Galaauftritt des TV Hochdorf, VfB Neuffen glänzt, Wendlingen jubelt

TV Hochdorf – TSG Esslingen 7:0

Der TV Hochdorf überrollte die TSG Esslingen förmlich und feierte einen beeindruckenden 7:0-Kantersieg. Schon in der 2. Minute brachte Leon Buser sein Team in Führung, ehe Sebastian Kuhn mit Treffern in der 9., 31. und 42. Minute einen lupenreinen Hattrick schnürte. John Imhoff (38.) erhöhte noch vor der Pause auf 4:0. In der zweiten Hälfte schaltete Hochdorf etwas zurück, blieb aber gefährlich: Swen Kaufmann (75.) und Justin-Maurice Elsner (89.) stellten den Endstand her. Kurz vor Schluss sah Stephen Passen (90.) von der TSG Esslingen Gelb-Rot – ein gebrauchter Tag für die Gäste, ein Galaauftritt für Hochdorf.

VfB Oberesslingen/Zell – FV Plochingen II 1:1

Vor allem der späte Ausgleich prägte diese Partie. Markus Penzkofer brachte die Gäste aus Plochingen bereits in der 4. Minute in Führung. Danach kämpfte Oberesslingen/Zell lange vergeblich um den Ausgleich – bis Okan Turp in der Nachspielzeit (90.+4) zuschlug und seinem Team immerhin einen Punkt rettete.

TSV Notzingen – VfB Reichenbach/Fils 2:3

Eine turbulente Partie mit fünf Toren innerhalb von 77 Minuten. Anthony Fotarellis brachte Reichenbach in der 27. Minute in Führung, Luca Zima erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0. Doch ein Eigentor von Levin Mack (31.) brachte Notzingen zurück ins Spiel. Felix Bosch glich in der 54. Minute aus, ehe erneut Anthony Fotarellis in der 77. Minute den Siegtreffer für den VfB erzielte.

TV Nellingen – TSV Wendlingen 1:2

Vor 35 Zuschauern sorgte Dino Orlandini in der 18. Minute für die frühe Führung des TV Nellingen. Nach der Pause kam Wendlingen stärker auf: Crisis Luzayadio glich in der 54. Minute aus, ehe Eddy-Mihai Arama in der 90. Minute eiskalt zuschlug und den Gästen den späten 2:1-Auswärtssieg sicherte.

TSV Wernau – SC Altbach abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

ASV Aichwald – FV Spfr Neuhausen II 5:1

Der ASV Aichwald dominierte nach Belieben und siegte klar. Ilir Mehmeti traf in der 23. Minute zum 1:0, gefolgt von einem Doppelschlag von Jascha Rapp (26., 58.). Fabian Müller erhöhte in der 75. Minute, ehe Daniel Mehrsadeh in der 82. Minute für die Gäste verkürzte. Frederik Ambos setzte in der Nachspielzeit (90.+1) den Schlusspunkt zum 5:1.

TB Ruit – TSV Deizisau 2:7

Ein wahres Torfestival, in dem die Gäste aus Deizisau ihre ganze Offensivstärke zeigten. Dimitrije Pantic traf in der 1., 14., 31. und 57. Minute gleich viermal und war der überragende Mann auf dem Platz. Für Ruit erzielten Moritz Hofmann (3.) und Andreas Böhm (36.) die beiden Treffer. In der Schlussphase sorgten Adrian Dodaj (85.) sowie Alassane Braun (87., 90.) für den klaren 7:2-Endstand.

TV Unterboihingen – SG Eintracht Sirnau 6:3

Neun Tore und jede Menge Spannung bekamen die Zuschauer geboten. Sebastian Albrecht eröffnete in der 12. Minute, doch Dennis Hauck glich in der 24. Minute aus. Liridon Sokoli (31.) und Jannik Heim (42.) brachten Unterboihingen 3:1 in Führung, ehe Sirnau nach der Pause durch Jonas Weißenborn (47.) und erneut Dennis Hauck (48.) zurückkam. Dann schlug Unterboihingen zurück: Sebastian Albrecht verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter, Bastijan Borovac machte mit zwei späten Treffern (76., 80.) alles klar. Ein spektakulärer Heimsieg in einem temporeichen Spiel.