Gaglow gegen Herzberg im Spitzenspiel – Schlieben lauert

In der Landesklasse Süd steht der 10. Spieltag an – und der hat es in sich. Tabellenführer SG Groß Gaglow empfängt den Vierten VfB Herzberg 68 zum Topspiel, während Verfolger TSV Schlieben beim kampfstarken SV Lausitz Forst gefordert ist. Auch im Tabellenkeller wird es ernst: Burg und Friedersdorf kämpfen um wichtige Punkte, während Peickwitz in Saspow dringend einen Befreiungsschlag braucht.

Morgen, 14:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz SG Eintracht Peitz SG Peitz

In Kolkwitz steigt das Duell zweier spielstarker Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Der KSV will nach der 1:4-Niederlage in Großräschen Wiedergutmachung betreiben, bei der Martin Hahn in der 80. Minute per Foulelfmeter den Ehrentreffer erzielte. Die SG Eintracht Peitz hingegen holte zuletzt beim 1:1 gegen Tabellenführer Gaglow einen Achtungserfolg – Levi Schulze traf in der Nachspielzeit (45.+2) zum Ausgleich. Beide Mannschaften trennen nur einen Punkt, Spannung ist also garantiert.

Morgen, 14:00 Uhr SG Groß Gaglow Groß Gaglow VfB Herzberg 68 VfB Herzberg

Das Spitzenspiel steigt in Groß Gaglow. Der Tabellenführer, zuletzt mit einem 1:1 in Peitz, trifft auf den VfB Herzberg 68, der nach dem torreichen 3:3 gegen Schlieben ein Ausrufezeichen setzen will. Gaglow setzt auf seine starke Defensive, während Herzberg mit Offensivkraft glänzte – Raul Streubel, Jakub Duben und Luis Medelnik sorgten für Tore am laufenden Band. Ein echtes Duell auf Augenhöhe um die Spitzenplätze der Liga. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Lausitz Forst SV Forst TSV 1878 Schlieben Schlieben

Der SV Lausitz Forst empfängt den ungeschlagenen TSV Schlieben. Die Gäste sicherten sich zuletzt durch den späten Treffer von Dmytro Savchuk (80.) ein 1:0 gegen Saspow und halten damit Anschluss an die Spitze. Forst musste sich dagegen beim 0:4 gegen Peitz deutlich geschlagen geben. Besonders die Offensivabteilung um Lukas Scholz und Philipp Fiedler ist nun gefordert, um dem Favoriten Paroli zu bieten. Schlieben geht als Favorit ins Spiel, doch Forst hat zuhause schon mehrfach überrascht. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Motor Saspow Motor Saspow SV Germania Peickwitz Peickwitz

Motor Saspow will nach der knappen Niederlage in Schlieben zurück in die Erfolgsspur. Gegner Germania Peickwitz kommt mit einer 2:3-Heimniederlage gegen Luckau nach Saspow. Tobias Krause (10.) und Ivo Michligk (29.) hatten die Gäste früh in Führung gebracht, Jonas Domin (35.) und Fabian Rink (55.) trafen für Peickwitz. Saspow will im Heimspiel seine Bilanz ausgleichen und sich von den unteren Plätzen absetzen. ---

In Luckau kommt es zum Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel. Der Aufsteiger aus Luckau gewann zuletzt 3:2 in Peickwitz und zeigte Moral. Tobias Krause, Ivo Michligk und Tino Eckardt trafen für den FSV. Der FC Bad Liebenwerda erlebte dagegen beim 2:8 gegen Sielow ein Debakel, trotz Treffern von Axel Hübner (22.) und Johannes Hennig (66.). Für beide Teams ist dieses Spiel von enormer Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt. ---

Morgen, 14:00 Uhr SG Burg SG Burg SG Friedersdorf Friedersdorf

Burg will nach dem 0:5-Debakel in Spremberg ein positives Ergebnis erzielen. Die Mannschaft blieb dabei ohne Chance, als Julius Jährig, Felix Jensch, Nick Pultermann, Franz Goethel und Paul Hamann trafen. Friedersdorf reist mit einem 2:1-Erfolg über Spremberg an, bei dem Mark Zasiadvovk (41.) und ein Eigentor von Edgar Jörg Pelz (79.) die Entscheidung brachten. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte im Tabellenkeller. ---

Morgen, 14:00 Uhr Spremberger SV 1862 Spremberg SV Großräschen Großräschen

Der Spremberger SV will sich nach der 1:2-Niederlage in Friedersdorf wieder stabilisieren. Kai Grabowski erzielte dabei den zwischenzeitlichen Ausgleich. Gegner Großräschen kommt mit Rückenwind: Beim 4:1 über Kolkwitz trafen Franz Jentsch (15., 60.), Tony Kalus (24.) und Marcio Stroech (65.). Für beide Mannschaften ist es ein Schlüsselspiel – Spremberg will seinen Platz im Mittelfeld festigen, Großräschen den Sprung aus der unteren Tabellenhälfte schaffen. ---

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr SG Sielow SG Sielow SC Spremberg 1896 SC Spremberg