Gala-Vorstellung im Testspiel: FC Roj präsentiert sich in Topform

Dortmund – Der FC Roj hat im Testspiel gegen den Lüner SV ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und sendet eine klare Botschaft an die Konkurrenz: Wir sind bereit! Mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg zeigte die Mannschaft eine beeindruckende Leistung, die vor allem durch Spielfreude und enorme körperliche Fitness bestach.

Nach einer kontrollierten ersten Hälfte zündete der FC Roj im zweiten Durchgang den Turbo. Direkt nach Wiederanpfiff brach M. Ayala Cardoniz (46.) den Bann und brachte das Team verdient mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer war der Startschuss für eine dominante zweite Halbzeit.