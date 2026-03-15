Gaildorf dreht auf, Allmersbach souverän, Untermünkheim überrascht

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Lange blieb diese Partie offen, dann zog SV Breuningsweiler mit aller Konsequenz davon. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung, dafür mit voller Wucht. Gianluca Canzoniero brachte die Gastgeber in der 61. Minute in Führung, Benedict dos Santos legte in der 68. Minute das zweite Tor nach. Als Christian Stecher in der 89. Minute auf 3:0 stellte, war der Widerstand des SC Urbach endgültig gebrochen. Mario Mutic setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4:0. Für Breuningsweiler ist das ein Sieg von Gewicht, der die Mannschaft auf 25 Punkte hebt. Urbach bleibt mit 10 Punkten tief im Tabellenkeller und kassierte erneut einen harten Rückschlag. ---

Der Tabellenführer musste arbeiten, leiden und dann zuschlagen. SV Unterweissach erwischte den besseren Start und ging durch Tim Kaltenthaler bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Doch TSV Gaildorf ließ sich davon nicht aus der Spur bringen. Lange blieb das Spiel auf Messers Schneide, ehe Marco Egger in der 66. Minute den Ausgleich erzielte. Nur zwei Minuten später drehte Viktor Solodkyi die Partie mit dem Treffer zum 2:1 vollständig. Gaildorf steht damit nun bei 49 Punkten und behauptet die Spitze. Unterweissach bleibt bei 28 Punkten und verpasste einen großen Auswärtsschlag. ---

TSV Schornbach hat seine Position in der Spitzengruppe mit einem souveränen 4:1 untermauert. Dabei geriet die Mannschaft zunächst in Rückstand: Kevin Keller traf in der 30. Minute für die SGM Kreßberg. Doch die Antwort kam noch vor der Pause durch Joel Zinsser, der in der 40. Minute zum 1:1 ausglich. Nach dem Seitenwechsel übernahm Schornbach vollständig die Kontrolle. Mergim Collaku drehte das Spiel in der 49. Minute, Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez erhöhte in der 80. Minute, und Marco Angelo Caniglia machte mit dem 4:1 in der 84. Minute den Deckel drauf. Schornbach hat nun 38 Punkte und bleibt erster Verfolger des Spitzenduos. Kreßberg bleibt bei 17 Punkten. ---

SV Allmersbach ließ keine Zweifel an seiner Entschlossenheit aufkommen und feierte ein klares 5:1. Schon in der 4. Minute brachte Marius Weller die Gastgeber in Führung. Zwar glich Lukas Schanzenbach in der 12. Minute für den VfL Mainhardt aus, doch Allmersbach blieb unbeeindruckt. Dustin Scott Condello stellte in der 25. Minute auf 2:1, ehe erneut Marius Weller in der 58. Minute traf. In der Schlussphase schraubten Nick Rühle (69.) und Mario Greiner (72.) das Ergebnis noch auf 5:1. Allmersbach bleibt damit Gaildorf dicht auf den Fersen und hat nun 48 Punkte. Mainhardt bleibt bei 22. ---

Das war einer der deutlichsten Umschwünge dieses Spieltags. TURA Untermünkheim setzte in Obersontheim ein starkes Ausrufezeichen und gewann klar mit 5:1. Schon früh liefen die Gäste heiß: Jannis Kronmüller traf in der 7. Minute, Robin Burkert erhöhte in der 43. Minute. Dann wurde es vor der Pause brutal für TSV Obersontheim: Janik Pfeiffer traf in der 45.+1, Jonas Dietscher in der 45.+2 Minute. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Boris Nzuzi auf 0:5 (49.). Der Treffer von Oliver Wengert in der 85. Minute war nur noch Ergebniskosmetik. Untermünkheim zieht damit auf 19 Punkte gleich mit Obersontheim und verschafft sich neues Leben im Kampf um den Klassenverbleib. ---

In Nellmersbach fiel kein Tor, aber die Bedeutung des Spiels war trotzdem groß. Das 0:0 hilft beiden Mannschaften nur begrenzt. TSV Nellmersbach steht nun bei 21 Punkten und hält etwas Abstand auf die ganz kritischen Plätze. TSV Michelfeld 1954 kommt auf 15 Punkte und bleibt tief im Tabellenkeller. Es war ein Spiel ohne Treffer, aber nicht ohne Gewicht – nur fehlte beiden Teams die letzte Durchschlagskraft, um aus diesem direkten Duell mehr zu machen. ---

Auch in Schwaikheim blieb es torlos. Das 0:0 zwischen TSV Schwaikheim und TSV Rudersberg war vor allem für die Gäste zu wenig. Rudersberg steht mit 14 Punkten weiter auf Rang 15 und hätte dringend einen größeren Befreiungsschlag gebraucht. Schwaikheim kommt auf 27 Punkte, bleibt damit im gesicherten Mittelfeld, verpasste aber die Möglichkeit, sich weiter von den unteren Tabellenregionen zu lösen. Es war ein Spiel ohne Torjubel, aber mit dem stillen Gefühl, dass vor allem Rudersberg eine Chance hat liegen lassen. ---