Gala von Güglingens Max Morlok, Neuhütten obenauf, Gaisbach nur 0:0

SC Amorbach – SV Sülzbach 2:1

Vor 60 Zuschauern in Amorbach entwickelte sich eine muntere Anfangsphase. Die Hausherren erwischten den besseren Start, als Ismail Celik (6.) bereits früh die Führung markierte. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Jonas Kleiner (10.) glich per Foulelfmeter fast postwendend aus. In einer umkämpften Partie war es schließlich Rinor Nuhiu (44.), der kurz vor dem Seitenwechsel den entscheidenden Treffer für Amorbach erzielte. Im zweiten Durchgang verteidigte der SC den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft.

TSV Ellhofen 1906 – SG Bad Wimpfen 2:1

In Ellhofen sahen die Fans einen Heimsieg, der in der Schlussphase noch einmal an Dramatik gewann. Andre Barth (20.) brachte den TSV im ersten Durchgang in Front. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Adrian Zejnaj (67.) den Spielstand und schien die Weichen auf Sieg gestellt zu haben. Bad Wimpfen gab sich jedoch nicht auf und kam durch Patrick Steiger (82.) noch einmal heran. In der hitzigen Nachspielzeit sah Torschütze Adrian Zejnaj (90.) wegen Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte, doch Ellhofen brachte den Dreier über die Zeit.

TSV Hardthausen – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 3:1

Der TSV Hardthausen legte los wie die Feuerwehr und sorgte bereits in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse. Marco Uhlschmied (17.), Nick Herkert (22.) und Robin Uhlschmied (28.) schraubten das Ergebnis schnell auf 3:0. Die SGM Stein fand gegen die stabil stehende Defensive der Hausherren lange kein Mittel. Erst in der Schlussphase gelang Tom Laurinat (81.) der Ehrentreffer für die Gäste, der am verdienten Heimerfolg des TSV jedoch nichts mehr änderte.

TSV Duttenberg – VfL Obereisesheim 2:6

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Duttenberg, wobei die Gastgeber zunächst den Ton angaben. Nach Toren von Maik Celik (9.) und Julian Heichele (20.) bei einem Gegentreffer von Baris Yener (8.) führte Duttenberg zwischenzeitlich mit 2:1. Dann jedoch übernahm der VfL Obereisesheim das Kommando. Matthias Schmidt (33., 38., 89.) mit einem Dreierpack sowie erneut Baris Yener (35.) und Eray Gültekin (50.) drehten die Partie komplett und sorgten für einen deutlichen Auswärtssieg.

TSV Weinsberg – TSV Löwenstein 4:3

In Weinsberg entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Löwenstein ging durch Danny Stindl (13.) in Führung, doch Kevin Afken (16.) und Steven Schneiders (21.) drehten das Spiel zugunsten der Heimelf. Nach dem Ausgleich durch Patrick Abele (48.) sorgten Dennis Achenbach (64.) und ein verwandelter Foulelfmeter von Steven Schneiders (67.) für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Löwenstein kam durch Dominik Geier (70.) zwar erneut heran, konnte die Niederlage in der spannenden Schlussphase aber nicht mehr abwenden.

Spvgg Möckmühl – SGM Langenbrettach 2:3

In der Begegnung setzten sich die Gäste aus Langenbrettach in einem engen Duell knapp durch. In einer hart umkämpften Partie behielt die SGM am Ende die Oberhand und entführte drei wichtige Punkte aus Möckmühl.

SGM Neudenau/Siglingen – SGM Höchstberg/Tiefenbach 3:1

Nach einem frühen Rückstand durch Dennis Knapp (18.) bewies die SGM Neudenau/Siglingen Moral. Hannes-Ludwig Schmalzhaf (27., 66.) avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner und drehte die Begegnung zugunsten der Gastgeber. In der Schlussminute machte Nico Neumitz (89.) den Sack endgültig zu und besiegelte den Heimsieg in diesem Spielgemeinschafts-Duell.

VfB Neuhütten – TSV Heinsheim 5:4

Was für ein Wahnsinn in Neuhütten! Vor 110 Zuschauern schien die Partie nach Toren von Marvin Lang (11., 23.), Jean-Pierre Löffler (12.) und Luca Hammel (20.) bei einem Gegentreffer von Noah Dürr (2.) beim Stand von 4:1 bereits entschieden. Doch Heinsheim kämpfte sich trotz Unterzahl – Marcel Ciurletti (41.) sah Gelb-Rot – spektakulär zurück. Noah Dürr (26., 51.) mit seinen Treffern zwei und drei sowie Patrick Carvalho (65.) glichen zum 4:4 aus. Nachdem Marvin Lang (74.) einen Foulelfmeter vergab, war es schließlich Luca Hammel (78.), der den VfB Neuhütten in diesem denkwürdigen Spiel zum Sieg schoss.