hallenmeisterschaft der Frauen ausgetragen. Alle Partien stehen auf FuPa zur Betreibung von Livetickern zur Verfügung.

Herren Futsal-Liga 1

12.Spieltag

Am Sonntag

Am Montag

__________________

Hinweis

