 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Gala von Leo Langenbrink, Rhede feiert 7:3, Anholt schlägt Weeze

VfL Rhede feiert 7:3-Torfestival gegen Alemannia Pfalzdorf, Sportfreunde Broekhuysen bleiben mit Sieg in Kevelaer dran. Leonard Langenbrink trifft dreifach für Lowick, Hamminkeln schlägt Twisteden.

von André Nückel · Heute, 18:11 Uhr · 0 Leser
Wichtiger Sieg für Anholt.
Wichtiger Sieg für Anholt. – Foto: Pascal Derks

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4. brachte spektakuläre Ergebnisse: Der VfL Rhede zerlegt Alemannia Pfalzdorf mit 7:3, Leonard Langenbrink trifft dreimal für Sportfreunde Lowick und Sportfreunde Broekhuysen bleibt nach dem Sieg beim Kevelaerer SV punktgleich mit dem Tabellenführer.

Nachholspiele: Stenern und Xanten punkten

Mi., 04.03.2026, 20:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
1
1
Abpfiff
Die Sportfreunde Broekhuysen verpassten den Sprung auf Platz eins, weil sie beim TuS Stenern nicht über ein 1:1 hinauskamen. Die Führung von Maurice Horster (28.) glich Kulibay Serbes in der 69. Minute aus - Schützenhilfe für den Kreis-Rivalen VfL Rhede also, denn der Tabellenführer bleibt die Nummer eins der Liga, die SFB hätten siegen müssen. Stenern nimmt den Punkt im Abstiegskampf zudem gern mit.

Mi., 04.03.2026, 20:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
4
1
Abpfiff
Der große Verlierer war am Mittwoch gar nicht im Einsatz. Zwar verlor Westfalia Anholt nach Führung beim TuS Xanten noch klar mit 1:4, aber rein sportlich wird es für den SV Haldern nun sehr schwierig, die Klasse zu halten. Das Schlusslicht hat nach dem Xantener Erfolg sechs Punkte Rückstand auf Rang 17, sieben fehlen auf das rettende Ufer. Die Lücke zum Rest der Liga ist also gewachsen. Xanten stellt den direkten Kontakt wieder her, und generell bleibt das Rennen ein wildes: Zwischen dem ersten Abstiegsplatz und Rang sechs liegen nur sechs Punkte.

Spieltag 22: SV Rindern verspielt Führung gegen Borussia Veen

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
2
2
Abpfiff
Der SV Rindern verpasste durch das Remis gegen Borussia Veen den möglichen Sprung auf Rang vier. Die Gastgeber erwischten zunächst einen starken Start: Marten Albrecht brachte Rindern bereits in der 12. Minute in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Christian Ploenes auf 2:0 (42.), doch dieser Vorsprung sollte nicht reichen. Nach dem Seitenwechsel kam Veen jedoch zurück ins Spiel: George Michael Wiedemann verkürzte in der 61. Minute, ehe Jan Büren knapp zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich erzielte (78.). Veen bleibt durch den Ausgleich im Mittelfeld fünf Punkte hinter Rindern.

Heute, 15:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
2
1
Abpfiff

Die Reserve von Blau-Weiß Dingden drehte ihre Partie gegen Viktoria Goch II nach Rückstand. Zunächst gingen die Gäste in der 20. Minute in Führung, ehe Tim Harbring den Ausgleich erzielte (60.). Nur neun Minuten später sorgte Marco Harbring mit seinem Treffer für die Entscheidung (69.). Dingden verbessert sich damit auf Rang elf, während Aufsteiger Goch II weiter im unteren Tabellenbereich bleibt.

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
0
1
Abpfiff

Die Sportfreunde Broekhuysen bleiben dem Tabellenführer dicht auf den Fersen. Beim Kevelaerer SV entschied ein Treffer von Maurice Horster in der 72. Minute die Partie. In einer lange ausgeglichenen Begegnung nutzte Broekhuysen nutzte tatsächlich noch eine Chance, um vor dem Topspiel an Rhede dranzubleiben.

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
7
3
Abpfiff

Der VfL Rhede setzte im Spitzenspiel des Spieltags ein deutliches Zeichen. Bereits in der Anfangsphase traf Leon Franken zur Führung (4.), ehe Iker Prudencio erhöhte (12.). Noch vor der Pause legte Franken nach (27.). Nach dem Seitenwechsel brach die Partie endgültig auf: Len Stenneken (47.), Amar Mesic (52.), erneut Franken (53.) und Prudencio (56.) stellten auf 7:0. Erst danach verkürzte Samouil Schiefer (60.), ehe Marvin Flounders (73., 85.) Ergebniskosmetik betrieb. Rhede bleibt damit an der Spitze und ist bereit für das Topspiel gegen die SFB.

Heute, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
4
1
Abpfiff

Der Hamminkelner SV erwischte gegen DJK Twisteden einen Traumstart. Hassan Hamzaoglu (8.) und Felix Becker (16., 26.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Nico Lenz (45.+1), doch ein verwandelter Foulelfmeter von Tom Wirtz (60.) stellte den Abstand wieder her. Hamminkeln verbessert sich damit auf Rang sieben.

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
4
0
Abpfiff

Die Sportfreunde Lowick nutzten ihre Chancen konsequent und setzten sich klar gegen den SV Haldern durch. Mann des Spiels war Leonard Langenbrink, der bereits früh per Foulelfmeter traf (2.). Nach dem Seitenwechsel verwandelte er erneut einen Strafstoß (56.) und schnürte nur zwei Minuten später seinen Dreierpack (58.). Peter Hund erhöhte in der Schlussphase auf 4:0 (85.). Lowick verbessert sich damit auf 33 Punkte und Rang sechs, während Haldern als Tabellenletzter weiter unter Druck steht.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
2
2
Abpfiff

Im direkten Duell zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld trennten sich der TuS Xanten und der TuS Stenern mit 2:2. Kubilay Serbes brachte Stenern früh in Führung (10.), doch Christopher Kimbakidila glich wenig später aus (15.). Nach dem erneuten Treffer durch Tom-Luka Wanders (35.) ging Stenern erneut in Front, ehe Luan Schreiber kurz nach Wiederbeginn den Endstand herstellte (49.). Beide Teams bleiben damit punktgleich im Tabellenbereich um Rang zwölf.

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
1
2
Abpfiff
+Video

Die SV 08/29 Friedrichsfeld hat im direkten Tabellenvergleich bei der SGE Bedburg-Hau wichtige Punkte geholt. Onur Baran brachte die Gäste bereits in der siebten Minute in Führung. In einer lange offenen Partie sorgte der eingewechselte Collin Isselhorst in der Schlussphase für das 2:0 (85.). Zwar verkürzte Sebastian van Brakel in der Nachspielzeit (90.+5), doch Friedrichsfeld brachte den Vorsprung über die Zeit und zieht mit nun 31 Punkten weiter ins Tabellenmittelfeld.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
0
1
Abpfiff

Der TSV Weeze musste im direkten Tabellenumfeld eine knappe Heimniederlage gegen Westfalia Anholt hinnehmen. Die Partie blieb lange torlos und war von wenigen klaren Chancen geprägt. In der 33. Minute sah Anholts Torwart Julius Geven wegen einer Notbremse die Rote Karte, sodass die Gäste über weite Strecken in Unterzahl agieren mussten. Dennoch blieb das Spiel offen. Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung: Til Spiegelhoff verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0 (90.+2) und sicherte Anholt damit drei wichtige Punkte. Die Westfalia verbessert sich dadurch auf 28 Zähler, bleibt aber wie Weeze im Abstiegskampf.

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern
So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TuS Xanten
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Rhede
So., 15.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV
So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 15.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze
So., 15.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SGE Bedburg-Hau
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern

