GAK zieht Option bei Kirchmayr und verleiht ihn nach Innsbruck

Der GAK 1902 hat die Vertragsoption bei Torhüter Juri Kirchmayr gezogen. Der 20-Jährige ist damit bis Sommer 2028 gebunden. Gleichzeitig wechselt er für die Saison 2026/27 auf Leihbasis zum Zweitliga-Aufsteiger FC Wacker Innsbruck.

Der gebürtige Langenloiser kam im Sommer 2024 aus dem Nachwuchs des VfL Wolfsburg zum GAK. Seinen Weg in den Profifußball nahm er über den Heimatverein in Langenlois, die Akademie St. Pölten und die Jugend von Wolfsburg. In den vergangenen beiden Spielzeiten sammelte er auf Leihbasis Erfahrung in der ADMIRAL 2. Liga.

In der abgelaufenen Saison stand Kirchmayr für den Floridsdorfer AC in allen 28 Ligaspielen im Tor. Bei 18 Gegentoren blieb er 15 Mal ohne Gegentreffer. Kein Keeper der Liga hielt seinen Kasten öfter sauber, der FAC stellte die wenigsten Gegentore der Liga. Am Saisonende wurde er von einer Jury aus Präsidenten, Managern und Trainern zum Tormann der Saison 2025/26 gewählt. Zudem steht er im Kader der österreichischen U21-Nationalmannschaft.