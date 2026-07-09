GAK 1902 verpflichtet ÖFB-Talent Petar Marković

Marković ist gebürtiger Wiener und wurde bei Austria Wien ausgebildet. Für die Young Violets bestritt der Innenverteidiger 25 Spiele in der Regionalliga Ost und erzielte dabei zwei Tore. Im Sommer 2024 zog es ihn nach Italien. Beim FC Bologna spielte er im Nachwuchs und kam in zwei Jahren auf 35 Einsätze in der Primavera 1, der höchsten italienischen Nachwuchsliga. Dazu sammelte er in der UEFA Youth League internationale Erfahrung.
Für Österreich lief Marković bereits im Nachwuchs auf. Er stand mehrfach für die ÖFB-U18 am Feld, für die ihm auch ein Tor gelang, und gehörte danach zum Kader der ÖFB-U19.
Beim GAK geht der junge Österreicher den nächsten Schritt. In Graz will er sich im Profifußball durchsetzen und den Weg der Athletiker mitgehen.
Tino Wawra, Sportdirektor: „Mit Petar konnten wir ein großes Nachwuchstalent von unserem Weg überzeugen und für die nächsten drei Jahre fix von Bologna verpflichten. Mit seinen 1,94 m bringt Petar Größe und Kopfballstärke mit, er kann aber auch richtig gut ‚kicken‘. Auch wenn er hinter unseren gestandenen Innenverteidigern als Herausforderer reingeht, traue ich ihm sehr schnell einen großen Entwicklungsschritt zu."
Petar Marković: „Ich freue mich sehr, bei einem so traditionsreichen Verein in der Bundesliga langfristig unterschrieben zu haben. Für mich ist das der perfekte Schritt in meiner Entwicklung. Ich will mich hier durchsetzen und im Profifußball ankommen."