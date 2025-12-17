Gäufelden wird zur Hallenbühne des Fußballs

Wenn vom 19. bis 21. Dezember 2025 in der Hermann-Wolf-Halle in Nebringen der Ball rollt, richtet sich der Blick des regionalen Hallenfußballs nach Gäufelden. Beim Hallenfußballturnier um den Wanderpokal der Gemeinde treffen zahlreiche Mannschaften aus dem Umfeld aufeinander. Drei Tage, kurze Spielzeiten von zwölf Minuten und ein klar strukturierter Modus versprechen ein Turnier, das sportliche Qualität, Emotion und Tradition miteinander verbindet.

Das Gäufeldener Hallenturnier zählt seit längerer Zeit zu den festen Größen im regionalen Fußballkalender. Der Wanderpokal der Gemeinde steht dabei sinnbildlich für sportliche Kontinuität und lokale Identität. Jahr für Jahr wird die Hermann-Wolf-Halle zum Treffpunkt von Vereinen, Spielern und Zuschauern, die den Hallenfußball in seiner intensivsten Form erleben wollen. Der Blick zurück auf das dramatische Finale des Vorjahres unterstreicht den besonderen Stellenwert dieses Turniers.

Drei Tage Hallenfußball mit klarer Struktur

Das Turnier erstreckt sich über drei Tage. Am Freitag und Samstag werden die Vorrundengruppen ausgespielt, ehe am Sonntag die entscheidenden K.-o.-Runden folgen. Jede Partie dauert zwölf Minuten, was ein hohes Tempo erzwingt und wenig Raum für taktische Zurückhaltung lässt. Fehler werden sofort bestraft, Führungstore gewinnen früh an Bedeutung.

Freitag: Der Auftakt mit Gruppe A und Gruppe B

Der Turnierstart am Freitagabend gehört den Gruppen A und B. In Gruppe A treffen die Sportfreunde Gechingen, der SV Deckenpfronn, der FC Unterjettingen, die SG Gäufelden und die Sportfreunde Kayh II aufeinander. Diese Konstellation vereint etablierte Mannschaften mit lokalen Rivalitäten und verspricht bereits früh richtungsweisende Duelle.

Die Gruppe B setzt sich aus dem VfL Oberjettingen, dem TV Gültstein, den Sportfreunden Kayh sowie der Spielgemeinschaft aus TV Nebringen, SV Bondorf, Öschelbronn und Tailfingen zusammen. Hier stehen bekannte Namen und ambitionierte Teams gegenüber, die den Einzug in die Endrunde im Blick haben.

Samstag: Weitere Gastgeber und neue Akzente

Am Samstagabend folgen die Gruppen C und D. In Gruppe C messen sich der Türkische SV Herrenberg, der SV Oberjesingen, der TSV Kuppingen, der TV Nebringen und der SV Deckenpfronn II. Die Mischung aus Gastgebern, Traditionsvereinen und Zweitvertretungen sorgt für sportliche Vielfalt.

Die Gruppe D wird geprägt vom VfL Herrenberg, dem SV Nufringen, dem FV Mönchberg und der SG Gäufelden II. Diese Gruppe vereint unterschiedliche Spielstile und bietet vor allem für die Zweitvertretung der SG Gäufelden die Chance, sich vor heimischem Publikum zu beweisen.

Sonntag: Der Weg zum Wanderpokal

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Entscheidung. In der Zwischenrunde werden die Viertelfinalisten ermittelt, bevor ab dem frühen Abend die K.-o.-Spiele beginnen. Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale folgen in enger Abfolge. Die Hermann-Wolf-Halle wird damit zur emotionalen Arena, in der jede Aktion über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheidet.

Erinnerungen an ein dramatisches Vorjahr

Das vergangene Turnier hat gezeigt, welche Dramatik in diesem Wettbewerb steckt. Ein umkämpftes Finale, knappe Entscheidungen und überraschende Wendungen prägten den Verlauf. Der erste Turniersieg der Sportfreunde Kayh und der Finaleinzug des TV Nebringen machten deutlich, wie offen und emotional dieser Wettbewerb ist. Diese Erinnerungen verleihen der neuen Auflage zusätzliche Spannung.

Ein Turnier, das mehr ist als Fußball

Das Gäufeldener Hallenturnier ist mehr als eine sportliche Veranstaltung. Es ist ein Treffpunkt der Vereine, ein gemeinsames Erlebnis für Spieler und Zuschauer und ein Ausdruck regionaler Verbundenheit. Wenn am Sonntagabend der Wanderpokal erneut vergeben wird, steht nicht nur ein Sieger fest, sondern auch ein weiterer Beweis dafür, wie lebendig und emotional der Hallenfußball in Gäufelden ist.