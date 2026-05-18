Gala-Auftritt des Meisters SC Hofstetten

Der SV Oberkirch wurde am Sonntag zum Spielball des frisch gebackenen Landesliga-Meisters SC Hofstetten. Die 7:2-Niederlage schmeichelt den Gästen sogar noch, denn zweistellig wäre durchaus möglich gewesen, zumal drei Tore des „Esszeh“ aberkannt wurden und außerdem noch die Latte im Spiel war.

330 Zuschauer sahen einen glänzend aufgelegten Sportclub, der von der ersten Minute an auf das Gaspedal trat. Schon in der siebten Spielminute spielte Maik Wichmann einen genialen Diagonalpass auf Jonas Kinast, der den herauseilenden SVO-Keeper Alexander Grimm mit einem Heber überwand – 1:0. Zwei Minuten später lag das Leder erneut im SVO-Tor, Luca Kehl durfte sich aber nur kurz freuen, denn Assistent Kevin Metzger hob die Fahne. Wiederum nur zwei Minuten später wurde der Torjubel erneut eingefroren, nach Lattentreffer von Luca Kehl köpfte Andreas Huber in Abseitsposition ein. Das Team von Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit brannte ein wahres Feuerwerk ab, doch das 2:0 wollte (noch) nicht fallen. Als in der 15. Minute Anid Hajro steil geschickt wurde, rettete SC-Kepper Florian Streif riskant außerhalb des Strafraumes und brachte den SVO-Stürmer zu Fall. Streif war mit gelb gut bedient, der Freistoß brachte nichts ein. Auf der anderen Seite hatte der SVO das Glück des Tüchtigen, als Jannik Schwörer in der 30. Minute und fünf Minuten später Elias Esslinger mit einer Dreifach-Chance scheiterte. Immer wieder war ein Bein der Gäste dazwischen. Auch Moritz Matt konnte sich für sein gutes Spiel nicht belohnen, er scheiterte vor dem leeren Tor. Das Team von SVO-Coach Simon Lehmann hatte in Durchgang eins nur zwei Möglichkeiten, einmal rettete Lukas Nitzsche gegen Jannik Huber (34.) und dann vergab SVO-Torjäger Mika Braun (38.) aussichtsreich. In der 38. Minute war der Gast erneut im Glück, dass Moritz Matt das sichere 2:0 verfehlte. Mit dem Halbzeitpfiff dann doch noch der ersehnte Treffer, einen Eckball von Matt veredelte Jannik Schwörer per Kopf zum 2:0.