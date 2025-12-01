Gala von Heinriet, Obereisesheim top, 7:6-Wahnsinn in Löwenstein

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

SV Heilbronn am Leinbach – TSV Talheim 1895 3:2 Das Spiel bot alles, was ein packendes Duell braucht: Tempo, Emotionen, Wendungen. Noah Kropp brachte Heilbronn in der 26. Minute verdient in Führung, ehe Erkan Yaylaci kurz nach der Pause eiskalt auf 2:0 stellte (53.). Doch Talheim antwortete sofort – Tizian Neutz (54.) und Julian Bertsch (61.) drehten binnen kürzester Zeit die Stimmung. Als das Spiel zu kippen drohte, fasste sich Ermir Ahmati ein Herz und traf in der 71. Minute zum umjubelten 3:2. Heilbronn rettete die knappe Führung mit viel Willen über die Zeit.

FSV Schwaigern II – Sportfreunde Lauffen II 0:1 In einer engen Partie war klar: Ein einziges Tor würde wohl den Unterschied machen. Genau so kam es. Nachdem beide Teams ihre Chancen zunächst liegenließen, entschied ein Foulelfmeter die Begegnung. Rico Bezold blieb in der 39. Minute eiskalt und verwandelte zum 0:1. Schwaigern bäumte sich in der zweiten Halbzeit zwar auf, rannte aber immer wieder an der kompakten Defensive der Lauffer Gäste an. Am Ende blieb es beim knappen, aber hart erkämpften Auswärtssieg.

Spvgg Heinriet – GSV Eibensbach 7:1

Heinriet legte los wie ein Wirbelsturm: Kevin Santos Ferreira traf bereits nach zwei Minuten und ließ in der 24. Minute gleich das zweite Tor folgen. Niels Freise erhöhte nur wenig später zweimal (26., 38.), sodass die Gastgeber zur Pause bereits komfortabel führten. Marcel Bischof gelang zwar in der 55. Minute der Ehrentreffer, doch Heinriet blieb weiter torhungrig. Ferreira schnürte in der 68. Minute seinen Dreierpack, ehe Marcel Krauß (87.) und Linus Allgeier (89.) das Ergebnis zu einem deutlichen 7:1-Auswärtssieg machten – eine Galavorstellung der Spvgg.

TGV Dürrenzimmern – TSV Güglingen 1:2

Güglingen startete abgeklärt und effizient, Dashnim Mustafa traf nach 14 Minuten zur Führung. Als Julian Schaaf in der 35. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Partie bereits in Richtung der Gäste zu kippen. Doch Dürrenzimmern steckte nicht auf und kämpfte sich zurück – Laurenz Weis verkürzte in der 54. Minute. Die Gastgeber warfen in der Schlussphase alles nach vorne, doch TSV Güglingen verteidigte den Vorsprung mit viel Leidenschaft und rettete den knappen Sieg über die Zeit.

TSV Cleebronn – SC Ilsfeld 3:1

Nach einem abwartenden Beginn ging es plötzlich ganz schnell: Simon Öhler traf in der 26. Minute zur Führung, und nur eine Minute später legte Eric Beyl das 2:0 nach. Ilsfeld brauchte etwas, fand dann aber ins Spiel zurück und kam durch Chris Fackler (33.) zum Anschluss. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich Cleebronn erneut zum dominanteren Team, ohne jedoch früh nachlegen zu können. Erst in der 90. Minute sorgte Philipp Beuttner mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung.

VfL Brackenheim – SGM MassenbachHausen 1:3

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte nahm die Partie nach der Pause Fahrt auf. Fabio Tignola (55.) brachte die Gäste in Führung, ehe Yannik Lieberherr nur zehn Minuten später auf 0:2 erhöhte. Brackenheim reagierte mit wütenden Angriffen und wurde in der 69. Minute durch Kowan Genc belohnt. Trotz deutlich steigenden Drucks blieb MassenbachHausen stabil und setzte in der Nachspielzeit durch Salvatore Reale das 1:3 – ein Treffer, der den Auswärtssieg endgültig besiegelte.

SGM NordHeimHausen – SV Leingarten 3:2

Die Hausherren legten einen Traumstart hin: Louis Conte traf bereits in der 2. Minute, gefolgt von einem satten Abschluss von Tim Jäger (16.). Und die SGM hörte nicht auf – Liam Croneiss sorgte nach 30 Minuten für eine komfortable 3:0-Führung. Doch Leingarten steckte nicht auf und verkürzte durch Niklas Werner (57.). Als Robin Guldi in der 90. Minute sogar noch das 3:2 markierte, wurde es kurz hektisch. Am Ende brachte NordHeimHausen den hart erkämpften Sieg jedoch über die Zeit.

SV Schluchtern – SC Abstatt 2:1

Schluchtern erwischte den besseren Start und ging bereits in der 9. Minute durch Michele Varallo in Führung. Doch Abstatt antwortete schnell, Julian Kreh traf in der 14. Minute zum Ausgleich. Danach entwickelte sich eine enge Partie mit vielen Zweikämpfen. Die Entscheidung fiel unglücklich aus Gästesicht, als Matthias Islek in der 51. Minute ein Eigentor unterlief. Schluchtern verteidigte danach leidenschaftlich und brachte das knappe 2:1 trotz Abbstatts Schlussoffensive über die Zeit.

Kreisliga A2: TSV Duttenberg – TSV Weinsberg 2:4

Vor 100 Zuschauern erlebte Duttenberg eine turbulente erste Halbzeit, in der Weinsberg mit beeindruckender Effizienz auftrat. Steven Schneiders eröffnete bereits in der 10. Minute, Luca Ehmann erhöhte nach 27 Minuten. Als Aiwan Blasini (38.) und Niklas Reiff (44.) noch vor der Pause nachlegten, schien alles entschieden. Doch Duttenberg kam kämpferisch zurück – Andreas Schöbel traf kurz nach Wiederanpfiff (50.) und setzte in der 73. Minute sogar noch einen drauf. Trotz des Comebacks blieb Weinsberg stabil und brachte den 4:2-Auswärtssieg über die Zeit. TSV Hardthausen – Spvgg Möckmühl 1:1

Hardthausen drückte lange vergeblich, ehe Nick Herkert in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) die verdiente Führung erzielte. Doch Möckmühl kam hellwach aus der Kabine und glich nur fünf Minuten später durch Lukas Stammer aus (50.). In der Schlussphase entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide Teams den Sieg wollten – am Ende blieb es bei einer Punkteteilung. SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – SGM Neudenau/Siglingen 6:1

Die SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn präsentierte sich von Beginn an druckvoll und torhungrig. Markus Schmelcher eröffnete nach 19 Minuten, ehe Rene Lebküchner (26.) und Marvin Marrone (33.) nachlegten. Ein unglückliches Eigentor von Felix Stachel (40.) brachte die Gastgeber bereits zur Pause deutlich nach vorne. Julian Schnitzler verkürzte in der 54. Minute für die Gäste, doch die Hausherren antworteten prompt: Laurend Mazrekaj (67.) und Tom Laurinat (73.) stellten auf ein klares 6:1. VfL Obereisesheim – VfB Neuhütten 7:0

Obereisesheim dominierte in allen Belangen – und das spiegelte sich im Ergebnis wider. Eray Gültekin traf früh (6.), Ramazan Aras erhöhte schnell (15.). Denis Tolga Gottfried (23.) und Baris Yener (26.) sorgten für den Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der VfL hungrig: Gottfried (41., 75.) und Yener (70.) besiegelten einen beeindruckenden 7:0-Heimsieg, bei dem Neuhütten kaum zur Entfaltung kam. TSV Löwenstein – SC Amorbach 7:6

Ein Wahnsinnsspiel! Rinor Nuhiu brachte Amorbach zunächst in Führung (31.), doch Löwenstein drehte das Spiel durch Tim Schauer (37.) und Dennis Overkamp (45.). Nach Wiederanpfiff ging das Hin und Her weiter: Ismail Celik glich sofort aus (47.), Overkamp traf per Elfmeter (52.), Markus Wegle ebenfalls vom Punkt (60.) – 3:3. In der Schlussphase explodierte die Partie endgültig: Mario Stettner (66.) und Ferit Orgo (69., 78.) trafen im Minutentakt, Marinko Fedotov glich erneut aus (80.), Kai Stettner schob Löwenstein in der 89. Minute nach vorne, nur damit Furkan Öler in der 90.+2 wieder ausglich. Die Entscheidung in einem epischen Krimi brachte schließlich Tim Foshag in der 90.+5. Löwenstein siegt 7:6 – ein Spiel, das man nicht vergisst. SGM Langenbrettach – SG Bad Wimpfen 2:5

Bad Wimpfen startete eiskalt: Ben Straub traf in der 22. Minute und legte in der 63. erneut nach. Dazwischen erhöhte Maurice Gysinn (38.) – eine starke Vorstellung der Gäste. Marcel Kubach verkürzte spät (76.), doch Matthias Geiger entschied die Partie mit einem Doppelschlag (82., 86.). Kubach betrieb in der 88. Minute Ergebniskosmetik. Bad Wimpfen zeigte sich insgesamt zu effizient und zu abgeklärt, um den Sieg noch aus der Hand zu geben. SGM Höchstberg/Tiefenbach – SV Sülzbach 0:3

Sülzbach trat auswärts souverän auf und erspielte sich einen verdienten 3:0-Erfolg. Ricco Kolbus brachte die Gäste in der 29. Minute auf Kurs, Lauren Noah Trunk erhöhte kurz nach der Pause (50.). Höchstberg/Tiefenbach versuchte zu antworten, lief aber immer wieder in stabile Defensivreihen. Als Jannick Hahner in der 77. Minute zum 0:3 traf, war die Partie endgültig entschieden. Sülzbach überzeugte vor allem durch Ruhe, Effizienz und klare Aktionen im letzten Drittel.

Kreisliga A3: SV Harthausen 1970 – TSV Dörzbach/Klepsau 3:3

Ein Spiel, das in zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten zerfiel. Harthausen spielte vor eigenem Publikum eine überragende erste halbe Stunde: Nico Walz traf bereits in der 3. Minute, Kevin Walz legte in der 25. nach und als Simon Köder in der 35. Minute zum 3:0 traf, schien das Spiel fast entschieden. Doch nach der Pause wandelte sich alles. Johannes Heidinger verkürzte sofort per Handelfmeter (47.) und brachte sein Team wieder ins Spiel. Harthausen hielt den Vorsprung lange, doch die Gäste wurden immer druckvoller. Tim Pflüger traf in der 81. Minute zum 2:3, ehe erneut Johannes Heidinger in der 90. Minute per Foulelfmeter den viel umjubelten Ausgleich besorgte. Ein emotionaler Schlagabtausch, der beide Seiten forderte. TV Niederstetten – SGM Niedernhall/Weißbach

Das Spiel wurde abgesagt. SC Michelbach/Wald – SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab. 5:0

Michelbach zeigte eine beeindruckend abgeklärte Leistung und ließ der SG keine Chance. Niklas Meinhold brach den Bann in der 17. Minute, kurz vor der Pause erhöhte Kerem Özdemir verdient auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel behielt Michelbach die Kontrolle: Nikolas Streckfuß traf in der 54. Minute, während Eren Eroglu (81.) und Levin Offenhäußer (86.) den klaren Heimsieg abrundeten. Ein dominanter Auftritt, der zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. SGM Künzelsau-Ingelfingen – SG Taubertal / Röttingen 2:1

Die Gäste starteten stark und gingen früh durch Tom Leforestier (17.) in Führung. Doch Künzelsau-Ingelfingen fand mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie und belohnte sich im zweiten Durchgang: Christian Weißert glich in der 61. Minute aus. Lange deutete vieles auf ein Remis hin – bis David Glavina in der 89. Minute eine späte Hereingabe verwertete und den umjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte. Ein spätes Happy End für die Hausherren. SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen – TSV Dörzbach/Klepsau 2:3

Vor 70 Zuschauern legte die SGM los wie die Feuerwehr: Christian Saur traf früh (16.), Michael Müller erhöhte nach 33 Minuten. Doch Dörzbach/Klepsau zeigte Moral und schlug noch vor der Pause zurück. Simon Köder erzielte innerhalb von nur zwei Minuten (42., 44.) den Ausgleich. Und damit nicht genug: Direkt vor dem Halbzeitpfiff traf Frank Leiser (45.) zum 2:3 und drehte die komplette Partie innerhalb kürzester Zeit. Nach der Pause war es ein zähes Ringen, doch die Gäste brachten den Sieg mit viel Einsatz über die Linie. 1. FC Igersheim – SC Amrichshausen 2:1

Igersheim tat sich lange schwer, fand aber im zweiten Durchgang die entscheidenden Lösungen. Luan Latifi erzielte in der 62. Minute das erlösende 1:0, bevor Marvin Sauer in der 87. Minute auf 2:0 stellte. Amrichshausen konnte in der Nachspielzeit durch Peter Kempf (90.+2) noch verkürzen, doch der Anschlusstreffer kam zu spät. Igersheim holt sich damit einen wichtigen Heimsieg. TSV Kupferzell – TSG Verrenberg 4:0

Vor beeindruckenden 160 Zuschauern zeigte Kupferzell eine souveräne Vorstellung. Lars Retzbach brachte sein Team früh in Führung (15.), Lukas Renner legte in der 39. Minute nach. Kurz vor der Pause erhöhte Moritz Jakesch (41.), der nach dem Seitenwechsel in der 63. Minute auch seinen zweiten Treffer erzielte. Kupferzell kontrollierte die Partie von Anfang bis Ende – ein 4:0-Heimsieg. FC Creglingen – SV Harthausen 1970

Das Spiel wurde abgesagt. SSV Gaisbach – VfB Bad Mergentheim 2:0

Gaisbach zeigte eine reife Leistung und ließ dem VfB Bad Mergentheim kaum Räume. Früh lagen die Gastgeber vorne – der Treffer fiel durch Julian Schmitz –, und auch wenn der VfB dagegenhielt, setzte Gaisbach in der 78. Minute den entscheidenden Stich und erhöhte.

