Galaauftritt des TV Hochdorf, VfB Neuffen glänzt, Wendlingen jubelt

FTSV Kuchen – SV Croatia 2012 Geislingen 3:1
Der FTSV Kuchen drehte nach einer frühen Gästeführung das Spiel und feierte einen 3:1-Heimsieg. Alen Ranogajec brachte den SV Croatia Geislingen bereits in der 7. Minute in Front, doch nach der Pause drehte Kuchen auf: Luis Mayer glich in der 61. Minute aus, Timo Wudy traf in der 70. Minute zur Führung, und Moritz Klauss sorgte in der Nachspielzeit (90.+3) für den umjubelten Schlusspunkt.
SC Uhingen – TSGV Albershausen 3:3
Ein echtes Spektakel mit sechs Toren und einem verschossenen Elfmeter. Sebastian Kiebel brachte Albershausen früh in Führung und traf doppelt (2., 18.). Emre Sahin verkürzte in der 49. Minute per Foulelfmeter, Felice Franza (62.) und Pietro Licata (68.) drehten das Spiel zwischenzeitlich. Doch Manuel Dreher sicherte den Gästen mit seinem Treffer in der 80. Minute das 3:3. Bitter für Uhingen: Bereits in der 38. Minute vergab Licata einen Strafstoß, den Torhüter Dominik Schreiber parierte.
TV Deggingen – VfR Süßen 2:1
Vor 100 Zuschauern setzte sich der TV Deggingen knapp, aber verdient durch. Julian Maurer traf in der 13. Minute zum 1:0, Maxim Sennhenn erhöhte in der 50. Minute auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Giuseppe De Gioia (90.+1) kam für Süßen zu spät – Deggingen rettete die Führung über die Zeit.
TSV Ottenbach – 1. FC Rechberghausen 2:1
Ein umkämpftes Duell, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Fabrizio Di Liberto erzielte in der 15. Minute das 1:0, Denny Fuchs glich in der 41. Minute per Foulelfmeter aus. Als sich alles schon auf ein Remis einstellte, traf Kevin Schoch in der 87. Minute zum 2:1 und ließ Ottenbach jubeln.
SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 0:2
Die Gäste blieben auswärts eiskalt und nahmen die drei Punkte mit. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erzielte Luca Vincent Marchetti in der 67. Minute das 1:0, Sascha Reinhard legte in der 86. Minute nach und machte den Auswärtssieg perfekt.
KSG Eislingen – TSV Wäschenbeuren 2:1
Die KSG Eislingen gewann ein enges Spiel dank einer starken ersten Hälfte. Sandro Delic traf in der 22. Minute per Foulelfmeter zur Führung, Samil Gün legte kurz vor der Pause (45.) nach. Chris Loser brachte die Gäste in der 66. Minute zwar noch einmal heran, doch Eislingen verteidigte den Vorsprung bis zum Abpfiff.
SSV Göppingen – SV Ebersbach/Fils II 1:4
Der SV Ebersbach II zeigte sich in Torlaune und siegte deutlich. Dennis Wagner schnürte in der 18. und 45. Minute einen Doppelpack, Gabriele Antonucci erhöhte in der 53. Minute, ehe Simon Buchele in der 73. Minute das 0:4 erzielte. Julius Üstün gelang in der 79. Minute immerhin der Ehrentreffer für Göppingen.
TV Altenstadt – TSV Eschenbach 1:3
Ein verdienter Auswärtserfolg für den TSV Eschenbach. Mike Konieczny brachte sein Team in der 17. Minute in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Erjon Mehmetaj (70.) drehte Eschenbach in der Schlussphase auf: Jonas Reik traf in der 89. Minute, und Abdallah Abdirazak setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 3:1-Endstand.