Gaildorf will die Spitze, Abstiegsgipfel bei der SGM Kreßberg

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Für SC Urbach ist die Lage brutal klar. Mit nur elf Punkten bleibt der Aufsteiger Tabellenletzter, und nach dem 0:2 in Rudersberg hat sich der Druck weiter verschärft. Nun wartet mit SV Unterweissach eine Mannschaft, die nach dem furiosen 4:0 gegen VfL Mainhardt mit breiter Brust anreist. Die Gäste haben sich auf 37 Punkte verbessert und können den Blick inzwischen eher nach oben als nach unten richten. Auch das Hinspiel spricht für Unterweissach, das Urbach mit 3:1 bezwang. Für die Gastgeber ist dieses Heimspiel dennoch eine der seltenen Gelegenheiten, den Anschluss nicht völlig zu verlieren. Unterweissach dagegen kann mit einem Auswärtssieg seine starke Phase bestätigen und sich weiter im gesicherten Mittelfeld verankern. Die Rollen sind verteilt, doch gerade solche Spiele tragen oft die größte Nervosität in sich.

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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SGM Kreßberg SGM Kreßberg TSV Rudersberg Rudersberg 15:00 PUSH

Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich keinen falschen Schritt leisten wollen. SGM Kreßberg kam zuletzt in Schmiden zu einem 2:2 und steht mit 24 Punkten auf Rang 13. TSV Rudersberg gewann das Kellerduell gegen Urbach mit 2:0 und hat sich auf 17 Punkte verbessert. Noch immer ist die Ausgangslage schwierig, aber der Sieg hat zumindest neues Leben in den Abstiegskampf des Teams gebracht. Das Hinspiel gewann Rudersberg mit 2:1, damals war Fabian Keinath mit zwei Treffern der entscheidende Mann. Nun liegt der Druck stärker bei den Gastgebern, die mit einem Heimsieg wieder Abstand nach unten schaffen könnten. Für Rudersberg ist es die Chance, den Rückstand auf die direkte Konkurrenz weiter zu verkürzen. Es ist ein Spiel mit schwerem Gewicht, auch wenn es nicht ganz oben stattfindet. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TSV Schornbach Schornbach TSV Obersontheim Obersontheim 15:00 PUSH

TSV Schornbach hat beim 2:3 in Untermünkheim einen schmerzhaften Rückschlag im Rennen um Rang drei hinnehmen müssen. Mit 42 Punkten bleibt die Mannschaft zwar Vierter, doch Oppenweiler ist schon vorbeigezogen. TSV Obersontheim verlor zuletzt 2:4 gegen eben diese Oppenweiler-Strümpfelbacher und steht mit 25 Punkten weiter im unteren Bereich der Tabelle. Die Ausgangslage verspricht also ein Spiel mit sehr unterschiedlichen Erwartungen. Das Hinspiel entschied Schornbach mit 1:0 für sich. Auch diesmal spricht die Tabelle eher für die Gastgeber, aber die jüngste Niederlage hat Spuren hinterlassen. Obersontheim braucht Punkte, um sich von den problematischen Zonen fernzuhalten, Schornbach braucht eine Reaktion, um den Kontakt nach oben nicht endgültig zu verlieren. Dieses Spiel wird vor allem zeigen, welche Mannschaft den letzten Rückschlag besser verarbeitet hat. ---

SV Breuningsweiler hat mit dem 2:1 in Michelfeld seine starke Position gefestigt und steht mit 40 Punkten auf Rang fünf. TURA Untermünkheim kommt nach dem emotionalen 3:2 gegen Schornbach mit Selbstvertrauen, rangiert aber mit 31 Punkten weiter im engen Mittelfeld. Beide Teams haben zuletzt gezeigt, dass sie Spiele mit Widerstandskraft und Geduld drehen oder sichern können. Das Hinspiel gewann Breuningsweiler knapp mit 1:0. Auch diesmal deutet vieles auf eine enge Partie hin. Die Gastgeber könnten mit einem weiteren Erfolg ihren guten Platz absichern und vielleicht noch einmal nach vorn schielen. Untermünkheim wiederum hat die Chance, mit einem Auswärtssieg endgültig Abstand nach unten zu gewinnen. Es ist kein Spiel für große Schlagzeilen vorab, aber sehr wohl eines, das am Ende viel bedeuten kann. ---

VfL Mainhardt muss nach dem klaren 0:4 in Unterweissach reagieren. Mit 32 Punkten liegt die Mannschaft auf Rang acht, hat sich aber zuletzt wieder unnötig unter Druck gesetzt. TSV Michelfeld 1954 verlor gegen Breuningsweiler mit 1:2 und bleibt bei 19 Punkten. Für den Aufsteiger wird die Luft zunehmend dünn, jeder verpasste Zähler schmerzt in dieser Phase doppelt. Das Hinspiel gewann Mainhardt mit 2:1 in Michelfeld. Auch diesmal gehen die Gastgeber als Favorit in die Partie, schon allein wegen der tabellarischen Lage. Doch genau darin liegt für Michelfeld die Chance: mit Mut und Widerstand einen Auswärtspunkt oder mehr zu erzwingen. Mainhardt braucht Stabilität zurück, Michelfeld braucht Hoffnung. Mehr Spannung verlangt ein Mittelfeld-gegen-Keller-Duell in dieser Phase kaum. ---

SG Oppenweiler-Strümpfelbach hat mit dem 4:2 in Obersontheim Rang drei gefestigt und sich auf 44 Punkte verbessert. Die Mannschaft wirkt im Moment entschlossen und treffsicher, gerade nach Rückständen. TSV Nellmersbach wiederum hat mit dem 2:1 gegen Schwaikheim ein wichtiges Erfolgserlebnis gefeiert und steht nun bei 30 Punkten. Der Gast reist also nicht ohne Selbstvertrauen an. Das Hinspiel war ein offener Schlagabtausch, den Oppenweiler-Strümpfelbach mit 5:3 gewann. Diese Erinnerung verleiht dem Rückspiel eine besondere Würze. Die Gastgeber wollen Platz drei sichern und weiter Druck auf Gaildorf und Allmersbach ausüben, so weit das rechnerisch noch möglich ist. Nellmersbach kann mit einem Punktgewinn zeigen, dass der jüngste Sieg nicht nur ein kurzer Ausreißer war. Hier treffen Form und Widerstand aufeinander. ---

So., 03.05.2026, 17:00 Uhr TSV Schwaikheim Schwaikheim TSV Gaildorf TSV Gaildorf 17:00 PUSH

Für TSV Gaildorf ist dieses Auswärtsspiel eine Prüfung nach dem großen Ausrufezeichen gegen Allmersbach. Der 3:2-Sieg im Spitzenspiel hat den Rückstand auf den Tabellenführer auf nur einen Punkt verkürzt. TSV Schwaikheim dagegen kassierte beim 1:2 in Nellmersbach einen Dämpfer und steht mit 31 Punkten im Mittelfeld. Doch genau solche Mannschaften können in dieser Phase zu gefährlichen Stolpersteinen werden. Das Hinspiel war ein Spektakel, das Gaildorf mit 6:4 gewann. Wer diese Torfülle im Kopf hat, ahnt, wie viel Tempo und Wucht auch diesmal möglich sind. Gaildorf braucht einen weiteren Sieg, um den Druck auf Allmersbach maximal hochzuhalten. Schwaikheim kann befreiter auftreten, hat aber ebenfalls etwas gutzumachen. In dieser Konstellation liegt eine Partie, die schnell offen, wild und richtungsweisend werden kann. ---