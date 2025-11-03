 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: TSV Wendlingen

Galaauftritt des TV Hochdorf, VfB Neuffen glänzt, Wendlingen jubelt

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TSV Deizisau
Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

+++

+++

Kreisliga A1:

TV Hochdorf – TSG Esslingen 7:0
Der TV Hochdorf überrollte die TSG Esslingen förmlich und feierte einen beeindruckenden 7:0-Kantersieg. Schon in der 2. Minute brachte Leon Buser sein Team in Führung, ehe Sebastian Kuhn mit Treffern in der 9., 31. und 42. Minute einen lupenreinen Hattrick schnürte. John Imhoff (38.) erhöhte noch vor der Pause auf 4:0. In der zweiten Hälfte schaltete Hochdorf etwas zurück, blieb aber gefährlich: Swen Kaufmann (75.) und Justin-Maurice Elsner (89.) stellten den Endstand her. Kurz vor Schluss sah Stephen Passen (90.) von der TSG Esslingen Gelb-Rot – ein gebrauchter Tag für die Gäste, ein Galaauftritt für Hochdorf.

VfB Oberesslingen/Zell – FV Plochingen II 1:1
Vor allem der späte Ausgleich prägte diese Partie. Markus Penzkofer brachte die Gäste aus Plochingen bereits in der 4. Minute in Führung. Danach kämpfte Oberesslingen/Zell lange vergeblich um den Ausgleich – bis Okan Turp in der Nachspielzeit (90.+4) zuschlug und seinem Team immerhin einen Punkt rettete.

TSV Notzingen – VfB Reichenbach/Fils 2:3
Eine turbulente Partie mit fünf Toren innerhalb von 77 Minuten. Anthony Fotarellis brachte Reichenbach in der 27. Minute in Führung, Luca Zima erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0. Doch ein Eigentor von Levin Mack (31.) brachte Notzingen zurück ins Spiel. Felix Bosch glich in der 54. Minute aus, ehe erneut Anthony Fotarellis in der 77. Minute den Siegtreffer für den VfB erzielte.

TV Nellingen – TSV Wendlingen 1:2
Vor 35 Zuschauern sorgte Dino Orlandini in der 18. Minute für die frühe Führung des TV Nellingen. Nach der Pause kam Wendlingen stärker auf: Crisis Luzayadio glich in der 54. Minute aus, ehe Eddy-Mihai Arama in der 90. Minute eiskalt zuschlug und den Gästen den späten 2:1-Auswärtssieg sicherte.

TSV Wernau – SC Altbach abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

ASV Aichwald – FV Spfr Neuhausen II 5:1
Der ASV Aichwald dominierte nach Belieben und siegte klar. Ilir Mehmeti traf in der 23. Minute zum 1:0, gefolgt von einem Doppelschlag von Jascha Rapp (26., 58.). Fabian Müller erhöhte in der 75. Minute, ehe Daniel Mehrsadeh in der 82. Minute für die Gäste verkürzte. Frederik Ambos setzte in der Nachspielzeit (90.+1) den Schlusspunkt zum 5:1.

TB Ruit – TSV Deizisau 2:7
Ein wahres Torfestival, in dem die Gäste aus Deizisau ihre ganze Offensivstärke zeigten. Dimitrije Pantic traf in der 1., 14., 31. und 57. Minute gleich viermal und war der überragende Mann auf dem Platz. Für Ruit erzielten Moritz Hofmann (3.) und Andreas Böhm (36.) die beiden Treffer. In der Schlussphase sorgten Adrian Dodaj (85.) sowie Alassane Braun (87., 90.) für den klaren 7:2-Endstand.

TV Unterboihingen – SG Eintracht Sirnau 6:3
Neun Tore und jede Menge Spannung bekamen die Zuschauer geboten. Sebastian Albrecht eröffnete in der 12. Minute, doch Dennis Hauck glich in der 24. Minute aus. Liridon Sokoli (31.) und Jannik Heim (42.) brachten Unterboihingen 3:1 in Führung, ehe Sirnau nach der Pause durch Jonas Weißenborn (47.) und erneut Dennis Hauck (48.) zurückkam. Dann schlug Unterboihingen zurück: Sebastian Albrecht verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter, Bastijan Borovac machte mit zwei späten Treffern (76., 80.) alles klar. Ein spektakulärer Heimsieg in einem temporeichen Spiel.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SF Dettingen/Teck – TSV Oberensingen II 5:2
Ein torreiches Spiel in Dettingen endete mit einem klaren Sieg der Hausherren. Lennart Zaglauer brachte die Sportfreunde in der 10. Minute früh in Führung, doch Yannick Frick glich in der 19. Minute aus. Hüseyin Kisa traf in der 36. Minute zum 2:1, bevor Frick in der 43. Minute erneut zuschlug und das 3:1 markierte. Daniel Cisternino verkürzte nur eine Minute später (44.), doch Kisa verwandelte in der 59. Minute einen Foulelfmeter und setzte in der 83. Minute mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt.

TSV Neckartailfingen – TSV Harthausen 4:1
100 Zuschauer sahen eine starke zweite Halbzeit des TSV Neckartailfingen. Nach torloser erster Hälfte erzielte Lars Zink in der 59. und 60. Minute einen Doppelschlag zur 2:0-Führung. Tizian Rossricker brachte Harthausen in der 66. Minute kurzzeitig heran, doch Melvin Alavac (74.) und Florian Schwierz (90.) entschieden die Partie zugunsten der Gastgeber.

TV Bempflingen – FC Kirchheim/Teck 4:2
Ein packendes Duell mit sechs Treffern und zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. David Malbasic brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung, Marc Walter glich in der 29. Minute aus. Jason Owusu (42.) traf zum 1:2, doch Patrick Kegel verwandelte kurz vor der Pause (45.+1) per Foulelfmeter zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehte Bempflingen auf: Simon Kernchen (69.) und Jonathan Baun (90.) sorgten für den 4:2-Endstand.

SGM Höllbach – AC Catania Kirchheim 3:4
In einer turbulenten Begegnung setzte sich Catania Kirchheim knapp durch. Giuseppe Rendina traf in der 21. Minute zur Führung, Michele Latte erhöhte in der 30. Minute per Foulelfmeter. Jannik Lubich verkürzte ebenfalls per Strafstoß (40.), und Nico Lubich (50.) sorgte kurz nach der Pause für den Ausgleich. Doch Manuel Renz (57.) und Furkan Aksan (72.) stellten auf 2:4. Der Anschlusstreffer durch Marius Funk (90.) kam zu spät.

TSV Linsenhofen – TSV Grafenberg 2:4
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein offener Schlagabtausch in der Anfangsphase: Ibo Tuncbilek brachte Linsenhofen in der 6. Minute in Führung, doch Frieder Geiger glich postwendend aus (7.) und legte fünf Minuten später (12.) nach. Sebastian Buschmann stellte in der 13. Minute auf 2:2, bevor Dennis Roller mit Treffern in der 51. und 59. Minute das Spiel endgültig zugunsten der Gäste entschied.

VfB Neuffen – SGM Owen Unterlenningen 7:0
Der VfB Neuffen zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ der SGM keine Chance. Felix Hummel eröffnete in der 23. Minute den Torreigen und traf später erneut (55.). Dazwischen sorgten Tobias Spreitzer (29.) und Simon Flaig (35.) für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit bauten Jona Kirchner (54.), Sascha Gökeler (69.) und Louis Polenz (80.) das Ergebnis weiter aus – ein deutlicher Heimsieg, der die Überlegenheit Neuffens unterstrich.

FV 09 Nürtingen – TSV Altdorf 2:3
Ein spannendes Spiel mit späten Wendungen. Dennis Stutz brachte Altdorf in der 19. Minute in Führung, Luca Kleiß erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Nürtingen zurück: Ahmad Mohammad verkürzte in der 65. Minute, und ein Eigentor von Tim Weiss (70.) brachte den Ausgleich. Doch in der Schlussminute (90.) traf erneut Luca Kleiß und sicherte Altdorf den knappen Auswärtssieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

FTSV Kuchen – SV Croatia 2012 Geislingen 3:1
Der FTSV Kuchen drehte nach einer frühen Gästeführung das Spiel und feierte einen 3:1-Heimsieg. Alen Ranogajec brachte den SV Croatia Geislingen bereits in der 7. Minute in Front, doch nach der Pause drehte Kuchen auf: Luis Mayer glich in der 61. Minute aus, Timo Wudy traf in der 70. Minute zur Führung, und Moritz Klauss sorgte in der Nachspielzeit (90.+3) für den umjubelten Schlusspunkt.

SC Uhingen – TSGV Albershausen 3:3
Ein echtes Spektakel mit sechs Toren und einem verschossenen Elfmeter. Sebastian Kiebel brachte Albershausen früh in Führung und traf doppelt (2., 18.). Emre Sahin verkürzte in der 49. Minute per Foulelfmeter, Felice Franza (62.) und Pietro Licata (68.) drehten das Spiel zwischenzeitlich. Doch Manuel Dreher sicherte den Gästen mit seinem Treffer in der 80. Minute das 3:3. Bitter für Uhingen: Bereits in der 38. Minute vergab Licata einen Strafstoß, den Torhüter Dominik Schreiber parierte.

TV Deggingen – VfR Süßen 2:1
Vor 100 Zuschauern setzte sich der TV Deggingen knapp, aber verdient durch. Julian Maurer traf in der 13. Minute zum 1:0, Maxim Sennhenn erhöhte in der 50. Minute auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Giuseppe De Gioia (90.+1) kam für Süßen zu spät – Deggingen rettete die Führung über die Zeit.

TSV Ottenbach – 1. FC Rechberghausen 2:1
Ein umkämpftes Duell, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Fabrizio Di Liberto erzielte in der 15. Minute das 1:0, Denny Fuchs glich in der 41. Minute per Foulelfmeter aus. Als sich alles schon auf ein Remis einstellte, traf Kevin Schoch in der 87. Minute zum 2:1 und ließ Ottenbach jubeln.

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 0:2
Die Gäste blieben auswärts eiskalt und nahmen die drei Punkte mit. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erzielte Luca Vincent Marchetti in der 67. Minute das 1:0, Sascha Reinhard legte in der 86. Minute nach und machte den Auswärtssieg perfekt.

KSG Eislingen – TSV Wäschenbeuren 2:1
Die KSG Eislingen gewann ein enges Spiel dank einer starken ersten Hälfte. Sandro Delic traf in der 22. Minute per Foulelfmeter zur Führung, Samil Gün legte kurz vor der Pause (45.) nach. Chris Loser brachte die Gäste in der 66. Minute zwar noch einmal heran, doch Eislingen verteidigte den Vorsprung bis zum Abpfiff.

SSV Göppingen – SV Ebersbach/Fils II 1:4
Der SV Ebersbach II zeigte sich in Torlaune und siegte deutlich. Dennis Wagner schnürte in der 18. und 45. Minute einen Doppelpack, Gabriele Antonucci erhöhte in der 53. Minute, ehe Simon Buchele in der 73. Minute das 0:4 erzielte. Julius Üstün gelang in der 79. Minute immerhin der Ehrentreffer für Göppingen.

TV Altenstadt – TSV Eschenbach 1:3
Ein verdienter Auswärtserfolg für den TSV Eschenbach. Mike Konieczny brachte sein Team in der 17. Minute in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Erjon Mehmetaj (70.) drehte Eschenbach in der Schlussphase auf: Jonas Reik traf in der 89. Minute, und Abdallah Abdirazak setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 3:1-Endstand.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 03.11.2025, 16:30 Uhr
redAutor