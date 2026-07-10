GAK 1902 präsentiert die neuen Trikots für die Saison 2026/27

– Foto: GAK 1902.

Unter dem Kampagnentitel „Der Stoff, aus dem Träume sind" hat der GAK 1902 am heutigen Mittwoch, dem 8. Juli, im Rahmen eines Presseauftaktgesprächs im Schubert Kino in Graz die neuen Trikots für die Saison 2026/27 offiziell vorgestellt. In enger Zusammenarbeit mit Ausrüster Macron wurden zwei einzigartige Custom-Trikots, ein Heim- und ein Ausweichtrikot, entworfen.

Das neue Heimtrikot schlägt die Brücke zu einem der größten Kapitel der Vereinsgeschichte und erinnert optisch an die legendären Europacup-Auftritte gegen Inter Mailand. Das Design ist in Rot und Weiß längs geteilt, kombiniert mit einem modernen V-Ausschnitt und Ärmeln mit rotem Strich. Quer über die Brust zieht sich das charakteristische weiße Band mit dem Logo von Hauptsponsor MAPEI in Rot. Ein besonderes Detail findet sich im Nacken: der eingearbeitete Schriftzug „Alles für Rot-Weiß".

Als Ausweichtrikot präsentiert der GAK 1902 in der kommenden Spielzeit ein Trikot in traditionellem Royalblau, gehalten im trendigen Retro-Look: Polokragen mit Knopf und Bündchen in Rot-Weiß-Blau. Direkt in das Gewebe eingearbeitet ist das Gründungsmonogramm, eine Hommage an die eigenen Wurzeln. Das Logo von MAPEI ist weiß auf der Brust platziert.

„Unsere neuen Trikots erzählen die Geschichte dieses Vereins. Sie verbinden die großen Meilensteine unseres Weges mit der Gegenwart. Das Heimtrikot repräsentiert in Weiß und Rot alles, wofür der GAK seit 1902 steht, das neue 3. Trikot holt mit dem eingeprägten Gründungsschriftzug ein Stück unserer Herkunft auf den Platz. Das ist für uns mehr als ein Dress, das ist ein Bekenntnis. Wir tragen kommende Saison nicht nur Stoff, sondern unsere gesamte Identität auf der Haut. Alles für Rot-Weiß.", zeigt sich Präsident René Ziesler begeistert vom Ergebnis.

Verkaufsstart und Saisoneröffnung

Die Premiere auf dem Rasen feiert das neue Heimdress bereits am kommenden Samstag, dem 11. Juli, beim Testspiel gegen den Kapfenberger SV, das der GAK 1902 gleichzeitig als offizielle Saisoneröffnung nutzt. Ab diesem Tag ist das Heimtrikot auch online im Fanshop sowie direkt im Fancenter erhältlich. Das Auswärtstrikot folgt Ende Juli.

Starker Rückhalt durch treue Partner

„Ein Trikot in dieser Qualität entsteht nur mit starken Partnern an unserer Seite. Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, die den Weg des GAK mittragen und uns vielfach schon seit Jahren die Treue halten. Gemeinsam gehen wir die neue Saison an.", so Lukas Kokail, Geschäftsführer.

Auch in der neuen Saison kann sich der GAK 1902 nämlich auf ein starkes Sponsorennetzwerk verlassen. Neben Hauptsponsor MAPEI sind die Partner Ziesler GmbH, Energie Steiermark, Sorger, Grapos, Köck KFZ-Technik und die GRAWE auf dem Trikot vertreten. Erstmals als neuer Dressensponsor mit an Bord ist die Ziro Metallbau GmbH. Das Tormanntrikot wird zusätzlich vom Autohaus Frieszl unterstützt. Auf den Hosen präsentieren sich neben Ausrüster Macron auch die Kleine Zeitung, bm romar, Topperzstore, die Holding Graz, die Energie Steiermark sowie bei den Torhütern Steiermark Tourismus.