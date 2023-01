Gafuru Said verlässt den Fußball-Oberligisten St. Tönis

Gafuru Said verlässt den SC St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt u. Moritz Hirt

Am Mittwochabend beginnen mit dem ersten Training an der Gelderner Straße beim SC St. Tönis die Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte in der Oberliga Niederrhein. Neben Jona Hellingrath und Kai König wird auch Gafuru Said nicht mehr zum Kader gehören.

Der vor 18 Monaten vom Nachbarn SV Vorst gekommene 22-Jährige arbeitet mittlerweile in Oberhausen und will sich dahin dann in Kürze auch wohnortmäßig verändern. Fehlen wird nach einer kürzlich vorgenommenen Meniskusoperation Branimir Galic. Der Ex-Viersener laboriert seit seinem Weschsel zum SC an dieser Verletzung herum, die aber erst kürzlich so diagnostiziert wurde. Auch ob Linus Krajac vor Ort ist, steht nicht fest. Den ehemaligen Hiesfelder bzw. Meerbuscher machte eine schwere Grippe zuletzt arg zu schaffen.