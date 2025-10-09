Gala zum Auftakt

Mit einer eindrucksvollen Vorstellung sind die Frauen des VfL Wolfsburg in die neue Saison der UEFA Women’s Champions League gestartet. Gegen den französischen Vizemeister Paris Saint-Germain setzte sich die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch vor 1.734 Zuschauenden im AOK Stadion mit 4:0 (2:0) durch. Alexandra Popp führte ihr Team als Torschützin und Antreiberin an, während die Defensive auch in Druckphasen konzentriert blieb.

Der VfL veränderte seine Startelf im Vergleich zum 8:0 gegen Essen auf drei Positionen. Huth, Zicai und Beerensteyn rückten für Kielland, Endemann und Bussy ins Team. PSG-Coach Paulo Cesar brachte vier frische Kräfte, darunter Nationalspielerin Sakina Karchaoui.

Die Wölfinnen erwischten den besseren Start: Nach einer Ecke von Levels verlängerte Alexandra Popp per Kopf, Jackie Groenen fälschte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab – das 1:0 nach sieben Minuten. Paris reagierte mit mehr Offensivdrang, doch Wolfsburg verteidigte kompakt. Kurz vor der Pause nutzte der VfL eine Balleroberung im Gegenpressing: Popp leitete auf Huth weiter, deren Zuspiel Ella Peddemors aus kurzer Distanz zum 2:0 verwertete (42.).

Nach Wiederanpfiff erhöhte PSG das Tempo und kam durch Kanjinga und Echegini mehrfach gefährlich vor das Tor. Torhüterin Stina Johannes blieb jedoch aufmerksam und parierte stark (55., 58.). Wolfsburg nutzte seine Gelegenheiten besser: Beerensteyn und Popp verpassten zunächst das 3:0, ehe die Kapitänin in der 90. Minute nach einer abgefälschten Flanke von Huth zum 3:0 einschob. In der Nachspielzeit erhöhte Janina Minge per Handelfmeter auf 4:0 (90.+5).

Trainerstimme

Stephan Lerch:

„Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und sehr glücklich über diesen starken Auftakt. Wir haben mit großer Mentalität gespielt und auch schwierige Phasen bravourös gemeistert. Vier Tore gegen Paris – das ist ein starkes Ergebnis, auf das wir stolz sein können.“

Tore:

1:0 Groenen (7., Eigentor)

2:0 Peddemors (42.)

3:0 Popp (90.)

4:0 Minge (90.+5, Handelfmeter)

Schiedsrichterin: Desiree Grundbacher (Schweiz)

Zuschauende: 1.734 im AOK Stadion

Gelbe Karten: Huth / Groenen

VfL Wolfsburg: Johannes – Wedemeyer (63. Linder), Dijkstra, Küver, Levels – Minge – Huth (90.+1 Bjelde), Zicai (63. Bussy) – Peddemors (90.+1 Pujols) – Popp, Beerensteyn (83. Kielland)

Paris Saint-Germain: Earps – De Almeida, Gaetino, Mbock Bathy – Ajibade (90.+1 Graziani), Echegini (79. Jourde), Groenen (79. Diakite), Karchaoui, Olga Carmona – Leuchter (46. Elimbi Gilbert), Kanjinga (85. Morissaint)