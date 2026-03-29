Gaildorf verliert die Spitze, Kreßberg atmet im Keller auf

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Der TSV Schornbach hat sich in einem dramatischen Spiel mit 3:2 gegen den TSV Rudersberg durchgesetzt und dabei bis zur letzten Szene zittern müssen. Anas Hammouda brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung, Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Doch Rudersberg ließ sich nicht abschütteln. Paul Conradi verkürzte zunächst in der 41. Minute und glich in der 73. Minute sogar zum 2:2 aus. Dass Schornbach am Ende dennoch jubelte, lag an einem späten Foulelfmeter. Anas Hammouda verwandelte in der 90. Minute zum 3:2 und sicherte seiner Mannschaft drei ganz wichtige Punkte. Bitter für die Gastgeber blieb die Gelb-Rote Karte gegen Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez in der 65. Minute. Schornbach festigt mit 42 Punkten Rang drei. Rudersberg bleibt mit 14 Punkten tief im Tabellenkeller.

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Der SV Breuningsweiler hat mit einem klaren 3:0 gegen den TSV Schmiden ein starkes Zeichen gesetzt. Früh übernahm die Mannschaft die Kontrolle, und Christian Stecher entschied die Richtung dieser Partie beinahe im Alleingang. In der 14. Minute traf er zum 1:0, nur vier Minuten später legte er das 2:0 nach. Breuningsweiler spielte das mit großer Entschlossenheit herunter und ließ Schmiden kaum ins Spiel kommen. Den Schlusspunkt setzte Rene Michael Huber in der 90.+2 Minute. Der Sieg bringt Breuningsweiler auf 31 Punkte und damit auf Rang fünf. Schmiden bleibt ebenfalls bei 31 Punkten, rutscht aber auf Rang sieben zurück. Es war ein Nachmittag, an dem Breuningsweiler zielstrebig, klar und kompromisslos auftrat.

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Es war eines dieser Spiele, die früh kippen und danach nicht mehr zu drehen sind. SGM Kreßberg gewann beim VfL Mainhardt mit 1:0, weil Thomas Kreidl bereits in der 3. Minute traf. Dieser frühe Treffer verlieh der Partie sofort eine andere Statik. Mainhardt lief anschließend dem Rückstand hinterher, fand aber keine Antwort. Für Kreßberg ist dieser Auswärtssieg enorm wichtig. Die Mannschaft verbessert sich auf 20 Punkte und hält im Abstiegskampf Anschluss. Mainhardt bleibt bei 25 Punkten und verpasste die Chance, sich im Mittelfeld weiter abzusetzen. Es war kein rauschender Sieg, aber ein äußerst wertvoller.

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Der neue Tabellenführer heißt SV Allmersbach. Gegen den SC Urbach gewann die Mannschaft souverän mit 3:0 und nutzte den Patzer von Gaildorf eiskalt aus. Schiedsrichter der Partie war Mirco Rother. Lange wirkte das Spiel kompakt und widerständig, doch kurz vor der Pause fiel der Durchbruch: Marius Weller traf in der 45.+3 Minute zum 1:0. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Nils Thomann in der 48. Minute auf 2:0, ehe Marius Gebhardt in der 59. Minute alles klar machte. Allmersbach steht nun mit 54 Punkten ganz oben. Urbach bleibt bei 10 Punkten Letzter. Es war ein Auftritt voller Ruhe, Reife und Konsequenz – genau die Art von Sieg, die Meisterschaftsrennen verändern kann.

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Der TSV Nellmersbach hat sich mit einem überzeugenden 3:0 gegen den TSV Obersontheim Luft verschafft. Schiedsrichter Philipp Alexander Winter aus Abtsgmünd leitete eine Partie, die zunächst eng war, dann aber immer klarer in Richtung der Gastgeber kippte. Deniz Ergen brach in der 48. Minute den Widerstand, Lionello Zaino legte in der 59. Minute nach. Als Graziano Trovato in der 90.+4 Minute das 3:0 erzielte, war ein rundum gelungener Nachmittag vollendet. Nellmersbach steht nun bei 24 Punkten und schafft Abstand nach unten. Obersontheim bleibt bei 19 Punkten und rutscht weiter in eine unangenehme Lage.

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Die größte Erschütterung dieses Spieltags ereignete sich in Gaildorf. Der bisherige Spitzenreiter verlor zu Hause gegen TURA Untermünkheim mit 1:5 und musste die Tabellenführung abgeben. Dabei begann der Nachmittag noch verheißungsvoll: Philipp Kees traf bereits in der 3. Minute zum 1:0. Doch dann brach das Spiel aus Gaildorfer Sicht auseinander. Janik Pfeiffer glich in der 13. Minute per Foulelfmeter aus, Robin Burkert drehte die Partie in der 23. Minute, ehe Janik Pfeiffer in der 28. Minute schon das 1:3 erzielte. Auch nach der Pause fand Gaildorf keinen Halt mehr. Janik Pfeiffer vollendete seinen Dreierpack in der 60. Minute, Tim Oliver Baumann setzte in der 90.+3 Minute den Schlusspunkt. Die Gelb-Rote Karte gegen Niklas Owen Schmid in der 67. Minute fiel bei Untermünkheim zwar noch ins Gewicht, änderte am Ausgang aber nichts. Gaildorf bleibt mit 52 Punkten Zweiter, Untermünkheim springt mit 25 Punkten auf Rang neun. Es war ein Ergebnis, das die Liga erschüttert. ---

Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach hat das direkte Duell mit dem SV Unterweissach mit 3:1 gewonnen und sich damit auf 32 Punkte verbessert. Die Gastgeber legten stark los: Louis Piscopo traf in der 24. Minute, Even Stoppel erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Oppenweiler-Strümpfelbach wirkte entschlossener, direkter und wacher. Unterweissach kam durch Tim Kaltenthaler in der 53. Minute noch einmal heran, doch die Hoffnung hielt nur kurz. Moritz Stoppel stellte in der 58. Minute den alten Abstand wieder her und entschied die Partie. Unterweissach bleibt bei 28 Punkten. Oppenweiler hat mit diesem Heimsieg seinen Platz im oberen Mittelfeld eindrucksvoll untermauert.

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