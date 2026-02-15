Gala-Vorstellung im Testspiel: FC Roj präsentiert sich in Topform

Dortmund – Der FC Roj hat im Testspiel gegen den Lüner SV ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und sendet eine klare Botschaft an die Konkurrenz: Wir sind bereit! Mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg zeigte die Mannschaft eine beeindruckende Leistung, die vor allem durch Spielfreude und enorme körperliche Fitness bestach.
Nach einer kontrollierten ersten Hälfte zündete der FC Roj im zweiten Durchgang den Turbo. Direkt nach Wiederanpfiff brach M. Ayala Cardoniz (46.) den Bann und brachte das Team verdient mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer war der Startschuss für eine dominante zweite Halbzeit.
Besonders in der Schlussphase, wenn andere Teams müde werden, drehte der FC Roj erst richtig auf – ein klarer Beweis für die hervorragende Vorbereitung und die top körperliche Verfassung der Spieler. M. Bokemueller glänzte mit einem Doppelpack (72. und 88. Minute) und schraubte das Ergebnis in die Höhe. Den krönenden Abschluss setzte K. Durucan mit dem Treffer zum 4:0 in der 90. Minute.
Fazit:
Dass drei der vier Tore in der letzten Viertelstunde fielen, zeigt eindrucksvoll: Die Mannschaft ist fit, hellwach und konditionell voll auf der Höhe. Der FC Roj geht gestärkt und voller Selbstvertrauen in die kommenden Aufgaben. Die Vorbereitung trägt Früchte – das nächste Spiel kann kommen!