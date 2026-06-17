GALABAU-SVEN-SCHMIDT MIDNIGHT CUP FÜR AH-TEAMS
19. Juni 2026 - Kleinfeldturnier
Gruppe A: SG Orlen, SG Heftrich/Niederseelbach, SG Selters
Gruppe B: SG Kirberg/Ohren, Türkischer SV WI, SOMA Bremthal/Niederjosbach
VORRUNDE (Spielzeit: 1x18 Minuten):
A: 19:00 SGO - Heftrich/Niederseelbach
B: 19:20 Kirberg/Ohren - Türkischer SV
PAUSE: 19:40 Offizielle Begrüßung und Foto mit allen Teams
A: 19:50 SG Selters - SGO
B: 20:10 Türkischer SV - Bremthal/NJ
A: 20:30 Heftrich/Nieders - SG Selters
B: 20:50 Bremthal/NJ - Kirberg/Ohren
ENDRUNDE (Spielzeit: 2x10 + 3 Minuten Wechselpause):
21:15 3. Gruppe A - Young Guns & Friends
21:40 Halbfinale: 1. Gruppe A - 2. Gruppe B
22:10 Young Guns & Friends – 3. Gruppe B
22:35 Halbfinale: 1. Gruppe B - 2. Gruppe A
23:05 3. Gruppe B – 3. Gruppe A
23:30 Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale
00:00 Finale: Sieger Halbfinale
Anschließend Siegerehrung