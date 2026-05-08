Gaildorf vor schwerem Heimspiel, der Abstiegskampf spitzt sich zu

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TSV Gaildorf hat sich mit dem 3:2 in Schwaikheim die Tabellenführung geschnappt und steht nun bei 62 Punkten. Der Sieg war nicht nur wichtig, sondern auch ein Signal: Diese Mannschaft hält dem Druck stand. Nun folgt direkt das nächste Schlüsselspiel, denn mit SG Oppenweiler-Strümpfelbach kommt der Dritte, der nach dem 5:1 gegen Nellmersbach mit 47 Punkten und neuem Selbstbewusstsein anreist. Für Gaildorf ist es ein Spiel mit doppeltem Gewicht. Die Gastgeber wollen den Platz an der Sonne verteidigen, wissen aber, dass Allmersbach mit einem Spiel weniger dicht dahinter lauert. Oppenweiler-Strümpfelbach kann mit einem Auswärtssieg zwar nicht mehr ganz nach oben springen, wohl aber die Spitzengruppe weiter aufmischen. Es ist ein Duell mit Wucht, mit Tempo und mit viel Tabellenbedeutung.

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Rudersberg Rudersberg TSV Schmiden TSV Schmiden 15:00 live PUSH

Der 3:1-Sieg bei der SGM Kreßberg hat TSV Rudersberg neues Leben eingehaucht. Mit 20 Punkten ist die Lage weiter ernst, aber nicht aussichtslos. Gerade solche Heimschancen gegen direkte Konkurrenten oder Teams aus dem unteren Mittelfeld müssen nun genutzt werden, wenn der Klassenverbleib noch gelingen soll. Die Gastgeber haben sich zuletzt gewehrt, gebissen und einen wichtigen Schritt gemacht. TSV Schmiden war am vergangenen Spieltag in der Liga spielfrei, weil das Pokalfinale Priorität hatte. Mit 33 Punkten reisen die Gäste aus einer komfortableren Position an, doch entspannt ist in dieser dichten Tabelle nichts. Für Rudersberg ist dieses Spiel beinahe Pflicht, für Schmiden die Gelegenheit, Abstand zu vergrößern. Gerade deshalb dürfte es ein zähes, intensives und nervöses Duell werden. ---

SV Unterweissach hat beim 5:0 in Urbach ein beeindruckendes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft wirkte entschlossen, zielstrebig und in fast jeder Phase überlegen. Mit 40 Punkten ist der Aufsteiger inzwischen in einer starken Position und kann mit weiterem Erfolg einen großen Schritt in Richtung sorgenfreier Saison machen. Vor eigenem Publikum bietet sich nun die passende Bühne, diese Entwicklung zu bestätigen. Die SGM Kreßberg verlor zuletzt 1:3 gegen Rudersberg und bleibt mit 24 Punkten tief in der Gefahrenzone. Für den Aufsteiger wird jede Woche schärfer, jeder Fehler schwerer. Genau darin liegt die Brisanz dieser Partie: Unterweissach kann sich weiter freischwimmen, Kreßberg braucht dringend Widerstand und Punkte. Es ist ein Spiel zwischen wachsender Sicherheit und nackter Abstiegsangst. ---

TSV Michelfeld 1954 hat mit dem 3:1 in Mainhardt einen Befreiungsschlag gelandet. Mit 22 Punkten lebt die Hoffnung auf den Klassenverbleib wieder, weil die Mannschaft gezeigt hat, dass sie in entscheidenden Momenten liefern kann. Zuhause gegen den Tabellenletzten ist die Erwartung nun klar: Dieses Spiel muss genutzt werden, um den eigenen Lauf fortzusetzen und weiteren Druck auf die Konkurrenz auszuüben. Für SC Urbach sieht die Lage düster aus. Das 0:5 gegen Unterweissach hat schonungslos offengelegt, wie schwer die Situation geworden ist. Mit nur 11 Punkten wirkt die Rettung kaum noch realistisch, aber genau solche Spiele sind für abgestiegene oder fast abgestiegene Mannschaften oft die letzte Gelegenheit, noch einmal ein Lebenszeichen zu senden. Michelfeld trägt die Pflicht, Urbach nur noch den Trotz. ---

TURA Untermünkheim hat mit dem 4:2 in Breuningsweiler eines der auffälligsten Ergebnisse des letzten Spieltags geliefert. Mit 34 Punkten hat sich die Mannschaft etwas Luft verschafft und darf nun darauf hoffen, die letzten Wochen ohne ganz große Abstiegsangst zu bestreiten. Vor eigenem Publikum kann sie diesen positiven Trend nun weiter verstärken. VfL Mainhardt musste beim 1:3 gegen Michelfeld einen spürbaren Rückschlag hinnehmen und steht bei 32 Punkten. Die Lage ist noch nicht bedrohlich, aber unangenehm genug, um wachsam zu bleiben. Genau deshalb hat dieses Spiel Gewicht. Untermünkheim kann sich weiter absetzen, Mainhardt muss nach dem Dämpfer reagieren. Viel deutet auf ein Duell hin, in dem Kampf, Zweikämpfe und Nerven die entscheidenden Rollen spielen. ---

TSV Obersontheim verlor zuletzt 2:4 in Schornbach und bleibt mit 25 Punkten in einer heiklen Lage. Die Mannschaft steht nur knapp über den ganz kritischen Zonen und weiß, dass gerade Heimspiele in dieser Phase nicht mehr verschenkt werden dürfen. Gegen Breuningsweiler geht es deshalb nicht nur um drei Punkte, sondern um Selbstbehauptung im Saisonendspurt. SV Breuningsweiler unterlag trotz eigener Möglichkeiten 2:4 gegen Untermünkheim und blieb bei 40 Punkten stehen. Die Gäste haben weiter ein gutes Polster, doch nach unten ist die Tabelle zu verdichtet, um frühzeitig Entwarnung zu geben. Für Obersontheim ist es ein Spiel mit viel Dringlichkeit, für Breuningsweiler die Chance, die Niederlage sofort abzuschütteln. Es dürfte ein offenes und umkämpftes Duell werden. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Nellmersbach Nellmersbach TSV Schornbach Schornbach 15:00 PUSH

TSV Nellmersbach wurde beim 1:5 in Oppenweiler-Strümpfelbach deutlich auseinandergezogen und hat einen schmerzhaften Rückschlag erlitten. Mit 30 Punkten ist die Mannschaft noch nicht in akuter Not, aber eben auch noch längst nicht sicher. Gerade nach so einer Niederlage ist die Reaktion entscheidend, zumal nun mit TSV Schornbach ein Team aus der Spitzengruppe kommt. Schornbach hat das 4:2 gegen Obersontheim genutzt, um Rang vier zu festigen und den Kontakt nach vorn zu wahren. Die Mannschaft steht bei 45 Punkten und will im oberen Bereich weiter mitmischen. Für die Gäste geht es darum, ihre starke Saison weiter zu veredeln. Für Nellmersbach ist es ein unangenehmes Heimspiel, das zugleich eine wichtige Prüfung des eigenen Widerstandsgeistes wird. ---

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr TSV Schwaikheim Schwaikheim SV Allmersbach Allmersbach 16:00 live PUSH