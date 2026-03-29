Gala in Babelsberg und Falkenseer Sieg im Spitzenspiel Landesliga Nord: Die Partien des 20. Spieltags in der Übersicht. von LS · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Falkensee-Finkenkrug

In der Landesliga Nord brachte der 20. Spieltag am gestrigen Samstag richtungsweisende Ergebnisse in verschiedenen Tabellenregionen hervor. Während im Verfolgerfeld ein direkter Schlagabtausch über die vorderen Platzierungen entschied, setzten andere Teams im Tabellenkeller deutliche Ausrufezeichen.

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Vor 267 Zuschauern ereignete sich in Bornim eine kleine Sensation. Die SG Bornim, das Schlusslicht der Tabelle, empfing den souveränen Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam. Zunächst schien alles nach Plan für den Favoriten zu laufen, als Tom Nattermann in der 30. Minute die Führung zum 0:1 erzielte. Doch die Stimmung kippte in der zweiten Halbzeit, als Daniel Becker in der 54. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Die Überzahl beflügelte die Hausherren, die mit großem Kämpferherz auf den Ausgleich drängten. In der 65. Minute belohnte Anton Grocholl die Bemühungen der Bornimer mit dem Treffer zum 1:1. Trotz der numerischen Überlegenheit und wütender Angriffe beider Seiten blieb es beim Unentschieden.

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In Eberswalde sahen 80 Zuschauer eine Geduldsprobe für den FV Preussen Eberswalde gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03. In einer Partie, die lange Zeit ohne Tore blieb, bewiesen die Preussen den längeren Atem. Es dauerte bis zur 74. Minute, ehe Magomed Makhadaev den Bann brach und die Gastgeber mit 1:0 in Führung schoss. Buckow versuchte am Ende alles, um noch einen Punkt zu entführen, doch die Eberswalder Defensive hielt stand. In der 89. Minute sorgte Diego Lima De Mello mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung. ---

Dramatisch verlief das Gastspiel der SG Einheit Zepernick 1925 beim Angermünder FC. Vor 100 Zuschauern sah der Tabellenzweite lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Justin Pehl brachte die Gäste in der 20. Minute mit 0:1 in Führung. Als Paul Maurer in der 59. Minute einen Foulelfmeter zum 0:2 verwandelte, schien die Gegenwehr des Aufsteigers gebrochen zu sein. Doch Angermünde bewies in der Schlussphase eine unglaubliche Resilienz. In der 83. Minute keimte durch den Anschlusstreffer von Artem Filonenko zum 1:2 wieder Hoffnung auf. Die Emotionen kochten über, als Nico Hanse in der 90. Minute tatsächlich noch der Ausgleich zum 2:2 gelang. ---

Vor 39 Zuschauern in Neustadt sicherten sich die Gäste aus Hennigsdorf einen knappen Auswärtserfolg. Den ersten Treffer der Begegnung erzielte Ron Hass zum 0:1 für den FC 98 Hennigsdorf. In der Folge baute Tobias Völkel die Führung auf 0:2 aus. Den Gastgebern gelang durch Moritz Rickart lediglich der Anschlusstreffer zum 1:2, was gleichzeitig den Endstand markierte. Hennigsdorf festigt damit seinen Platz im Tabellenmittelfeld, während Neustadt auf den zehnten Rang abrutscht. Gestern, 15:00 Uhr FSV Bernau FSV Bernau FC Schwedt 02 FC Schwedt 2 1 Abpfiff 60 Zuschauer verfolgten in Bernau eine Partie, in der die Hausherren einen Rückstand drehten. Zunächst ging der FC Schwedt 02 durch Szymon Wierzchowski mit 0:1 in Führung. Der FSV Bernau antwortete durch Hannes Straub, der zum 1:1 ausglich. Den entscheidenden Treffer zum 2:1-Sieg für Bernau markierte schließlich Rene Pütt. Damit bleibt Bernau punktgleich mit dem Schönower SV auf dem fünften Tabellenplatz.

In Babelsberg sahen 72 Zuschauer eine einseitige Partie, die maßgeblich von einem Spieler bestimmt wurde. Ben Vetter eröffnete den Torreigen mit dem 1:0 und erhöhte in der Folge durch drei weitere Treffer auf 2:0, 3:0 und schließlich 4:0. Den Schlusspunkt unter die Begegnung setzte Anton Stoppa, der zum 5:0-Endstand für Fortuna Babelsberg traf. Durch diesen deutlichen Erfolg verbessert sich Babelsberg auf den neunten Tabellenplatz.

In einer wechselhaften Begegnung teilten sich Zehdenick und Alt Ruppin vor 120 Zuschauern die Punkte. Die Hausherren gingen durch Can Cehnioglu mit 1:0 in Führung, woraufhin Marcin Krystek auf 2:0 erhöhte. Timo Buer erzielte für die Gäste den Anschlusstreffer zum 2:1, doch Stefan Kerl stellte für Zehdenick den alten Abstand zum 3:1 wieder her. In der Schlussphase kam die Eintracht zurück: Hendrik Haack traf zum 3:2 und Nino Purrmann sicherte mit seinem Tor zum 3:3 den Punktgewinn für Alt Ruppin.