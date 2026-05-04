Gala-Auftritt des SV Walpertskirchen – Simml trifft fünfmal

Fußball - Herren - Bezirksliga Oberbayern Nord - Saison 2025/2026 - 28. Spieltag - 03.05.2026 - SV Walpertskirchen - TSV 1954 DJK Muenchen – Foto: Marc Marasescu

Das einseitige Schützenfest eröffneten aber die Gäste. Im Spielaufbau vertändelte die WSV-Abwehr den Ball, und Marcel Scheingraber ließ sich nicht lange bitten – nach drei Minuten. Eine Minute später räumte Tobias Rauch ohne Rücksicht auf Verluste Ball und Gegenspieler ab, und schon musste Schiri Timon Knorr erstmals Gelb zeigen. In der 6. Minute jagte Fellermeier das Leder halbhoch ins lange Eck, als die Münchner Defensive erstmals überfordert war. Felix Zehetmaier lenkte per Kopf einen Einwurf in den Lauf von Tom Simml, und der tunnelte Keeper Blohmann zum 2:1 (13.).

Das war mal ein Befreiungsschlag nach zuletzt eher durchwachsenen Auftritten. 10:1 (6:1) fertigte der SV Walpertskirchen vor 100 Zuschauern den TSV 54 – DJK München ab.

In den folgenden 20 Minuten bäumten sich die Münchner mit ein paar guten Angriffszügen auf, auf der anderen Seite ließ der WSV Hochkaräter liegen. So konnte Blohmann einen tollen Schuss von Marius Orthuber noch abwehren, und Simml köpfte den Abpraller drüber. Nachdem Torhüter Deniz Erden einen Scheingraber-Freistoß unschädlich gemacht hatte, landete der Ball über wenige Stationen bei Fellermeier, und zum 3:1 (33.) folgte der nächste Tunnel für Bohmann.

Als Fellermeier, von Rauch auf die Reise geschickt, den Ball flach hereinbrachte, grätschte Admir Rramanai vor mehreren WSV-Stürmern diesen zum 4:1 ins eigene Tor. Nils Wölken (44.), nachdem Bohmann einen Orthuber-Schuss noch abgewehrt hatte, sowie Puschmann (45+2) nach Sturmlauf über links mit sattem Knaller machten das halbe Dutzend voll.

Nach der Pause folgte die Simml-Show. Zum 7:1 (51.) verwertete er nach ganz starker Aktion von Puschmann auf dem linken Flügel. Der Treffer zum 8:1 (58.) war einer der Marke „Tor des Monats“, als er aus der Drehung den Ball mit seinem starken linken Fuß aus etwa 20 Metern in den rechten Winkel jagte. WSV-Coach Josef Heilmeier wechselte einige Male. So übernahm Rauch von Orthuber die Binde. So oft wie der lange verletzte und zuletzt kranke WSV-Kapitän gefoult wurde, war es für ihn wirklich ein Härtetest.

Nach Freistoß des eingewechselten Flo Baumann und abgewehrtem Fellermeier-Kopfball nickte Simml zum 9:1 (68.) ein. Zweistellig machte er es per Kopf nach Flo Baumanns Eckball. Verbale Giftpfeile flogen zwischen Tribüne und Rasen, als Raphael Hösl nach 78 Minuten rüde abgeräumt wurde, sodass es beim Zuschauen wehtat. Übeltäter Florian Morina kam mit einer Zehn-Minuten-Strafe davon.