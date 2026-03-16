Gala von Güglingens Max Morlok, Neuhütten obenauf, Gaisbach nur 0:0

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Was für ein Spektakel in Abstatt! Die Zuschauer erlebten eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Güglingen legte durch Leon Scherer (7.) und Max Morlok (25.) stark los, doch Emin Karaman (27.) brachte Abstatt sofort wieder heran. Nach dem Treffer von Fabian Lopez (37.) für die Gäste schien die Partie zur Pause vorentschieden, doch Abstatt kämpfte sich leidenschaftlich zurück: Cemil Demiral (55.) und Leon Beckert (63.) glichen zum 3:3 aus. Dann aber folgte der große Auftritt von Max Morlok (65., 80., 90.+3), der mit drei weiteren Toren in der Schlussphase zum absoluten Matchwinner avancierte und den Abstatter Widerstand im Alleingang brach.
In Heilbronn behielt die Heimelf in einer intensiven Begegnung die Oberhand. Besart Jashari (15.) sorgte für den frühen Vorteil, den der SV über weite Strecken der Partie mit einer konzentrierten Defensivleistung verteidigte. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeber den Druck und belohnten sich durch Ermir Ahmati (67.) und Erkan Yaylaci (75.), womit die Vorentscheidung gefallen war. Die Sportfreunde aus Lauffen gaben sich zwar nicht auf und kamen durch Rico Bezold (85.) noch zum Ehrentreffer, doch am verdienten Heimsieg der Leinbacher rüttelte das nicht mehr.
Die SGM NordHeimHausen entführte drei Punkte aus Heinriet und bewies dabei vor allem in den entscheidenden Momenten hohe Wachsamkeit. Tim Jäger (18.) erzielte die Führung für die Gäste, die Tojo Sedraniaina Rakotomanana (33.) noch vor dem Seitenwechsel ausbaute. In der zweiten Halbzeit schöpfte Heinriet nach dem Anschlusstreffer in der 59. Minute kurzzeitig Hoffnung, doch die Spielgemeinschaft antwortete postwendend: Nur sechzig Sekunden später stellte Louis Conte (60.) den alten Abstand wieder her und sicherte den Auswärtserfolg ab.
Eine klare Angelegenheit sahen die Fans in Brackenheim. Der SV Schluchtern agierte von Beginn an extrem zielstrebig und ging bereits früh durch Moritz Rokitte (4.) in Front. Brackenheim bemühte sich zwar um Stabilität, fand aber gegen die abgeklärte Spielweise der Gäste kein Mittel. Michele Varallo (41., 56.) sorgte mit einem Doppelpack jeweils kurz vor und nach der Pause für klare Verhältnisse. In der restlichen Spielzeit kontrollierte Schluchtern das Geschehen souverän und ließ defensiv nichts mehr anbrennen.
Vor 80 Zuschauern entwickelte sich in Cleebronn ein echtes Kampfspiel, das vor allem von der Spannung lebte. Stefan Waldenmaier (30.) brachte die Schwaigerner Reserve zunächst in Führung, doch Cleebronn investierte nach dem Seitenwechsel viel und kam durch Philipp Beuttner (54.) zum verdienten Ausgleich. Die Schlussphase war geprägt von hoher Hektik: Die Gäste schwächten sich durch zwei Platzverweise selbst, als erst Luca Tommasi (77.) und später Ben-David Pieldner (85.) jeweils mit Gelb-Rot vom Feld mussten. In doppelter Überzahl drängte Cleebronn auf den Siegtreffer, doch Schwaigern rettete den Punkt mit viel Leidenschaft über die Zeit.
Drama pur in Ilsfeld! Die Gäste aus Dürrenzimmern sahen nach dem Treffer von Gavin Theml (45.+2) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte lange wie der sichere Sieger aus. Ilsfeld biss sich jedoch in die Partie und suchte im zweiten Durchgang beharrlich die Lücke. Der Einsatz wurde spät belohnt: Daniel Stoldt (74.) markierte den Ausgleich und sorgte für eine hitzige Schlussphase. Als sich alle bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, unterlief Justin Görtz (86.) ein unglückliches Eigentor, das den Hausherren in den letzten Minuten doch noch den umjubelten Dreier bescherte.
In diesem Derby neutralisierten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit. Die Zuschauer sahen viele intensive Zweikämpfe im Mittelfeld, doch klare Einschussmöglichkeiten blieben auf beiden Seiten Mangelware. Sowohl MassenbachHausen als auch Fürfeld-Bonfeld agierten taktisch diszipliniert und legten den Fokus primär auf die Absicherung des eigenen Gehäuses. Da keine der beiden Offensivreihen das nötige Risiko fand, blieb es beim torlosen Remis, mit dem beide Spielgemeinschaften am Ende leben mussten.
In einer engen und zähen Begegnung in Eibensbach gab ein einziger Moment den Ausschlag. Beide Teams schenkten sich nichts und agierten defensiv sehr aufmerksam. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es schließlich Lars Michalitschke (60.), der nach einer Stunde das entscheidende Tor für den TSV Talheim markierte. Eibensbach warf in der letzten halben Stunde noch einmal alles nach vorne, doch die Talheimer Defensive stand sicher und brachte den knappen Vorsprung mit viel Routine über die Ziellinie.
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Vor 60 Zuschauern in Amorbach entwickelte sich eine muntere Anfangsphase. Die Hausherren erwischten den besseren Start, als Ismail Celik (6.) bereits früh die Führung markierte. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Jonas Kleiner (10.) glich per Foulelfmeter fast postwendend aus. In einer umkämpften Partie war es schließlich Rinor Nuhiu (44.), der kurz vor dem Seitenwechsel den entscheidenden Treffer für Amorbach erzielte. Im zweiten Durchgang verteidigte der SC den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft.
In Ellhofen sahen die Fans einen Heimsieg, der in der Schlussphase noch einmal an Dramatik gewann. Andre Barth (20.) brachte den TSV im ersten Durchgang in Front. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Adrian Zejnaj (67.) den Spielstand und schien die Weichen auf Sieg gestellt zu haben. Bad Wimpfen gab sich jedoch nicht auf und kam durch Patrick Steiger (82.) noch einmal heran. In der hitzigen Nachspielzeit sah Torschütze Adrian Zejnaj (90.) wegen Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte, doch Ellhofen brachte den Dreier über die Zeit.
Der TSV Hardthausen legte los wie die Feuerwehr und sorgte bereits in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse. Marco Uhlschmied (17.), Nick Herkert (22.) und Robin Uhlschmied (28.) schraubten das Ergebnis schnell auf 3:0. Die SGM Stein fand gegen die stabil stehende Defensive der Hausherren lange kein Mittel. Erst in der Schlussphase gelang Tom Laurinat (81.) der Ehrentreffer für die Gäste, der am verdienten Heimerfolg des TSV jedoch nichts mehr änderte.
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Duttenberg, wobei die Gastgeber zunächst den Ton angaben. Nach Toren von Maik Celik (9.) und Julian Heichele (20.) bei einem Gegentreffer von Baris Yener (8.) führte Duttenberg zwischenzeitlich mit 2:1. Dann jedoch übernahm der VfL Obereisesheim das Kommando. Matthias Schmidt (33., 38., 89.) mit einem Dreierpack sowie erneut Baris Yener (35.) und Eray Gültekin (50.) drehten die Partie komplett und sorgten für einen deutlichen Auswärtssieg.
In Weinsberg entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Löwenstein ging durch Danny Stindl (13.) in Führung, doch Kevin Afken (16.) und Steven Schneiders (21.) drehten das Spiel zugunsten der Heimelf. Nach dem Ausgleich durch Patrick Abele (48.) sorgten Dennis Achenbach (64.) und ein verwandelter Foulelfmeter von Steven Schneiders (67.) für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Löwenstein kam durch Dominik Geier (70.) zwar erneut heran, konnte die Niederlage in der spannenden Schlussphase aber nicht mehr abwenden.
In der Begegnung setzten sich die Gäste aus Langenbrettach in einem engen Duell knapp durch. In einer hart umkämpften Partie behielt die SGM am Ende die Oberhand und entführte drei wichtige Punkte aus Möckmühl.
Nach einem frühen Rückstand durch Dennis Knapp (18.) bewies die SGM Neudenau/Siglingen Moral. Hannes-Ludwig Schmalzhaf (27., 66.) avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner und drehte die Begegnung zugunsten der Gastgeber. In der Schlussminute machte Nico Neumitz (89.) den Sack endgültig zu und besiegelte den Heimsieg in diesem Spielgemeinschafts-Duell.
Was für ein Wahnsinn in Neuhütten! Vor 110 Zuschauern schien die Partie nach Toren von Marvin Lang (11., 23.), Jean-Pierre Löffler (12.) und Luca Hammel (20.) bei einem Gegentreffer von Noah Dürr (2.) beim Stand von 4:1 bereits entschieden. Doch Heinsheim kämpfte sich trotz Unterzahl – Marcel Ciurletti (41.) sah Gelb-Rot – spektakulär zurück. Noah Dürr (26., 51.) mit seinen Treffern zwei und drei sowie Patrick Carvalho (65.) glichen zum 4:4 aus. Nachdem Marvin Lang (74.) einen Foulelfmeter vergab, war es schließlich Luca Hammel (78.), der den VfB Neuhütten in diesem denkwürdigen Spiel zum Sieg schoss.
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In Niederstetten demonstrierte die SGM Niedernhall/Weißbach eine sehr abgeklärte Spielweise. Die Gäste übernahmen früh die Initiative und belohnten sich bereits nach zehn Minuten, als Lars Konstantin Renner (10.) zur Stelle war. Niederstetten bemühte sich um Stabilität, musste aber kurz vor der Pause den zweiten Gegentreffer durch Cedrik Preyer (40.) hinnehmen. Im zweiten Durchgang kontrollierten die Gäste das Geschehen weitgehend und ließen defensiv kaum Gelegenheiten zu. In der Schlussphase machte Tobias Tschernowsky (80.) den Sack endgültig zu und besiegelte den verdienten Auswärtssieg.
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich in Dörzbach ein packender Schlagabtausch. Die Heimelf erwischte den besseren Start durch Simon Köder (18.) und legte durch einen von Tizian Amon (32.) verwandelten Foulelfmeter nach. Verrenberg bewies jedoch Moral und kam durch Elmir Korjenic (37.) noch vor dem Seitenwechsel heran. Direkt nach dem Wiederanpfiff stellte Nico Walz (47.) den alten Abstand wieder her. Die TSG gab sich nicht auf und drängte in der Schlussphase erneut auf den Anschluss, der Elmir Korjenic (81.) per Foulelfmeter auch gelang. In den letzten Minuten verteidigte Dörzbach den knappen Vorsprung jedoch leidenschaftlich.
In Michelbach sahen die Fans eine Partie mit hoher Intensität und schnellen Wendungen. Dustin Weinmann (17.) brachte die Hausherren in Front, doch Amrichshausen antwortete noch vor der Pause durch Jonas Oechsle (39.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste das Spiel zunächst komplett, als Mikel Lucke (57.) erfolgreich war. Die Freude währte jedoch nur Sekunden: Praktisch im Gegenzug markierte Yanic Colasuonno (58.) den Ausgleich. Der Michelbacher Offensivdrang hielt an, und erneut war es Yanic Colasuonno (66.), der mit seinem zweiten Treffer innerhalb weniger Minuten den viel umjubelten Heimsieg sicherte.
In diesem Derby neutralisierten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit. Die Zuschauer sahen eine Begegnung, die vor allem durch die starke Arbeit der Defensivreihen geprägt war. In der Schlussphase wurde es jedoch noch einmal richtig hitzig. Die SGM Künzelsau-Ingelfingen schwächte sich in den letzten Augenblicken massiv selbst, als erst Nicolas Bieniek (88.) und in der Nachspielzeit auch noch Ejmad Demaku (93.) jeweils mit der Gelb-Roten Karte vom Platz mussten. Trotz der doppelten Überzahl reichte es für Gaisbach nicht mehr zum Siegtreffer.
Der TV Niederstetten zeigte in Creglingen eine sehr entschlossene Reaktion auf vergangene Spiele. Durch die Treffer von Marvin Zschau (24.) und Robin Kistner (37.) erspielten sich die Gäste eine komfortable Pausenführung. Creglingen kam motiviert aus der Kabine und suchte den Anschluss, der schließlich durch Lukas Reuther (62.) gelang. Die Hoffnung auf eine Wende hielt jedoch nicht lange an, da Marvin Zschau (68.) nur wenige Minuten später mit seinem zweiten Tor des Tages den alten Abstand wiederherstellte und damit den Auswärtserfolg für Niederstetten unter Dach und Fach brachte.
Ein intensives Ringen um die Punkte sahen die Zuschauer in Harthausen. Die Heimelf ging nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Nexhdet Xhaferaj (33.) in Führung und schien diese mit in die Kabine zu nehmen. Doch die SGM bewies einen langen Atem und schlug in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eiskalt zurück: Valentin Zeller (45.+2) markierte den Ausgleich zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Vertretungen einen offenen Schlagabtausch, doch die stabilen Hintermannschaften ließen keine weiteren Torerfolge mehr zu.
Drama pur in der Schlussminute! In einer Begegnung, die lange Zeit nach einem torlosen Unentschieden aussah, neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld. Klare Einschussmöglichkeiten waren über weite Strecken Mangelware, da beide Seiten defensiv sehr diszipliniert agierten. Als sich die Zuschauer bereits mit der Punkteteilung abgefunden hatten, schlug die Stunde von Felix Krumpiegl (90.). In der letzten Minute der regulären Spielzeit markierte er den entscheidenden Treffer und sicherte der SG Taubertal/Röttingen damit drei Last-Minute-Punkte.
Vor 90 Zuschauern in Bad Mergentheim entwickelte sich eine zähe Partie, in der die Gäste aus Kupferzell defensiv lange Zeit alles im Griff hatten. Der VfB rannte unermüdlich an, fand aber kaum eine spielerische Lücke im gegnerischen Verbund. Am Ende war es ein unglücklicher Moment der Gäste, der die Entscheidung herbeiführte. Ein Eigentor von Bastian Albert (89.) kurz vor dem Abpfiff bescherte den Kurstädtern einen glücklichen Heimsieg, während Kupferzell für eine disziplinierte Leistung nicht belohnt wurde.
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein enges Duell zwischen den beiden Spielgemeinschaften. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff gelang Kim Foss (45.) die wichtige Führung für die Hausherren. Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt nach dem Seitenwechsel durch Mario Lebherz (49.). In der Folge investierten beide Teams viel in die Offensive, doch Niedernhall/Weißbach zeigte sich zielstrebiger. Niklas Renner (62.) erzielte nach einer Stunde die erneute Führung, die die Heimelf mit viel Einsatz bis zum Schlusspfiff gegen die wütenden Angriffe der Bitzfelder verteidigte.
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