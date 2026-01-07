Galaspiel zur Förderung des Futsals in Luxemburg

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Viel Futsal steht an diesem Wochenende auf dem Programm. Während in der Männer-Liga aus bekannten Gründen nur zwei von fünf Ligaspielen stattfinden werden, nutzt der FC Differdingen 03 die Gelegenheit, um anstatt das Ligaspiel gegen Halo Junace zu bestreiten, das mit 3:0 Forfait an den FCD geht, die Werbetrommel für den Futsal hierzulande zu rühren.
Gegner ist der ZVV BE79 aus Tilburg. Es handelt sich dabei um den Tabellenvierten der niederländischen Futsal-Liga, die am Wochenende des 18.Januar in die zweite Saisonphase startet. Angepfiffen wird das Galaspiel am Sonntag schon um 14 Uhr in der Oberkorner Sporthalle, der Eintritt kostet 5 Euro.
Wie erwähnt beginnt dann am Sonntag auch die Rückrunde in der Futsal-Liga der Männer und an diesem Wochenende wird auch die erste Runde der Hallenmeisterschaft der Frauen ausgetragen. Alle Partien stehen auf FuPa zur Betreibung von Livetickern zur Verfügung.
