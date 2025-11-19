Gala von David Nieland beim 6:1 des BSC Preußen gegen Ludwigsfelde

Vor 160 Zuschauern lieferte BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow einen Abend ab, der im Abstiegskampf Signalwirkung haben könnte. Die Mannschaft überrollte den Ludwigsfelder FC mit 6:1 – und hatte mit David Nieland den überragenden Mann des Spiels in ihren Reihen.

Der Torjäger eröffnete den Torreigen früh: In der 11. Minute traf David Nieland zum 1:0 für die Gastgeber. Ludwigsfelde kam zwar zurück ins Spiel, allerdings auf unglückliche Art und Weise – in der 25. Minute lenkte Bertan Ulas Nevruz den Ball ins eigene Tor und sorgte damit für den 1:1-Ausgleich.

Preußen ließ sich davon jedoch nicht beirren und legte noch vor der Pause nach. In der 42. Minute erzielte David Nieland das 2:1, und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte David Nieland in der 45.+1 Minute auf 3:1. Mit dieser komfortablen Führung im Rücken spielten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel befreit auf.

Die zweite Halbzeit wurde endgültig zur persönlichen Bühne für den Preußen-Stürmer. In der 63. Minute markierte David Nieland das 4:1, ehe er in der 72. Minute auch das 5:1 erzielte. Den Schlusspunkt setzte er in der 84. Minute mit seinem sechsten Treffer des Tages zum 6:1-Endstand.

Mit diesem Kantersieg verbessert sich der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow auf 14 Punkte und verschafft sich im Tabellenkeller etwas Luft. Der Ludwigsfelder FC hingegen bleibt nach der deutlichen Niederlage bei 17 Punkten stehen und verpasst die Chance, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen. Für die Gäste war es ein Abend zum Vergessen – für Preußen dagegen ein Statement im Kampf um den Klassenerhalt.