Gala von David Nieland beim 6:1 des BSC Preußen gegen Ludwigsfelde

In der Brandenburgliga ist der 11. Spieltag heute Abend mit einem Paukenschlag zu Ende gegangen. Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow fertigte den Ludwigsfelder FC mit 6:1 ab – im Mittelpunkt: David Nieland, der alle sechs Treffer erzielte und seinem Team im Tabellenkeller Luft verschaffte.
Vor 160 Zuschauern lieferte BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow einen Abend ab, der im Abstiegskampf Signalwirkung haben könnte. Die Mannschaft überrollte den Ludwigsfelder FC mit 6:1 – und hatte mit David Nieland den überragenden Mann des Spiels in ihren Reihen.
Der Torjäger eröffnete den Torreigen früh: In der 11. Minute traf David Nieland zum 1:0 für die Gastgeber. Ludwigsfelde kam zwar zurück ins Spiel, allerdings auf unglückliche Art und Weise – in der 25. Minute lenkte Bertan Ulas Nevruz den Ball ins eigene Tor und sorgte damit für den 1:1-Ausgleich.
Preußen ließ sich davon jedoch nicht beirren und legte noch vor der Pause nach. In der 42. Minute erzielte David Nieland das 2:1, und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte David Nieland in der 45.+1 Minute auf 3:1. Mit dieser komfortablen Führung im Rücken spielten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel befreit auf.
Die zweite Halbzeit wurde endgültig zur persönlichen Bühne für den Preußen-Stürmer. In der 63. Minute markierte David Nieland das 4:1, ehe er in der 72. Minute auch das 5:1 erzielte. Den Schlusspunkt setzte er in der 84. Minute mit seinem sechsten Treffer des Tages zum 6:1-Endstand.
Mit diesem Kantersieg verbessert sich der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow auf 14 Punkte und verschafft sich im Tabellenkeller etwas Luft. Der Ludwigsfelder FC hingegen bleibt nach der deutlichen Niederlage bei 17 Punkten stehen und verpasst die Chance, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen. Für die Gäste war es ein Abend zum Vergessen – für Preußen dagegen ein Statement im Kampf um den Klassenerhalt.
---
In einem intensiven und taktisch geprägten Spiel entschied ein später Treffer das Duell zwischen Schöneiche und Bernau. Tom Gericke erzielte in der 73. Minute das Tor des Tages und sicherte der Mannschaft drei wichtige Punkte. Für Germania war es dagegen die siebte Saisonniederlage – das Team steckt weiter im unteren Tabellendrittel fest.
---
In einer spektakulären Begegnung trennten sich Fürstenwalde und Sachsenhausen mit 4:4. Schon zur Pause stand es 1:3 – Andor Müller traf in der 13. Minute per Foulelfmeter, Justin Komossa erhöhte in der 20. Minute, ehe Erik Steinmetz in der 26. Minute per Strafstoß verkürzte. Jan-Paul Platte stellte in der 42. Minute den alten Abstand wieder her. Nach der Pause kämpfte sich der FSV zurück: Yvan Ghilslain Ngoyou traf doppelt in der 54. und 76. Minute, bevor Timo Hirschle in der 77. Minute für TuS erneut vorlegte. Doch kurz vor Schluss sorgte Ingo Wunderlich in der 88. Minute für den Ausgleich. Ein wildes Spiel, das beiden Teams viel abverlangte.
---
Der 1. FC Frankfurt feierte einen furiosen Auswärtssieg. Lennox Liebner traf früh in der 7. Minute, ehe Alexander Möhl in der 13. Minute für Werder ausglich. Moritz Markowski brachte die Gastgeber in der 40. Minute sogar in Führung, doch Marcel Georgi drehte die Partie mit Treffern in der 42. und 60. Minute. Dazwischen und danach schlug Danny Mank doppelt zu – in der 56. und 62. Minute. Ein starker Auftritt der Gäste.
---
Spitzenreiter Neuruppin hat Moral bewiesen. Nach einem Rückstand durch Erik Sauer in der 52. Minute drehte das Team von Trainer Dietmar Demuth das Spiel in der Schlussphase. Rafael Conrado Prudente traf in der 72. Minute zum Ausgleich, Jannik Niklas Schröder erzielte in der 90.+3 Minute den späten Siegtreffer. Für Aufsteiger Stahl, bei dem der Traum vom Punktgewinn platzte, war es bereits die fünfte Saisonniederlage – Neuruppin dagegen hat weiter die Tabellenführung inne.
---
Im Duell teilten sich beide Teams die Punkte. Alpha Njie brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, ehe Alexander Eirich in der 42. Minute für Ahrensfelde ausglich.Altlüdersdorf verpasste damit den Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Ahrensfelde bleibt mit 16 Punkten im gesicherten Mittelfeld.
---
Der Brandenburger SC Süd 05 ist erster Verfolger des Tabellenführers. Nach einer zähen ersten Halbzeit erlöste Joel Maurice Fels die Heimfans in der 74. Minute mit dem 1:0. In der Nachspielzeit erhöhte Can Cinar (90.+1 Minute) auf 2:0. Brandenburg hält den Druck auf Neuruppin aufrecht. Für Aufsteiger Miersdorf/Zeuthen war es die fünfte Saisonniederlage – dennoch bleibt das Team im oberen Tabellendrittel.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________