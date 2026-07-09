GAK 1902 verpflichtet ÖFB-Talent Petar Marković Der GAK 1902 verpflichtet Petar Marković. Der 20-jährige österreichische Nachwuchsnationalspieler wechselt fix zu den Athletikern und unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre. Er kommt vom italienischen Serie-A-Klub FC Bologna nach Graz. von GAK 1902 · Heute, 20:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: GAK 1902

Marković ist gebürtiger Wiener und wurde bei Austria Wien ausgebildet. Für die Young Violets bestritt der Innenverteidiger 25 Spiele in der Regionalliga Ost und erzielte dabei zwei Tore. Im Sommer 2024 zog es ihn nach Italien. Beim FC Bologna spielte er im Nachwuchs und kam in zwei Jahren auf 35 Einsätze in der Primavera 1, der höchsten italienischen Nachwuchsliga. Dazu sammelte er in der UEFA Youth League internationale Erfahrung.

Für Österreich lief Marković bereits im Nachwuchs auf. Er stand mehrfach für die ÖFB-U18 am Feld, für die ihm auch ein Tor gelang, und gehörte danach zum Kader der ÖFB-U19. Beim GAK geht der junge Österreicher den nächsten Schritt. In Graz will er sich im Profifußball durchsetzen und den Weg der Athletiker mitgehen.