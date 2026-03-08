Gala von Leo Langenbrink, Rhede feiert 7:3, Anholt schlägt Weeze

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4. brachte spektakuläre Ergebnisse: Der VfL Rhede zerlegt Alemannia Pfalzdorf mit 7:3, Leonard Langenbrink trifft dreimal für Sportfreunde Lowick und Sportfreunde Broekhuysen bleibt nach dem Sieg beim Kevelaerer SV punktgleich mit dem Tabellenführer.
Die Reserve von Blau-Weiß Dingden drehte ihre Partie gegen Viktoria Goch II nach Rückstand. Zunächst gingen die Gäste in der 20. Minute in Führung, ehe Tim Harbring den Ausgleich erzielte (60.). Nur neun Minuten später sorgte Marco Harbring mit seinem Treffer für die Entscheidung (69.). Dingden verbessert sich damit auf Rang elf, während Aufsteiger Goch II weiter im unteren Tabellenbereich bleibt.
Die Sportfreunde Broekhuysen bleiben dem Tabellenführer dicht auf den Fersen. Beim Kevelaerer SV entschied ein Treffer von Maurice Horster in der 72. Minute die Partie. In einer lange ausgeglichenen Begegnung nutzte Broekhuysen nutzte tatsächlich noch eine Chance, um vor dem Topspiel an Rhede dranzubleiben.
Der VfL Rhede setzte im Spitzenspiel des Spieltags ein deutliches Zeichen. Bereits in der Anfangsphase traf Leon Franken zur Führung (4.), ehe Iker Prudencio erhöhte (12.). Noch vor der Pause legte Franken nach (27.). Nach dem Seitenwechsel brach die Partie endgültig auf: Len Stenneken (47.), Amar Mesic (52.), erneut Franken (53.) und Prudencio (56.) stellten auf 7:0. Erst danach verkürzte Samouil Schiefer (60.), ehe Marvin Flounders (73., 85.) Ergebniskosmetik betrieb. Rhede bleibt damit an der Spitze und ist bereit für das Topspiel gegen die SFB.
Der Hamminkelner SV erwischte gegen DJK Twisteden einen Traumstart. Hassan Hamzaoglu (8.) und Felix Becker (16., 26.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Nico Lenz (45.+1), doch ein verwandelter Foulelfmeter von Tom Wirtz (60.) stellte den Abstand wieder her. Hamminkeln verbessert sich damit auf Rang sieben.
Die Sportfreunde Lowick nutzten ihre Chancen konsequent und setzten sich klar gegen den SV Haldern durch. Mann des Spiels war Leonard Langenbrink, der bereits früh per Foulelfmeter traf (2.). Nach dem Seitenwechsel verwandelte er erneut einen Strafstoß (56.) und schnürte nur zwei Minuten später seinen Dreierpack (58.). Peter Hund erhöhte in der Schlussphase auf 4:0 (85.). Lowick verbessert sich damit auf 33 Punkte und Rang sechs, während Haldern als Tabellenletzter weiter unter Druck steht.
Im direkten Duell zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld trennten sich der TuS Xanten und der TuS Stenern mit 2:2. Kubilay Serbes brachte Stenern früh in Führung (10.), doch Christopher Kimbakidila glich wenig später aus (15.). Nach dem erneuten Treffer durch Tom-Luka Wanders (35.) ging Stenern erneut in Front, ehe Luan Schreiber kurz nach Wiederbeginn den Endstand herstellte (49.). Beide Teams bleiben damit punktgleich im Tabellenbereich um Rang zwölf.
Die SV 08/29 Friedrichsfeld hat im direkten Tabellenvergleich bei der SGE Bedburg-Hau wichtige Punkte geholt. Onur Baran brachte die Gäste bereits in der siebten Minute in Führung. In einer lange offenen Partie sorgte der eingewechselte Collin Isselhorst in der Schlussphase für das 2:0 (85.). Zwar verkürzte Sebastian van Brakel in der Nachspielzeit (90.+5), doch Friedrichsfeld brachte den Vorsprung über die Zeit und zieht mit nun 31 Punkten weiter ins Tabellenmittelfeld.
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern
So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TuS Xanten
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Rhede
So., 15.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV
So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 15.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze
So., 15.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SGE Bedburg-Hau
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern