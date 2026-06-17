 2026-06-17T14:51:57.883Z

Vereinsnachrichten

Galabau-Sven-Schmidt- Midnight Cup für AH-Teams

von Felix Thorhauer · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

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Orlen
Orlen
Orlen
Orlen II

GALABAU-SVEN-SCHMIDT MIDNIGHT CUP FÜR AH-TEAMS
19. Juni 2026 - Kleinfeldturnier

Gruppe A: SG Orlen, SG Heftrich/Niederseelbach, SG Selters

Gruppe B: SG Kirberg/Ohren, Türkischer SV WI, SOMA Bremthal/Niederjosbach

VORRUNDE (Spielzeit: 1x18 Minuten):

A: 19:00 SGO - Heftrich/Niederseelbach

B: 19:20 Kirberg/Ohren - Türkischer SV

PAUSE: 19:40 Offizielle Begrüßung und Foto mit allen Teams

A: 19:50 SG Selters - SGO

B: 20:10 Türkischer SV - Bremthal/NJ

A: 20:30 Heftrich/Nieders - SG Selters

B: 20:50 Bremthal/NJ - Kirberg/Ohren

ENDRUNDE (Spielzeit: 2x10 + 3 Minuten Wechselpause):

21:15 3. Gruppe A - Young Guns & Friends

21:40 Halbfinale: 1. Gruppe A - 2. Gruppe B

22:10 Young Guns & Friends – 3. Gruppe B

22:35 Halbfinale: 1. Gruppe B - 2. Gruppe A

23:05 3. Gruppe B – 3. Gruppe A

23:30 Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale

00:00 Finale: Sieger Halbfinale

Anschließend Siegerehrung